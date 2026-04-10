第33回新聞配達に関するエッセーコンテスト作品募集――日本新聞協会

一般社団法人日本新聞協会

〈日本新聞協会は、「新聞配達の日・新聞少年の日」〔2026年は10月18日（日）〕に向け、「第33回新聞配達に関するエッセーコンテスト」を実施する。今年の特別審査員は信州大学社会基盤研究所特任教授・ＺＥＮ大学教授の山口真由さんが務める〉

新聞配達や新聞販売所に関するちょっといい話、スタッフとの心あたたまるエピソード、新聞配達での経験などを４００文字程度にまとめ、ウェブサイトのフォーム、はがき、封書、ファクス、Ｅメールで送る。コンテストの詳細は、同協会ウェブサイト（https://www.pressnet.or.jp/about/recruitment/essay/）に掲載している。

【応募方法】１.住所（都道府県名から）２.氏名（よみがな）３.生年月日（西暦）４.職業（児童・ 生徒の方は学校名、学年も）５.電話番号６.新聞配達経験の有無、を明記する。

郵送は、〒100-8543（住所不要）日本新聞協会「エッセーコンテスト」係。

ファクスは03-3591-6149。Ｅメールは添付形式にせず、本文欄に記入し、essay@pressnet.jpへ。

新聞協会ウェブサイトの応募フォームからも応募可能。

【締め切り】2026年６月8日（月）（郵送の場合は当日消印有効）

【発表】10月。新聞協会ウェブサイト、新聞紙面で発表する。

【賞金等】

◎「大学生・社会人部門」最優秀賞（１編）賞金10万円と盾／審査員特別賞（１編）賞金５万円と盾／優秀賞（１編）賞金５万円と盾／入選（７編）賞金１万円と表彰状。

◎「小・中・高校生部門」（高校生・高等専門学校生は３年生まで）最優秀賞（１編）図書カード３万円分と盾／審査員特別賞（１編）図書カード３万円分と盾／優秀賞（１編）図書カード２万円分と盾／入選（７編）図書カード１万円分と表彰状。

【その他】１.応募作品は事実に基づいた内容で、自分自身が聞いた・感じた内容の未発表作品に限る。生成AIの使用は不可とする２. 応募作品は返却しない３.入賞作品は、新聞協会と加盟新聞各社、新聞販売所のＰＲ活動などに使用する ４.発表時には、入選者の氏名、年齢、都道府県名、市区町村名を公表する５.作品の一部を内容を損なわない程度に修正することがある