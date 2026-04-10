ANAホリデイ・イン東京ベイ、開業1周年を記念した館内イベントおよび記念プランを展開

株式会社ベストホスピタリティーネットワーク

ANAホリデイ・イン東京ベイ（所在地：東京都品川区東品川2-3-15、総支配人：椎名晴信）は、2026年4月24日（金）に開業1周年を迎えます。開業以来ご愛顧いただいているお客様や、地域の皆さまへの感謝を込めて、同日より館内各所で1周年を記念したアニバーサリー施策を順次展開いたします。

ご宿泊のお客様向けのイベントをはじめ、宴会プランや館内施設でのキャンペーンをご用意しております。

ANAホリデイ・イン東京ベイ 2階エントランス

ANAホリデイ・イン東京ベイは、2026年4月24日（金）に開業1周年を迎えます。開業以来、ご宿泊のお客様をはじめ、地域の皆さまにも支えられながら、このたび1周年を迎えることとなりました。日頃のご愛顧への感謝を込めて、館内各所で1周年を記念したイベントやプランを展開いたします。

フロントでは、ご宿泊のお客様に向けた1周年記念イベントを実施いたします。期間中は、ロビーでのウェルカムドリンクサービスや抽選イベントに加え、お子様にもお楽しみいただけるガチャガチャをフロントに設置し、ご家族でもお楽しみいただける内容を予定しております。

開業1周年を記念し、ロビーでウェルカムドリンクサービスを実施

また宴会場では、「開業1周年記念パーティープラン」および「開業1周年記念ミーティングプラン」の提供を開始いたします。ご利用シーンに応じてお選びいただける、2種類の記念プランをご用意いたしました。

開業1周年記念ミーティングプラン 利用イメージ（3階宴会場）開業1周年記念パーティープラン 利用イメージ（28階宴会場）

さらに、ホテル内施設「The Library Lounge」では、1周年記念キャンペーンとして、くじ引きキャンペーンを実施いたします。ボディミルクやミルクバスパウダーなどをご用意しております。

ホテル内施設「The Library Lounge」全景The Library Lounge 利用イメージ

ANAホリデイ・イン東京ベイは、今後も、ご利用いただく皆さまにとって心地よいホテルであり続けられるよう、努めてまいります。

＜1周年記念企画概要＞

1．ホテル開業1周年記念イベント

実施期間：2026年4月24日（金）～5月10日（日）

内容：

・ロビーでのウェルカムドリンクサービス（スパークリングワイン / オレンジジュース）

・チェックイン時にご参加いただける抽選イベント（1組につき1回）

入浴剤、マイクロファイバークロス、アイス など

・お子様向け特典として、フロントにガチャガチャを設置

2．開業1周年記念パーティープラン

ご利用人数：30名様以上

料金：お一人様 7,700円

内容：会場費・お食事・フリードリンク含む

3．開業1周年記念ミーティングプラン

ご利用人数：10名様以上

料金：お一人様 7,000円

内容：会場費・コーヒー、紅茶フリー・Wi-Fi含む

4．The Library Lounge 1周年記念キャンペーン

実施期間：2026年4月24日（金）～4月30日（木）

内容：くじ引きキャンペーン

プレゼント内容：ボディミルク、ミルクバスパウダー など

＜概要＞

企画名：ANAホリデイ・イン東京ベイ 開業1周年記念企画

開業日：2026年4月24日（金）

内容：

・ご宿泊のお客様向け開業1周年記念イベント

・開業1周年記念パーティープランの提供

・開業1周年記念ミーティングプランの提供

・The Library Lounge 1周年記念キャンペーン

所在地：東京都品川区東品川2-3-15

ホテル公式サイト：https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/shinagawa/tyots/hoteldetail

The Library Lounge 公式サイト：https://thelibrarylounge.jp/

お問い合わせ：[TEL] 03-6701-8888 / [Email] mk@tokyobay.holidayinn.com

＜ANAホリデイ・イン東京ベイについて＞

ANAホリデイ・イン東京ベイは、東京都品川区・天王洲エリアに位置するホテルです。ウォーターフロントならではの開放感と、都心へのアクセスの良さを兼ね備え、ビジネスからレジャーまで幅広いニーズにお応えしています。



ホリデイ・イン(R)ホテルズ&リゾーツについて：

ホリデイ・インでは、ご友人やご家族、同僚と一緒に過ごす大切な瞬間をサポートします。世界中で展開するホリデイ・インは、温かく心地よいサービス、親しみやすくも新しさを感じるデザイン、そしてブランドならではの快適さとアイコニックな緑のサイネージを通じて、ビジネスでもレジャーでも、思い出に残る体験をお届けします。12歳以下のお子様専用メニューの飲食が無料になるレストラン、ミーティングやビジネス用施設、フレキシブルなパブリックスペースなど、仕事やくつろぎをサポートするアメニティをご用意しています。ブランドの詳細については、www.holidayinn.com(https://www.holidayinn.com/), Facebook https://www.facebook.com/HolidayInn/, Instagram https://www.instagram.com/holidayinn/をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツについて

IHG ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihgplc.com/en/) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,963軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ(https://www.sixsenses.com/jp/), リージェント ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation), インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ(https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation), ヴィニェット コレクション(https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation), キンプトン ホテルズ&レストランツ(https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation), ホテルインディゴ(https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation)

・ プレミアム: ノーテッドコレクション(https://notedcollection.com/hotels/), vocoホテルズ(https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation), Ruby(https://www.ruby-hotels.com/), HUALUXE ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation), クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation), EVEN ホテルズ(https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation)

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン エクスプレス(https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation), ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation), ガーナーホテル(https://www.ihg.com/garner-hotels/hotels/jp/ja/reservation), avid ホテルズ(https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation)

・ スイーツ: Atwell スイーツ(https://www.atwellsuites.com/), ステイブリッジ スイーツ(https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation), ホリデイ・イン クラブバケーションズ(https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation), キャンドルウッド スイーツ(https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation)

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ(https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts)

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約400,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

最新情報は公式ウェブサイト(https://www.ihg.com/hotels/jp/ja/reservation)・日本語版ウェブサイト(https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan/our-brands)、ニュースルーム(https://www.ihgplc.com/en/news-and-media)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts)をご覧ください。IHGワンリワーズについてはこちら(https://www.ihg.com/onerewards)、アプリをダウンロードするにはApple App(https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298)、Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android)をご覧ください。