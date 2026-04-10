サザエさん一家の“もりのわ”話吹き出しコンテスト2026を開催します！

農林水産省

○ 漫画「サザエさん」の吹き出しにセリフを入れて応募しよう！

○ 漫画「サザエさん」の4コマ漫画の吹き出しに、森林や木に関連する楽しいセリフを入れるコンテストを開催。

○ 募集期限：令和8年5月29日（金曜日）18時まで。

林野庁は、森林資源の循環利用について国民の皆さんに考えていただくため、「サザエさん一家の“もりのわ”話吹き出しコンテスト2026」を開催し、広く作品を募集します。

1.概要

林野庁は、長谷川町子美術館と連携し、長谷川町子氏原作の漫画「サザエさん」から選出した4コマ漫画の吹き出しコンテストを開催します。コンテストを通じて、「伐って、使って、植えて、育てる」という森林資源の循環利用（森林（もり）の「環（わ）」）について、多くの方々に考えていただくとともに、受賞作品を広報することで、広く国民の皆さまに普及啓発を図ります。



なお、本コンテストは、第35回森と花の祭典-「みどりの感謝祭」の併催行事の1つとして実施します。

併催行事の会場イベント「みどりとふれあうフェスティバル」については、公式サイトURL：https://www.midorinokanshasai.com/（外部リンク）をご覧ください。

2.応募内容

次の4種類の4コマ漫画の吹き出しに、森林、木、木材、又は「伐って、使って、植えて、育てる」森林資源の循環利用や森と海のつながりに関連する楽しいセリフを考えて、タイトルとともにご応募ください。

詳細は、別添の募集要項の条件をご確認ください。

セリフ内容の例

・森林の恵みである木々を「伐って、使って、植えて、育てる」森林資源の循環利用が大切であることや、そのためにどうしたらよいかといったアイデアを伝える内容



・森林に木々を植え手入れをすることが、木材を生産するだけでなく、きれいな水を育み二酸化炭素を吸収するなど、森林の働きを守り、さらに海の生物にとって住みよい環境を築くことにもつながるということや、そのためにどうしたらよいかといったアイデアを伝える内容



・木を暮らしに取り入れ、また、木を使って建物を建てること等が、森林も暮らしも良くする「ウッド・チェンジ＊」のアイデアを伝える内容



＊ ウッドチェンジ

身の回りのものを木に変える、木を暮らしに取り入れる、建築物を木造・木質化するなどの木を利用することにより持続可能な社会にチェンジする行動

3.応募方法

以下のURLの応募フォームに必要事項を入力し、日本語でご応募ください。

1人何点でも応募可能ですが、応募1回につき1点とします。

応募フォームURL：https://forms.office.com/r/zX4u3yc0zW（外部リンク）

4.募集期限

令和8年5月29日（金曜日）午後6時まで

5.選考・発表等

選考委員会で優秀作品4点を選考します。

優秀作品については、令和8年夏頃に林野庁ウェブサイト等で発表するとともに、令和8年秋頃に都内にて表彰式を開催する予定です。受賞者には賞状と記念品を贈呈します。

6.お問合せ先

応募にあたってのお問合せは、本コンテストお問合せフォームからお願いいたします。

お問合せフォームURL：https://forms.office.com/r/WXk48fV4Me（外部リンク）

添付資料

報道発表資料(https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/sanson_ryokka/attach/pdf/260410_1-1.pdf)(PDF : 1,145KB)

4種類の4コマ漫画(https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/sanson_ryokka/attach/pdf/260410_1-3.pdf)(PDF : 372KB)

（別添）募集要項2026(https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/sanson_ryokka/attach/pdf/260410_1-4.pdf)(PDF : 202KB)

フライヤー(https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/sanson_ryokka/attach/pdf/260410_1-2.pdf)(PDF : 616KB)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52804/table/272_1_cdebd1d88f00597be286da62720a91bd.jpg?v=202604100251 ]