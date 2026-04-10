国内最大級の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」ゴールドパートナー契約締結

アサヒビール株式会社

アサヒビール株式会社（本社 東京、社長 松山一雄）と一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（以下、CEIPA）は、国内最大級の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」におけるゴールドパートナー契約を締結しました。本締結により2025年に引き続き、『アサヒスーパードライ』がオフィシャルビールとなり、「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」を盛り上げます。

「MUSIC AWARDS JAPAN」は、日本の音楽業界主要5団体※が設立したCEIPAが2025年に創設した国内最大級の国際音楽賞です。アーティストを中心とした音楽関係者、総勢5,000名以上のメンバーによる厳正なる投票が行なわれ、6月13日に授賞式が開催されます。



「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の副賞として、『アサヒスーパードライ』の“辛口のうまさ”を実感できる「キンキンタンブラー」が公式に採用されました。「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の公式ロゴ入りタンブラーを、ノミネートされた20歳以上のアーティストに贈呈します。



４月21日からは「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」授賞式に参加できるチケットなどが当たるキャンペーンを実施します。同日から発売する対象のキャンペーンパックを購入して応募すると抽選で、グランドセレモニーの限定プレミアムペアチケットが75組150名に、また「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」ロゴ入りのオリジナルキンキンタンブラーが1,000名に当たります。

■MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式ご招待キャンペーン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16166/table/1487_1_42dd9b07a112753250e6c7c862e3c674.jpg?v=202604100251 ]

参考：『アサヒスーパードライ』ブランドサイト

URL：https://www.asahibeer.co.jp/superdry/

■MUSIC AWARDS JAPAN 2026

開催日時 : 6月13日 ※開催ウィーク：6月5日～13日

会場 : TOYOTA ARENA TOKYO（東京・青海）

公式サイト : https://www.musicawardsjapan.com/

公式YouTube : https://www.youtube.com/@musicawardsjapanceipa

公式X : https://x.com/MAJ_CEIPA

※:日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会