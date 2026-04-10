Mirai Resort、佐賀県スタートアップ支援事業を2年連続で受託

株式会社Mirai Resort

株式会社Mirai Resort（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木文也・三倉信人、以下、当社）は、公益財団法人佐賀県産業振興機構さが産業ミライ創造ベース（以下、RYO-FU BASE）が実施する令和8年度「ビジネスマッチング支援事業」を受託いたしました。

当社がRYO-FU BASEと協働し佐賀県のスタートアップ等を支援するのは、令和7年度「SAGA INNOVATORS BASE」事業(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000139668.html)に続き、2年連続となります。 本事業では、スタートアップ等と企業・団体等のマッチングにとどまらず、事業創出までを見据えた伴走支援を実施します。

背景

佐賀県においては、スタートアップ等による新規事業創出の動きが活発化しつつある一方で、

・人口・経済規模の制約により、市場機会が限定されやすい

・協業や実証実験、販路開拓につながる出会いの機会が十分でない

・事業成長や拡大につながる機会が広がりにくい

といった課題が見られます。

特に、ビジネスにつながる具体的なマッチング機会の不足は、スタートアップ等の成長における課題の一つとなっています。

こうした課題を踏まえ、本事業では、スタートアップ等と企業・団体等の協業創出を目的に、マッチングから実証・事業化までを見据えた伴走支援を実施します。

事業概要

本事業では、スタートアップ等と県内外企業・団体等との協業創出を目的に、ビジネスマッチングの機会創出および事業化に向けた支援を実施します。具体的には、スタートアップ等の事業内容や成長フェーズ、企業ニーズを踏まえたマッチングの設計・実行に加え、

・事業創出を前提としたマッチング設計

・CxO人材等による実務レベルでの伴走支援

・実証実験から事業化までを見据えた継続的な支援

を通じて、「繋いで終わらない」支援体制を構築します。

これにより、スタートアップ等と企業・団体等の双方にとって実効性の高い協業創出を実現します。

RYO-FU BASE COO 秋吉様からのコメント

本事業は、佐賀県内での事業展開を目指すスタートアップ等と県内外の企業・団体等の協業を通じて、佐賀発の新たな事業創出を目指す取り組みです。 これまでも、ビジネスマッチングを通じて新たな接点や協業の芽は生まれてきましたが、今後はそれを一過性の出会いにとどめず、具体的な事業や継続的な連携へとつなげていくことが重要です。

Mirai Resortは、これまでもRYO-FU BASEと密に連携しながら、現場に深く入り込み、挑戦する事業者に寄り添っていただきました。本事業においても、佐賀県内での事業展開を目指すスタートアップ等と県内外の企業・団体等の双方に深く入り込み、新たな協業の芽を具体的な事業や継続的な連携へとつなげていくことを、共に進めていきたいと考えています。

当社代表取締役 三倉からのコメント

昨年度に引き続き、「佐賀県応援団長」としての稀有な機会を頂き、大変光栄に思います。

AIが急速に発展・浸透し、社会の仕組みを根本から変えつつある中にあって、より本質的なマッチングや伴走支援の価値はむしろ高まっているのではないか？ということを、現場の最前線で陣頭指揮を執る中で実感しています。

本事業においても、ローカル発で新たな事業や価値を生み出すことに徹底的に向き合い、RYO-FU BASE様と共に結果にコミットして参ります。



◼︎RYO-FU BASEの概要

RYO-FU BASEは、公益財団法人佐賀県産業振興機構が設立したDXとスタートアップをテーマに企業や起業家の成長を支援する組織です。佐賀県産業労働部産業DX ・スタートアップ推進グループの取組を継承し、機動的かつ柔軟に対応できる「企業・起業家ファースト」の支援体制を強化しています。 DXを目指す企業の伴走支援、個にフォーカスしたプログラミングに関するリスキリング支援、スタートアップを目指す起業家の掘り起こし、ビジネスプランのブラシュアップ支援、シード期のビジネスアイデアを具現化するための資金補助などを行っており、DXとスタートアップをテーマにイノベーションにチャレンジできる地域を目指し、企業や起業家の力を最大限に引き出すためのサポートを提供します。

https://ryofubase.jp

◼︎株式会社Mirai Resortの概要

株式会社Mirai Resortは、日本の旅館が持つ伝統的なおもてなしの心を大切にしながら、テクノロジーを活用した新たな価値を創造する温泉旅館の運営を目指し設立されました。現在は、長野県阿智村にて「昼神温泉 四季の織 はなや」を運営しています。 また、旅館運営にとどまらず、企業・自治体・スタートアップを対象に、コンサルティング事業も展開しています。現場に入り、対話を通じて課題を可視化し、構想設計から実装まで寄り添う「実行伴走型」のスタイルが特徴です。 さらに、事業開発・マネジメント・組織づくりをテーマとした研修・講演プログラムも提供しており、人材育成や次世代リーダーの育成にも注力しています。

◼︎会社概要

社名：株式会社Mirai Resort

所在地：東京都港区新橋6-11-8 PORT ONE SHIMBASHI 7F

代表取締役：鈴木文也・三倉信人

設立：2022年10月

URL： https://mirai-resort.jp/





（関連HP）

昼神温泉 四季の織 はなや：https://www.h-hanaya.com/

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