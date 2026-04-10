豪華絢爛な屋台が春を彩る「高山祭（山王祭）」開催

岐阜県観光資源活用課

岐阜県では、2026年4月14日（火）・15日（水）の2日間、飛騨高山に本格的な春の訪れを告げる「高山祭（山王祭）」が開催されます。16世紀後半から17世紀を起源とするこの祭りは、飛騨山王宮日枝神社の例大祭として大切に受け継がれてきました。ユネスコ無形文化遺産にも登録された「祭屋台」の引き揃えや、伝統の「からくり奉納」、総勢数百人が練り歩く「御巡幸」など、飛騨匠（ひだのたくみ）の技と心が詰まった、世界に誇る日本の美を堪能ください。

■高山祭（山王祭）概要

開催日程：2026年4月14日（火）・4月15日（水）

場所：岐阜県高山市 上一之町ほか（日枝神社周辺・宮川周辺）

特設サイト： https://www.hidatakayama.or.jp/harunotakayamamatsuri/

主な見どころ：

屋台曳き揃え

国の重要有形民俗文化財である屋台を間近で鑑賞できます。

日時：4月14日（火）9:30～15:00頃／4月15日（水）9:30～16:00頃

場所：上二之町ほか

内容：豪華絢爛な12台の屋台が並び、間近で鑑賞できます。

（神楽台、三番叟、石橋台、龍神台は陣屋交差点前に曳き揃えられます。）

伝統の技が光る「からくり奉納」

三番叟・石橋台・龍神台の3台により奉納されます。何十本もの綱を操る「綱方（つなかた）」の手によって人形に命が吹き込まれ、見事な演舞で観客を魅了します。

日時：4月14日（火）・4月15日(水)【1回目】10:00～10:50 【2回目】14:00～14:50

場所：陣屋前交差点

内容：三番叟、石橋台、龍神台の3台の屋台に備えられた、からくり人形による見事な演舞を鑑賞できます。

注意：

※立ち見となりますので、健康に不安のある方はYouTubeのライブ配信をご覧ください。

※熱中症にお気をつけください。

※混雑状況により、観覧場所への立ち入りを制限する場合がございます。

総勢数百人の時代絵巻「御巡幸（ごじゅんこう）」

300年続く伝統行事。神輿を中心に獅子舞、闘鶏楽（とうけいらく）、裃姿の警固など、伝統の装束をまとった総勢数100名の大行列が祭区域内を練り歩きます。

日時：4月14日（火）12：45～16：00／ 4月15日（水）12：30～15：30

場所：祭区域各所

内容：数百名にも及ぶ美麗な祭行列が祭区域内を練り歩く様子が見られます。

注意：

※祭行列を横切らないようお願いいたします。

※祭行列を追行するのはご遠慮ください。

幽玄の世界へ誘う「夜祭り（よまつり）」

それぞれの屋台が約100個もの提灯を灯し、祭区域内を巡ります。順道場を過ぎると、曳き別れ歌「高い山」の調べとともに、各屋台蔵へと帰る幻想的な「曳き別れ」が行われます。

日時： 4月14日（火）18:00～20:30

場所： 陣屋前交差点～本町1丁目・2丁目～安川通り～上一之町

内容： 提灯を灯した12台の屋台が祭区域内を練り歩きます。

注意：

※屋台には絶対にお手を触れないようお願いいたします。

※屋台が車道を通るため、車道には出ないようにしてください。（屋台通過中の道路横断はできません。）

※暗いため足元には十分ご注意ください。

※側溝に蓋がない箇所がありますので、ご注意ください。

※事前または夜祭り開催時の混雑状況により、観覧場所への立ち入りを制限する場合がございます。

■高山祭について

高山祭は、春の「山王祭（日枝神社例大祭）」と秋の「八幡祭（櫻山八幡宮例大祭）」の総称です。 春の山王祭では、14日は12台の屋台の曳き揃えと夜祭りが行われます。15日は、再び屋台が曳き揃えられた後、神輿還御とともに屋台の曳き別れとなり、祭りは幕を閉じます。

2016年には「山・鉾・屋台行事」のひとつとしてユネスコ無形文化遺産に登録されました。飛騨の匠の技を今に伝える「動く陽明門」として、国内外から高い評価を受けています。

▼交通規制図・臨時駐車場・最新の開催状況はこちら

https://www.hidatakayama.or.jp/harunotakayamamatsuri/

※交通規制マップ（PDF）や、当日の屋台曳き揃え場所のリアルタイム情報などがご確認いただけます。