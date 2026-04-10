ORENDA WORLD(オレンダワールド)佐賀をAI実装の戦略拠点へ！株式会社ビープラストとパートナーシップを締結。「A.I.KEN」を通じた実践型AI人材育成を佐賀から全国へ。

株式会社ORENDA WORLD

「クリエイティブ×テクノロジーで世界を面白く」を掲げ、AIソリューションを展開する株式会社ORENDA WORLD（本社：東京都港区、代表取締役：澁谷陽史、以下「ORENDA WORLD」）は、佐賀県における「AI社会実装」の加速を目指し、株式会社ビープラスト（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：友廣一雄、以下「ビープラスト」）と業務提携いたしました。本提携により、ORENDA WORLDが展開するAI伴走型実装サービス「A.I.KEN（アイケン）」の佐賀エリアにおける強力な推進パートナーとしてビープラストを迎え、企業のDX推進を加速させ、AIの導入と定着を支援いたします。

■ 業務提携の背景

現在、多くの企業が生成AIの導入を模索していますが、総務省の調査（令和7年版 情報通信白書）が示す通り、活用のイメージ不足やセキュリティへの不安が、地方におけるAI普及の厚い壁となっています。

ORENDA WORLDは、これまで「技術を、地域の皆様が『自分の武器』として使いこなせる環境」を整備することこそが、真の地方創生に繋がると考えてまいりました。 現場を誰よりも知るビープラストとの提携は、ORENDA WORLDが持つ最先端のAI技術を、佐賀という土地に合わせ、実効性のある「日常のツール」として定着させるための戦略的決断です。今後ORENDA WORLDとビープラストを起点に佐賀県全域へのAIの浸透を行います。

■ 提携内容

ORENDA WORLDは、ビープラストと佐賀エリアにおける戦略的パートナーシップを締結し、AI人材育成・実装サービス「A.I.KEN」の佐賀県におけるパートナーとして、以下の活動を行います。

■ 第1弾の取り組み

- 実践型AI研修「A.I.KENリスキリングキャンプ」 ※3月6日DAY１実施、27日にDAY2実施A.I.KENリスキリングキャンプとは、企業にAI/DXが定着し広めるために必要な要素を詰め込んだ２日間の対面型の研修です。単なる座学ではなく豊富なワークショップを通じてAIを使って業務を前に進める実践的なスキルを学ぶことができます。- 伴走型実装支援「A.I.KENサポート」研修後の「AI定着」に重きを置いた継続支援です。 ORENDA WORLDの技術チームがバックアップに入り、企業のフェーズに合わせた最適なツール選定から、既存ツールでは解決できない課題に対する「独自AI開発」まで、企業におけるAIナレッジ実装のための伴走サポートです。

業務提携後の最初のアクションとして、佐賀の情報を牽引するサガテレビグループにて、対面講義形式の「A.I.KENリスキリングキャンプ」を3月6日（金）と3月27日（金）に対面形式により実施しました。

■ A.I.KEN（アイケン）とは？https://www.a-i-ken.com/

- 日程: 2026年3月6日（金）、3月27日（金）対面型で2日間で実施しました。- 場所: サガテレビ本社1階 JONAI SQUARE CAFE- 目的: 地域メディアが率先してAI（動画生成やLP制作等）を「表現の武器」として活用するモデルケースを示すことで、佐賀県全体のDXマインドを刺激します。- 参加人数: 30名※３人一組になりワークショップを実施。AIスキルを学ぶと同時にグループ会社間の交流の機会になりました。

A .I.KENは、AI技術の「導入」から「定着」、そして「自走・変容」までを一気通貫でサポートする伴走型のAX/DX支援サービスです。私たちが目指すのは単なるツール導入ではなく、最終的なゴールはお客様によるAX/DXが継続し、「本当の意味での生産性向上」です。

企業内におけるAI人材の育成と社内への波及を実施することで社員個人だけでなく企業全体の生産性向上に寄与できるプログラムです。

具体的には、生成AIを使用する上でのセキュリティや倫理について学んだり、レクチャーを受けてその場でWEBページ作成を実践します。コーディングなどのWEB制作の知識がなくとも、その場でWEBページを作成することができます。また2日間受講すると自社の課題を解決するアプリやツールの作成も行うことができます。

参加者からは「ほとんど生成AIを使ったことがなかったが、WEBページ作成やアプリを自分で作ることができて驚いた」「社内で活用できるレベルまで知識を習得することができた」「関連会社や他部署メンバーと交流しながら受講することで新たな視点を得ることができた」など高評価をいただいています。

■ 会社概要

会 社 名：株式会社ORENDA WORLD（ORENDA WORLD Inc.）

設 立：2015年7月15日

所 在 地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番6号 SIビル青山

Ｕ Ｒ Ｌ：https://orenda.co.jp

代 表 者：代表取締役 澁谷 陽史

事 業 内 容 ：AIソリューション事業、デザイン開発事業、地方創生事業

株式会社ORENDA WORLDのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/101429

会 社 名：株式会社ビープラスト

所 在 地：佐賀県佐賀市城内1丁目6番10号（サガテレビ内）

Ｕ Ｒ Ｌ：https://bplust.jp/

代 表 者：代表取締役 友廣 一雄

事 業 内 容 ：紹介（キャリロク運営）、ITシステム運用、不動産、人材派遣・紹介（キャリロク運営）、BPOサービス・イベント企画、広告代理店業 他