大阪電気通信大学がメタバース空間で「OECUメタカフェ」を開店！新たな交流空間で大学の魅力を発信

学校法人大阪電気通信大学

大阪電気通信大学（大阪府寝屋川市・四條畷市／学長：塩田邦成）は、どこからでも気軽に参加できる新しい交流の場として、メタバースプラットフォーム「cluster」上に「OECUメタカフェ」を開店します。

本プロジェクトは、デジタルゲーム学科が推進する「第三のキャンパス」構築の一環であり、これまでにない情報発信の形を創出します。

【本件のポイント】

■「第三のキャンパス」と連動したイベントを実施

■学生・教員とのダイレクトな交流

在学生や教員が、進路や学生生活の悩みに気軽にお答えします。

■遠方の方も安心な情報発信

オープンキャンパスへの来場が難しい遠方の受験生や保護者の方へ、大学のリアルな魅力を届けます。

「第三のキャンパス」のイメージ

【本件の概要】

今春再編されたデジタルゲーム学科「ゲーム・社会デザイン専攻」では、メタバースを活用した教育の実践を予定しており、その象徴として本カフェを運営します。イベントのメインMCには、VTuberの瑞無るくさんを迎え、エンターテインメント要素を取り入れながら、大学進学に関する情報収集や交流を楽しめる空間を提供します。

MC 瑞無るく

【開催概要】

開催日時：土曜日17時～18時（月2回開催）

URL ： https://cluster.mu/u/dench

対象 ：高校生、保護者、高校関係者 など

参加方法：

１.「cluster」アプリをダウンロード・インストール

２.アカウント作成

３.空間へ入室

※スマートフォンやパソコン、VRゴーグルから無料で簡単にアクセスできます。

【開催スケジュール】

第1回：4月11日（土）

テーマ: 新学期スタート！

内容: 「第三のキャンパス」の全体紹介、今年度のメタカフェの楽しみ方、アバター操作等の基本レクチャー

https://cluster.mu/e/7364013a-89bb-4995-9965-1d584580b1de

第2回：4月25日（土）

テーマ: 先輩に聞く！リアルなキャンパスライフ

内容: 学生ゲストを招き、時間割の組み方やサークル活動など、新入生・受験生が気になる学生生活のリアルを語るトークセッション

https://cluster.mu/e/ef947959-7e8f-43eb-bd19-a6ec35773668

第3回：5月9日（土）

テーマ: 2026年度 新設「ゲーム・社会デザイン専攻」の魅力に迫る

内容: 教員による新専攻の学びの紹介、質疑応答

https://cluster.mu/e/64b001f5-d0bf-4b55-a701-c3365e2d9ffe

第4回：5月23日（土） ★学外イベント連動★

テーマ: [特別企画] BitSummit 2026（5/22～24） 現地レポート＆出展作品紹介

内容: 京都で開催中のBitSummit会場と中継（または録画レポート）。学生の出展作品の紹介や、インディゲームの熱気を伝える

https://cluster.mu/e/76d7658c-e547-4e7b-9973-f2aa350ddf34

※6月以降も開催予定

【関連リンク】

国内最大級メタバースプラットフォーム 「cluster」との産学連携を開始、メタバース空間に”第三のキャンパス”建設予定！-7/13（日）オープンキャンパスでクラスター社 代表取締役CEO 加藤直人氏が特別講演

https://www.osakac.ac.jp/news/2025/3570

大阪電気通信大学総合情報学部デジタルゲーム学科特設サイト

https://www.osakac.ac.jp/special/dg/

【大学概要】

大学名：大阪電気通信大学（学長：塩田邦成）

U R L： https://www.osakac.ac.jp/

所在地：寝屋川キャンパス 〒572-8530 大阪府寝屋川市初町18-8

四條畷キャンパス 〒575-0063 大阪府四條畷市清滝1130-70

学 部：工学部、情報通信工学部、建築・デザイン学部、健康情報学部、総合情報学部

在籍者数：5,758名（2025年5月1日現在）