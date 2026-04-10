デジタルトランスフォーメーション銘柄（DX銘柄）グランプリ

株式会社ミスミグループ本社

株式会社ミスミグループ本社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：清水新）は2026年4月10日、経済産業省、東京証券取引所、独立行政法人情報処理推進機構が共同で実施する「デジタルトランスフォーメーション銘柄（DX銘柄）2026」に選定されました。さらに同銘柄選定企業の中からデジタル時代を先導する企業として「DXグランプリ2026」にも選定されました。

経済産業省発表

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/keiei_meigara/dx_meigara.html

■DX銘柄とは

東京証券取引所の上場企業約3800社を対象に、デジタル技術を前提としてビジネスモデル等を抜本的に変革し、新たな成長・競争力強化につなげていくデジタルトランスフォーメーション（DX）に取り組む企業をDX銘柄として表彰しています。選定基準は、企業価値向上につながるDXを推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用により企業価値向上を実現している企業とされ、DX銘柄2026には当社を含む30社が選定されました。

同銘柄のうち、特に優れたDXの取り組みを行った企業をDXグランプリ2026として、当社を含む3社が選定されました。

・AI利活用を一層評価

今回のDX銘柄選定審査では、生成AIの利活用に関して一層評価する設問が加わりました。

■ミスミのDX

世界のものづくり産業を支える基盤を目指す当社のビジネスは、非効率が点在する既存プロセスをデジタル技術（IT・AI)で革新することでものづくりに貢献してきました。顧客を深く知ることでプロセスそのものをイノベーションするビジネスモデルに特徴があります。3,000万点超の標準部品・消耗品から、３DCADで設計した1点物の特注部品（言わば無限大の商品）まで、ECサイトでワンストップ調達を可能にしています。

当社は近年、デジタルとものづくりを掛け合わせた成長戦略を掲げ、顧客の設計・調達(購買)業務に関わるデジタルサービスを続々投入してきました。AI×ものづくりを全ての事業環境の前提と位置づけ、既存事業のグローバル強化とともに、2025年は事業ドメイン拡大として成長産業への参入、そして米国オンラインものづくり企業Fictiv社を買収し、デジタルマニュファクチャリングを強化しています。また当社は事業、基幹システム、人材・組織のいずれもAI-readyとなるような環境整備を進めています。

■評価されたポイント（抜粋）

・デジタル技術を活かしたモデル進化をプロセスイノベーションで実現し続けてきた“本家本元“が従来事業に加え、事業ドメイン拡大、量産過程の生産間接材調達、３DCADデータのAI認識と無人製造等による「無限大のものづくり」を実現している。

・成長戦略「デジタルモデルシフト」やDXビジョンを明確に掲げ、経営トップの関与の下で、全社的にデジタル施策を展開している。デジタル人材育成も人材像の定義から確保・育成方法に至るまで実践している。

・事業理解難度が高い企業であるが、積極的な投資家との対話、デジタルモデルシフトの定量的な実績・計画の開示など、成長の方向性を具体的に発信している。

・これまで少量多品種の機械部品・生産間接材調達における確実短納期を強みとしてきたが、数量ニーズに対応するために、量産過程までも内包するDXへ発展的に進化している。サプライヤー在庫連携は、社会最適な協創モデルを実現している。Fictiv社買収により、標準品も特注品も一元的に発注できるプラットフォームへの進化を図っている。

・「ものづくり基盤の創出」と称して製造データプラットフォームの構築を実践している。いずれもAIをはじめとする最新技術を活用している。

■ミスミとは

ものづくりの現場で必要とされる機械部品や、工具・消耗品などをグローバル32.3万社（2025年3月時点）に販売しています。製造機能を持つメーカーと他社ブランド品を販売する商社としての顔を併せ持つ、ユニークな事業モデルとそれを支える事業基盤により、「グローバル確実短納期」を実現し、お客さまの利便性向上に貢献しています。