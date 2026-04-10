タイトーが展開する「くらやみ遊園地」「タイトーステーション」と、スクウェア・エニックスのミステリーアドベンチャーゲーム『パラノマサイト』とのコラボ施策を期間限定で開催決定！

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、株式会社スクウェア・エニックスのホラーミステリーADV「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」、青春群像伝奇ミステリー「パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語」との期間限定コラボイベント/コラボキャンペーンを2026年5月2日(土)より、全国の「タイトーステーション」「地獄のタイトーステーション くらやみ遊園地」、タイトーステーションに併設するクレープ店、EXBAR TOKYO plus全店にて開催いたします。※1

※1 イベント/キャンペーンにより実施期間が異なります。イベント/キャンペーンの実施期間/内容については下記の項目をご参照ください。

- くらやみ遊園地×パラノマサイト AltFILE23

5月2日（土）より、パラノマサイト AltFILE23 「怪異潜む夜の教室」の期間限定公演をくらやみ遊園地5店舗（札幌店、新宿南口ゲームワールド店、名古屋大須店、広島本通店、福岡天神店）で実施いたします。

本作品は、プレイヤーが夜の教室で起きた怪異の謎を解くために、パラノマサイトに登場するキャラと一緒にゲームを進めていくリアル体験型の謎解きゲームです。キャラと一緒にリアルにゲームを進める新しい体験をお届けいたします。

またゲームをプレイされた方全員にオリジナルステッカーをプレゼント、さらに脱出成功された方には、脱出成功ステッカーをご用意しています。

コラボ期間中、各店舗には「約子とミヲ」の等身大パネル設置や、描き下ろしオリジナルデザインステッカーなどパラノマサイトグッズの販売もいたします。

～ストーリ～

プレイヤーは夜の教室で触れてはいけない呪物に手にしたことで怪異に巻き込まれてしまう。

そこに、怪奇現象の調査をしていた約子とミヲが現れる。

2人の力を借りて、呪物の謎を解き教室から脱出することができるだろうか？

- 開催概要

公 演 名 ：パラノマサイト AltFILE23 「怪異潜む夜の教室」

開 催 期 間：2026年5月2日（土）～11月30日（月）

会 場：札幌店、新宿南口ゲームワールド店、名古屋大須店、広島本通店、福岡天神店

プレイ料金：2,000円/人 コンティニュー5分 500円/人

イベントページ：https://www.taito.co.jp/kurayami/paranomasight-altfile23

くらやみ遊園地：https://www.taito.co.jp/kurayami

- 「パラノマサイト×タイトーステーション」コラボキャンペーン 全国規模で開催決定！

株式会社スクウェア・エニックスのホラーミステリーADV「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」、青春群像伝奇ミステリー「パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語」とのコラボ施策『パラノマサイト×タイトーステーション』コラボキャンペーンを2026年5月2日(土)～2026年5月31日(日)の期間、全国のタイトーステーション、タイトーステーションに併設するクレープ店にて開催いたします。

パラノマサイト×タイトーステーション WEB特設サイト

：https://www.taito.co.jp/ts-paranormasight

「パラノマサイト×タイトーステーション」コラボ実施店舗

「パラノマサイト×タイトーステーション」コラボクレープ販売店舗：

タイトーステーションに隣接したクレープ店 13店舗

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/728_1_d2293bbd429e32dff0cde1a6ccb0a937.jpg?v=202604100251 ]- 「パラノマサイト×タイトーステーション」コラボドリンク販売店舗：4店舗[表2: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/728_2_7cc98c4c52f6f14dd500fad334c29369.jpg?v=202604100251 ]- 「パラノマサイト×タイトーステーション」コラボPET飲料、カプセルトイ(アクリルアンブレラマーカー)販売店舗：24店舗[表3: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/728_3_a804b7e665ab44e4ee073fc3db924e92.jpg?v=202604100251 ]- 「パラノマサイト×タイトーステーション」コラボクレープ (全1種)

「パラノマサイト×タイトーステーション」コラボクレープを期間限定で販売いたします。

コラボクレープをご注文いただいた方には、「パラノマサイト×タイトーステーション」特製ポストカードをプレゼント！

商品名：「亀島福もち風クレープ」

亀島観光組合が次の島おこし目玉商品として開発した甘味クレープ。

販売期間：2026年5月2日(土)～2026年5月31日(日)

販売価格：950円（税込）

亀島福もち風クレープ

※コラボクレープのご提供時間は各店異なります。各店の営業時間は各店WEBページにてご確認ください。

※ポストカードはランダムでお渡しいたします。種類はお選びいただけません。稀に同じ絵柄でのお渡しとなる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※ポストカードの配布は準備数がなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

販売店舗：13店舗

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/728_4_8c540f4765ffd6289cff33f10cbddb95.jpg?v=202604100251 ]- 「パラノマサイト×タイトーステーション」コラボドリンク (全4種)

「パラノマサイト×タイトーステーション」コラボドリンクを期間限定で販売いたします。

コラボドリンクをご注文いただいた方には、「パラノマサイト×タイトーステーション」特製ポストカードをプレゼント！

販売期間：2026年5月2日(土)～2026年5月31日(日)

販売価格：800円（税込）

・黒桔梗のコーヒーフロート

喫茶店『黒桔梗』の定番メニュー。とある郷土史研究家は眉をひそめたが近所の女子高生たちには好評

刑事たちの張り込みミルクドリンク

事件を追う刑事たちの長い張り込み捜査には必須の“銀河牛乳“のフルーツミルク”

つかさオススメみかんシロップソーダ

沫緒つかさが子供のころに叱られながらもよく飲んでいた、みかん缶のシロップをソーダで割ったお気に入りドリンク

かめしま海女の素潜りラムネ

亀島の海女たちが潜る伊勢湾の海をイメージしたドリンク。爽やかな海の底にはお宝が眠っている！？

※コラボドリンクのご提供時間は店舗ごとに異なります。各店の営業時間は各店WEBページにてご確認ください。

※ポストカードはランダムでお渡しいたします。種類はお選びいただけません。複数個同時にお求めの場合、稀に同じ絵柄でのお渡しとなる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※ポストカードは準備数がなくなり次第配布終了となります。

販売店舗：4店舗

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/728_5_cb4ea2bd8dfbdd73c846be2470ca737d.jpg?v=202604100251 ]- [コラボPET飲料]「パラノマサイト×タイトーステーション」オリジナルミネラルウォーター『かめしまのさざなみ』 (全1種)

「パラノマサイト×タイトーステーション」オリジナルミネラルウォーター『かめしまのさざなみ』をご注文いただいた方には、「パラノマサイト×タイトーステーション」特製ポストカードをプレゼント！

販売期間：2026年5月2日(土)～2026年5月31日(日)

販売価格：800円（税込）

※各店の準備数がなくなり次第、当該店での販売は終了となります。あらかじめご了承ください。

※ポストカードはランダムでお渡しいたします。種類はお選びいただけません。複数本お求めの場合、稀に同じ絵柄でのお渡しとなる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※ポストカードは準備数がなくなり次第配布終了となります。

販売店舗：23店舗

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/728_6_40286e2726ee273e2521c5a9c5b62dee.jpg?v=202604100251 ]- [非売品]「パラノマサイト×タイトーステーション」特製ポストカード(コラボクレープ/ドリンク/PET飲料共通) 全10種- [カプセルトイ]「パラノマサイト×タイトーステーション」アクリルアンブレラマーカー(全21種)

販売価格：1個500円(税込)

※各店の準備数がなくなり次第、当該店での販売は終了となります。あらかじめご了承ください。

販売店舗：23店舗

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/728_7_6bca10eb29f8c820aae354f2fddf0c3f.jpg?v=202604100251 ]- 通販 (事後通販 受注生産/ご予約商品)

タイトーステーション eストア https://www.taitostation.shop/

[受注生産/ご予約商品]

・PET飲料「パラノマサイト×タイトーステーション」オリジナルミネラルウォーター『かめしまのさざなみ』

受注期間：6月12日(金)～6月21日(日) お届け予定：8月中予定

販売価格：800円(税込)・送料別

・「パラノマサイト×タイトーステーション」アクリルアンブレラマーカー

受注期間：6月12日(金)～6月21日(日) お届け予定：8月中予定

販売価格：500円(税込)・送料別

- 店舗情報

※実施内容につきましては予告なく変更または中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/728_8_871b785a75c02eb2b999fbf74623937a.jpg?v=202604100251 ]

権利表記：(C) SQUARE ENIX (C) TAITO CORPORATION

【関連URL】

くらやみ遊園地公式サイト：https://www.taito.co.jp/kurayami

パラノマサイト×タイトーステーション WEB特設サイト ：https://www.taito.co.jp/ts-paranormasight

タイトー公式サイト：https://www.taito.co.jp/

※TAITO、TAITOロゴ、「タイトーステーション」および「くらやみ遊園地」は、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※掲載画像は開発中/製作中のものです。実際の商品とは異なる場合がございますのでご了承ください。