不登校の孤独に“声”で挑む-中学生けいと、ラジオ出演で『ひとりじゃない』を届ける

株式会社NIJIN

株式会社NIJIN(本社：東京都江東区、代表取締役：星野達郎)が運営する不登校オルタナティブスクール『NIJINアカデミー』に通う中学2年生の生徒が、2026年4月16，23，30日（木）23:30～23:40に文化放送局でオンエアされる、田中れいかのレコメン！リアルボイスに代表星野と出演することが決定いたしました。

今回の出演は、生徒自身の「全国の不登校で孤独を感じている子どもたちに、ラジオを通して声を届けたい」という想いから実現しました。

インターネットラジオ配信「オレンジチャンネル」、ニッポン放送「sweet!!!」への出演に続くラジオ出演となります。

今回のラジオ出演は、 “守られる存在”としてではなく、 “社会に声を届ける存在”として子どもたちが挑戦する象徴的な取り組みです。

■ 子どもたちの“本音”を社会へ

日本では、不登校の児童生徒数が年々増加しており、35万人を超えています。

しかしその裏側には、同じ立場の仲間に出会えない、自分の気持ちを安心して話せる場が少ない、「自分だけが取り残されている」と感じてしまうといった、見えにくい孤独があります。ラジオという“声のメディア”を通して、同じように悩む子どもたちに「ひとりじゃないよ」というメッセージを届けます。

■ ニジアカラジオ設立の想い

第一回ニジアカラジオはこちら↓https://youtu.be/wsoAGh5Gm7s?si=SPbYXfO6rP4W2Ime校舎に入れなくても「仲間」がいる！

校舎に入ることが大きな一歩となる子どもたちがいます。けいとさんも当初はすごく緊張していて、本当に怖かったと振り返ります。しかし、勇気を出して参加した時、「私だけじゃない、“仲間”がいる」と気づきました。校舎に入れずにいる子どもたちに“仲間がいる”ことを届けたいー。

この想いが「ニジアカラジオ」設立の原点です。

■ 生徒コメント

けいとさんプレゼンの様子はこちら↓https://youtu.be/edWy7sOyyvI?si=AFlbMDTj28YBYOYEプレゼン表彰式中学2年生けいとさん

「不登校になり、孤独を感じているあなたへ

私自身、とても辛い時期がありました。オルタナティブスクールに通うことで、「みんな同じじゃなくてもいい」「違うからこそいい」と気づくことができました。

今、辛い想いを抱えているあなたの居場所となるようなラジオを届けたいと心から思っています。」

■ 出演概要

【番組名】 田中れいかの レコメン！リアルボイス

【パーソナリティ】 田中れいか（一般社団法人ゆめさぽ代表理事）

【オンエア日時】4/16、4/23、4/30（木）23時30分～23時40分

【番組内容（予定）】

・けいとがラジオをはじめたきっかけは

・ラジオをはじめて感じたこと

・今孤独を抱えている人たちへ

■ NIJINアカデミーについて

2023年9月に開校した不登校小中学生向けのオルタナティブスクールで、全国38以上の都道府県から約650名超が入学している。「多層的な心理的安全性」「一流教師による対話的な授業」「子ども主体のプロジェクト」をカリキュラムの柱に、学校に行けないことが劣等感・罪悪感にならず、全ての子どもが希望を持てる未来を創る。学校に代わる学びの選択肢として、希望する生徒の9割※以上が在籍校の出席認定を獲得。※2026年4月現在

▶学校HP：https://www.nijin.co.jp/academy

■株式会社NIJINについて

「教育から国を照らす」を理念に、教育課題を仕組みから解決する「JAPAN EDUCATION COMPANY」。今の学校には自分を出せない子どもが多過ぎることに国の危機を感じ、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・教師の働き方・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する13の仕組み（事業）を展開。

▶会社HP：https://www.nijin.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

・NIJINアカデミー 高木和（たかぎのどか）

nijinacademy.nodokatakagi@gmail.com