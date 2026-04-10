一夜限りのドローンショー″「真アギト展」開催＆映画『アギト-超能力戦争-』公開記念 仮面ライダーアギト Night Canvas″を、4月23日(木)東京で開催！

株式会社ドローンショー・ジャパン2026年4月23日(木)開催【「真アギト展」開催＆映画『アギト-超能力戦争-』公開記念 仮面ライダーアギト Night Canvas】

株式会社ドローンショー・ジャパン（本社：石川県金沢市、代表取締役：山本 雄貴）は、東映株式会社・東映ビデオ株式会社との共催により、ドローンショー【「真アギト展」開催＆映画『アギト-超能力戦争-』公開記念 仮面ライダーアギト Night Canvas】を、2026年4月23日(木)に東京・深川にて開催いたします。

仮面ライダーアギト25周年を記念した「真アギト展」の開催、ならびに仮面ライダー生誕55周年記念作である映画『アギト-超能力戦争-』の公開に合わせ、無数のドローンが深川の夜空を彩る一夜限りのスペクタクルショーを、無料でお楽しみいただけます。

■ ドローンショー開催概要

■ ご観覧について

特設ウェブサイト https://droneshow.co.jp/agito_ds/※イメージ【「真アギト展」開催＆映画『アギト-超能力戦争-』公開記念 仮面ライダーアギト Night Canvas】- タイトル「真アギト展」開催＆映画『アギト-超能力戦争-』公開記念 仮面ライダーアギト Night Canvas- 開催日時2026年4月23日(木) 20:00～20:15（予定）※予備日 4月24日(金) 20:00～20:15（予定）※雨天・強風等により実施時間の変更、または中止になる可能性があります。最新情報はドローンショー・ジャパン公式SNS［X(https://x.com/droneshowjp)］をご確認ください。- ドローンショースカイエリアヤマタネ 深川営業所上空（深川営業所：東京都江東区越中島１－１－１）- 観覧料金無料- 主催株式会社ドローンショー・ジャパン- 共催東映株式会社(https://www.toei.co.jp/) ／ 東映ビデオ株式会社(https://www.toei-video.co.jp/)- 協力株式会社ヤマタネ(https://www.yamatane.co.jp/)- 特設ウェブサイトhttps://droneshow.co.jp/agito_ds/

ドローンショーはヤマタネ 深川営業所の上空にて展開。隅田川方面に向けて繰り広げられます。観覧場所は設けておりませんので、近隣にてドローンショースカイエリアをご覧ください。

※ヤマタネ 深川営業所でご観覧はできません。

※大島川水門テラス連絡橋から越中島公園を含む川沿いは、ドローンショースカイエリアとの視角の関係上、観覧には適しておりません。

※橋の上や公道からは、交通の妨げとなるため観覧をお止めください。

■ ドローンショーのBGMをスマホでお楽しみいただけます！

【ドローンショーBGMの楽しみ方】

・配信時間

ドローンショー開催日の20:00～20:15頃の終了まで

・視聴方法

１.イヤフォンをご用意 ※視聴にはイヤフォン推奨です。

２.こちら(https://cheerphone.fm/audience?team=86b6a8b4-4a93-42d0-bb30-ea7a4a6a5bdd&room=a51c54f8-1abe-401f-81a9-438612f901d9)からアクセス

３.「配信チャネル一覧」の「Join」をタップ

４.視聴をお楽しみください！

※ アプリのインストールは必要ありません。

※ 視聴にはインターネット環境が必要です。

※ 配信はCHEERPHONEのサービスを利用しております。

■ ABOUT「仮面ライダーアギト」

仮面ライダーアギト」はテレビ朝日系列にて2001年1月～2002年1月まで1年間放送され、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を記録。その人気から平成仮面ライダーでは初めてとなる映画『劇場版 仮面ライダーアギト PROJECT G4』（01／田崎竜太監督）が制作されるなど、仮面ライダーシリーズの未来を切り開いた作品。

TVシリーズ「仮面ライダーアギト」は、記憶喪失の主人公・津上翔一（演・賀集利樹）が「仮面ライダーアギト」に変身して「アンノウン」と呼ばれる未知の怪人と戦う物語。既に仮面ライダーである男・津上翔一／仮面ライダーアギト、仮面ライダーになろうとする男・氷川誠／仮面ライダーG3（演・要潤）、仮面ライダーになってしまった男・葦原涼／仮面ライダーギルス（演・友井雄亮）、3人の男たちを軸にそれぞれの背景や思いを描きながら、人類の進化にまつわる「謎」が少しずつ解き明かされていく壮大なストーリーが展開された。

2026年、「仮面ライダーアギト」25周年を記念して「真アギト展」が開催が決定。

また仮面ライダー生誕55周年を記念して映画『アギト-超能力戦争-』の公開も決定した。

株式会社ドローンショー・ジャパン 概要

真アギト展 https://agito25th.com/映画『アギト-超能力戦争-』https://www.kamen-rider-official.com/agito/(https://www.kamen-rider-official.com/agito/)

株式会社ドローンショー・ジャパンは、ドローンを用いた航空ショーを国内で最も早く取り入れ事業化。ジャパンアニメ＆キャラクターのドローンショーフェスティバル「STARDANCE in 横浜・八景島シーパラダイス」や、大阪・関西万博開幕前のPRドローンショー、サッカー、野球、バスケなどのプロスポーツが主催するイベントとのコラボレーションなど、400回を超える実績を持ちます。

国産唯一のドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X(https://droneshow.co.jp/dsj-model-x/)』※も自社開発する国内最大手のドローンショー企業です。

※ 2026年2月ドローンショー・ジャパン調べ

- 会社名株式会社ドローンショー・ジャパン- 代表代表取締役 山本 雄貴- 設立2020年4月1日- 事業内容ドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X』開発・製造／ドローンショー事業／ドローンライト広告事業- 所在地＜石川本社＞石川県金沢市駅西本町1-6-8 ドローンショービル＜東京本社＞東京都港区芝浦3-3-6 東京科学大学キャンパス・イノベーションセンターINDEST 4F- Webhttps://droneshow.co.jp/- SNSドローンショー・ジャパン公式SNSでは、最新イベント情報、臨場感溢れるドローンショーのライブ配信などをお届け！業界最先端の情報もリアルタイムで発信します！ぜひフォローして、驚きと感動のエンターテイメントの世界へ飛び込もう！DSJ TikTok :https://www.tiktok.com/@droneshow.jpDSJ X :https://x.com/droneshowjpDSJ Instagram :https://www.instagram.com/droneshowjp/DSJ YouTube :https://www.youtube.com/@droneshowjpDSJ Facebook :https://www.facebook.com/droneshowjp