【観光庁】「令和8年度 全国の観光地・観光産業における観光DX推進事業」説明会開催のお知らせ

NTTドコモビジネス株式会社

観光庁では、インバウンドをはじめとする観光需要の急速な回復を踏まえ、全国的に「稼げる地域・稼げる産業」を実現するため、観光地の多様なコンテンツの販路拡大やマーケティング強化、レベニューマネジメント等の推進による観光産業の収益・生産性向上に向けた地域一体でのデジタルツールの導入や、専門人材による伴走支援を実施いたします。

本説明会では、観光庁から本事業の背景・概要や、事務局からの申請時のポイントなどを分かりやすくご説明いたします。

本補助金の活用を検討されている地方公共団体、観光地域づくり法人（DMO）、観光協会等および宿泊事業者等の皆様のご参加をお待ちしております。

■開催概要

【日時】2026年4月24日（金）13:00～14:00

【開催方法】オンライン開催（Zoomウェビナー形式）

【参加費】無料

※事前の参加登録が必要です。下記URLよりお申し込みください。

【説明会申込・詳細はこちら】

https://kankodxhojo20260424.peatix.com

■プログラム（予定｜全体60分）

・挨拶（観光庁）

・事業背景・概要の説明（観光庁）

・申請のポイント（事務局）

※内容は変更となる場合があります。

詳しい申請方法などは特設ウェブサイトにて順次公開してまいります。

公募要領等に従い申請を行ってください。

（特設ウェブサイトURL）https://kanko-dx-hojo.go.jp

【お問い合わせ】

本事業概要や申請については、 本公募要領や特設ウェブサイトに掲載の情報をご覧いただいた上で、ご不明な点があれば下記事務局にお問い合わせください。

観光DX推進事業事務局

問合せ方法： 特設ウェブサイト問い合わせフォームよりご連絡ください

受付時間 ： 9:30～17:00 （土日祝日及び年末年始を除く）