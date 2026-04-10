“無茶しないやつが、最強だ。”「リアルゴールド」×「ストリートファイター」コラボキャンペーン2026年4月13日（月）スタート

株式会社カプコン

コカ・コーラシステムは、楽しく生きるためのエナジードリンクブランド「リアルゴールド」において、世界的な人気を誇る対戦格闘ゲームシリーズ「ストリートファイター」とコラボレーションしたキャンペーンを2026年4月13日（月）より開催します。

「リアルゴールド」は、1981年の発売以来、ローヤルゼリーエキス、高麗人参、ビタミン類を配合したエナジードリンクとして、働く人の元気を前向きにサポートし、長年にわたりご愛顧いただいているブランドです。仕事や運動の合間の気分転換など、日常のさまざまな場面で親しまれています。2025年には、マルチビタミン(ビタミンB2, ビタミンB6, ビタミンC)を豊富に配合したヘルシーなエナジードリンク「リアルゴールド RG」を発売。

この春、「リアルゴールド」ブランドは、「無茶しないやつが、最強だ。」をブランドメッセージに掲げ、対戦格闘ゲームの金字塔『ストリートファイター』とコラボレーション企画を4月13日（月）より開催します。対象製品を購入し応募すると、総計約30万名様に抽選で、PayPayポイントのほか、「ストリートファイター」オリジナルデザインのスカジャン・タンブラーなどの限定コラボグッズが当たります。

『ストリートファイター』限定コラボグッズやPayPayポイントが総計約30万名様に当たる！

期間中、対象製品を購入してラベルに記載の二次元コードをスマートフォンで読み込み、キャンペーンサイトにアクセスするとポイントが貯まります。貯めたポイントで応募すると、『ストリートファイター』限定コラボグッズやPayPayポイント100ptが抽選で当たります。詳細は、キャンペーンサイトをご覧ください。

キャンペーンサイト ：https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/real

※4月13日（月）公開予定

期間：2026年4月13日（月）～12月27日（日）

※『ストリートファイター』オリジナルデザインのグッズが当たる3ポイント、20ポイント応募は

2026年4月13日（月）～10月4日（日）の期間内にご応募いただけます。

対象製品：二次元コード記載の「リアルゴールド」「リアルゴールド RG」

「リアルゴールド ビタミンローヤルパワー」製品

※ポイント獲得は、1日1回、購入製品1本につき1ポイントまでです。期間中は何度でもご応募いただけます。

※1ポイントコースについては、お一人様10回まで、3ポイントコース・20ポイントコースについては

各賞品お一人様1回の当選です。

◆参加方法

１.対象製品を購入し、パッケージにある二次元コードをスマートフォンで読み込む

２.LINEまたはXでログイン後、製品1本につき1ポイント付与

３.1ポイント, 3ポイント, 20ポイントのコースごとにその場で応募

◆賞品

・1ポイントコース PayPay ポイント100pt（30万名様）

・3ポイントコース 「オリジナルQUOカード 3,000円券」（250名様）

「ゴールドタンブラー(2種セット)」（500名様）

・20ポイントコース 「スカジャン」「ヘッドホン」（各50名様）

「ゴールドタンブラー(2種セット)」「ヘッドホン」

「ストリートファイター」シリーズとは

「ストリートファイター」シリーズは、1987年に業務用ゲーム機として第1作目を発売、1991年に投入した「ストリートファイターII」では、革新的な対戦システムが話題を呼び大ヒットを記録しました。以降、登場から現在まで、シリーズ累計販売本数は5,800万本（2025年12月31日時点）を誇るなど世界中でロングセラーを記録しています。また近年では、eスポーツにおける対戦格闘ジャンルのけん引役としても存在感を高めています。

※「リアルゴールド」は、The Coca-Cola Companyの登録商標です。