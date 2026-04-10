日本初開催となるOCR70m単体でのオブスタクルスポーツ新競技『OCR SPEED SPRINT in リソルの森 2026』開催

リソルの森株式会社

体験型リゾート施設『Sport & Do Resort リソルの森』（所在地：千葉県長柄町、代表取締役社長：佐治重仁）では、最先端のトレーニング環境により世界各国のトップアスリートにご利用いただいている本格スポーツ施設「メディカルトレーニングセンター（以下、MTC）」において、この度、日本初(※)開催となるOCR70m単体でのオブスタクルスポーツ新競技「OCR SPEED SPRINT in リソルの森 2026」（主催：一般社団法人日本オブスタクルスポーツ協会）を開催することとなりましたので、お知らせします。

HP：https://www.resol-no-mori.com/event/kiji118.html

※一般社団法人日本オブスタクルスポーツ協会 https://japan-obstacle.org/event/ocr-70m-in-resol-no-mori-2026/

国内初の屋内型「オブスタクル」日本近代五種協会公認コースを使用 近代五種競技の一種目・OCR70mに挑戦

近代五種は、フェンシング、水泳、レーザーラン（ランニングと射撃）の4種目に加え、新たに障害物を越えて進む「オブスタクル」が採用されることが決定しています。2023年4月に「ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点」にも指定されているリソルの森では、2025年1月、MTC内に、近代五種の新競技に採用され注目を集める「オブスタクル」近代五種コースを国内で初めて新設しました。本コースは、天候を気にせずご利用いただける国内初(※)の屋内型「オブスタクル」日本近代五種協会公認コースとなっており、国内外のトップアスリートたちの練習拠点にもなっています。

※自社調べ(国内初の「オブスタクル」日本近代五種協会公認コースとして。2024年12月)

この度開催される「Speed Sprint」とは、近代五種競技の一種目であるOCR70mコースで行う競技です。OCR70mは通常、近代五種競技の一種目としてのみ競技が行われるため、OCR70m単体の大会は日本初開催となります。

『OCR SPEED SPRINT in リソルの森 2026』概要

開催場所：リソルの森 メディカルトレーニングセンター（MTC）：千葉県長生郡長柄町上野521-4

開催日時：2026年6月20日（土）・21日（日）

観戦料：無料

主催：一般社団法人日本オブスタクルスポーツ協会（JOSA）

後援: 公益社団法人トライアスロンジャパン

運営協力：MOVETEX株式会社

Special Thanks：株式会社grabss・AddELM TECHNOLOGY株式会社・株式会社コンセプトプロト

＜実施スケジュール（予定）＞

6月20日（土） 09:30 受付開始

10:00～11:00 練習・テクニカルミーティング

11:00～11:20 開会式

11:20～ 競技

16:00 終了予定

6月21日（日） 09:30 受付開始

10:00～11:00 練習・テクニカルミーティング

11:00～ 競技

16:00 終了予定

※競技時間は参加者の人数および当日の進行具合により前後する可能性があります。

【出場選手募集要項】

募集人員：各日100名

申込期間：2026年4月8日～5月31日 ※定員となり次第締切

クラス分け：以下の8種類を設ける。年齢はいずれも2026年12月31日時点。

１.男子ユース：15歳以下(生誕年が2011年以降)

２.女子ユース：15歳以下(生誕年が2011年以降)

３.男子ジュニア：16歳～19歳(生誕年が2007年～2010年)

４.女子ジュニア：16歳～19歳(生誕年が2007年～2010年)

５.男子シニア：20歳～39歳(生誕年が1987年～2006年)

６.女子シニア：20歳～39歳(生誕年が1987年～2006年)

７.男子マスターズ：40歳以上(生誕年が1986年以前)

８.女子マスターズ：40歳以上(生誕年が1986年以前)

参加費：

◎1日参加（参加日選択可）

男女ユースクラス7,700円（税・傷害保険料含む）

男女ユースクラス以外11,000円（税・傷害保険料含む）

◎2日参加

男女ユースクラス12,300円（税・傷害保険料含む）

男女ユースクラス以外17,600円（税・傷害保険料含む）

応募資格：競技経験不問

※過去にオプスタクルスポーツ関連の大会やイベントで迷惑行為に及んだものは参加が認められない

賞：各クラス上位3名を入賞とし、メダルと賞状を授与する

記録：すべての出場選手の記録がJOSAウエブサイトで公表される

大会概要：https://japan-obstacle.org/event/ocr-70m-in-resol-no-mori-2026/

オブスタクル（8種の障害物）

※使用するオブスタクルについては変更となる可能性がございます。

■「メディカルトレーニングセンター」 について

1985年のオープン以来、多くのアスリートから一般のお客さままで幅広いスポーツ需要に応えてきたMTC は、2020年にフルリニューアルを実施。改装前との比較で約2.5倍に拡充されたフィットネスルームには、豊富な種類のトレーニング器具が用意され、プロアスリートがトレーニングするような環境下でスポーツトレーニングを行うことが可能となったほか、3階にはランニングトラックと体育館、25mプールを配しています。また、400mトラックなどのアウトドアスポーツ施設もご利用いただけるほか、リラクゼーションスペースとして、準天然温泉をはじめ、炭酸泉「ラムネの湯」、さらにはサウナまで完備した温浴施設「長柄カルナの湯」もご利用可能です。

2025年1月には、近代五種の新競技に採用され注目を集める「オブスタクル」近代五種コースを国内で初めて新設。70mのコースに、「モンキーバー（うんてい）」や、高さ3.5メートルの反り返った壁「フィニッシュウォール」な8種の障害物全てを備えたコースは、11月に開催された全日本選手権でも実際に使用した現物の「オブスタクル」となっており、ご宿泊のお客様や企業研修などでもご利用です。

そのほか、会員制のスポーツクラブ「MTCスポーツクラブ」では、会員ごとにカスタマイズされたパーソナルプログラムを作成します。プログラムは、ヨガやピラティスから、体幹トレーニング、太極拳、プールを使ったアクアウォーキングなど、多彩なラインナップをご用意しています。

オブスタクル利用詳細

■料金（税込）： ・宿泊者・MTC各種会員 無料

・一般 <長柄カルナの湯付き> 3,300円（税込）

・一般 <長柄カルナの湯＋MTC1日施設利用*付き> 5,500円（税込）

・MTCスポーツクラブ<オブスタクル会員> 月会費12,100円（税込）

・スポーツ合宿団体 22,000円（1時間）

・企業研修団体 22,000円（1時間）

■予約方法：リソルの森HPにて、毎月1日9：00から翌月分の受付を開始いたします。

前日10:00までに予約専用サイトからご予約ください。

https://www.resol-no-mori.com/recommend/kiji381.html

■利用条件：身長140cm以上

『Sport & Do Resort リソルの森』概要

◇所在 : 〒297-0201 千葉県長生郡長柄町上野521-4

◇電話番号： 0475-35-3333

◇アクセス： ・東京湾アクアラインから圏央道利用 「茂原長柄スマートIC」から約5分。

・東関東自動車道、京葉道路利用 県道67号線「板倉IC」から約5分。

◇敷地面積: 総面積約100万坪