ReGACY、愛媛県「トライアングルエヒメ」運営事務局に5年連続採択

ReGACY Innovation Group株式会社

ReGACY Innovation Group株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：成瀬 功一、以下、ReGACY）は、愛媛県のデジタル実装加速化プロジェクト「トライアングルエヒメ」において、プロジェクト開始当初より5年連続で運営事務局に採択されたことをお知らせいたします。

「トライアングルエヒメ」は、デジタル技術を活用し、地域課題の解決と稼ぐ力の向上を同時に目指す、自治体としては国内最大級のデジタル実装加速化プロジェクトです。2022年の開始以降、応募件数約1,500件、累計115件のプロジェクトを創出し、農林水産、ものづくり、観光など幅広い分野において、実証から実装までを見据えた取り組みを推進してきました。

現在、愛媛県内の事業者や自治体と連携し、地域課題の解決や事業成長につながるデジタル実装プロジェクトを募集しています。

■ 令和8年度「トライアングルエヒメ」公募概要

本事業は、デジタル技術を活用し、愛媛県内の事業者や自治体と共に地域課題の解決に取り組む実装加速化プロジェクトです。

今年度は、以下の2つの募集枠を設けています。

・ 【一般枠】 最大3,000万円/件（詳細：https://dx-ehime.jp/archives/24371）

・ 【共創拠点枠】 最大1,500万円/件（詳細：https://dx-ehime.jp/archives/24383）

【公募期間】 2026年2月10日（火）～ 4月14日（火）

【事前相談会（壁打ち）の実施】

応募に関する不明点や、提案内容のブラッシュアップを目的とした相談会を実施しています。

・ 期間：2026年2月18日 ～ 4月14日

・ 予約URL：https://timerex.net/s/spc.planning04_4dae/f8b3d921/

・ 募集要項・Q&A：https://dx-ehime.jp/schedule

■ ReGACYの取り組み：実装まで伴走する支援体制

ReGACYは、スタートアップと地域の共創による事業開発支援に強みを持つ本プロジェクトの運営事務局として、4年間にわたり、スタートアップ・企業・自治体の共創を推進し、実証から実装までを見据えた伴走支援を行ってまいりました。5年目となる令和8年度は、以下の体制を通じて、より実効性の高いプロジェクト創出を支援します。

1. 現地拠点を活用した伴走支援

愛媛県松山市に設置した拠点を中心に、専任メンバーが現地に駐在しています。現場のリアルな課題を捉え、迅速かつ実効性の高い支援を実現します。 また今年度は、新たな人材採用の加速等をはじめ、採択事業の現場実装に向けたフォローや、愛媛県内事業者の開拓を推進することで、事業の定着および拡大を見据えた支援体制を一層強化します。

2. 「E:N BASE（エンベース）」との連携

愛媛県デジタル総合支援拠点「E:N BASE（https://en-base.pref.ehime.jp/）」との連携により、参画企業間のネットワーク形成や事業成長の機会創出を支援します。

ReGACYは、「トライアングルエヒメ」事業を中核とし、愛媛県におけるデジタル実装および共創プロジェクトのさらなる創出・高度化に取り組んでまいります。

愛媛県との連携や本事業への参画にご関心のある事業者様からのお問い合わせを広く受け付けております。地域課題の解決および新規事業創出に向けたパートナーとして、ぜひご相談ください。

トライアングルエヒメ2.0について

愛媛県では、令和4年度よりデジタル・ソリューションと関連技術を県内事業者や自治体に実装し、地域課題の解決にチャレンジする「トライアングルエヒメ推進事業」を実施してきました。「トライアングルエヒメ2.0」では、デジタル技術の現場定着・横展開を進め、本県産業の「稼ぐ力」の強化や人材育成を推進するとともに、全国の共創拠点と連携し、新たなビジネスの創出につなげています。

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ReGACY Innovation Group株式会社について

2022年2月設立後、大手企業や自治体、教育機関等からのベンチャー創出やオープンイノベーションによる事業化に特化したサービス開発・展開を行っています。経営コンサルとベンチャーキャピタルの手法を統合することで探索から事業化・収益化までを一気通貫で共創支援が可能となり、レガシー組織に向けて総合的なイノベーションサービスを提供しています。

■会社概要

社名 ：ReGACY Innovation Group株式会社（英表記：ReGACY Innovation Group Inc.）

代表者：代表取締役 成瀬 功一

設立 ：2022年2月2日

所在地：東京都千代田区神田神保町1丁目24-1 CIRCLES神保町II 10階

ホームページ：https://regacy-innovation.com/

■事業概要 ：

イノベーション戦略策定・実行管理、イノベーション組織・制度、CVC設立、新事業インキュベーション、オープンイノベーション、ベンチャー投資・M&A、プロダクト開発・ラボ事業、プライベートエクイティ事業