【福井県坂井市】一筆啓上賞 「幸せ」の手紙 　作品募る

40文字に思い込めて、ほや丸も「応募するざあ～」

坂井市役所第34回一筆啓上賞のテーマ「幸せ」を発表する池田市長（写真左）。発表後記念撮影に収まる関係者。右端が、坂井市公式キャラクターの「坂井ほや丸」（写真右）＝4月7日

日本一短い手紙のコンクールで知られる一筆啓上賞の第34回（2026年度）テーマが「幸せ」に決まった。主催の福井県坂井市と丸岡文化財団が4月7日、同市丸岡町にある「手紙の館」で記者会見し、発表した。「幸せ」のテーマは、過去になく初めて。10月16日まで作品を募集している。

テーマ「幸せ」は、これまでもありそうでなかった「テーマ」。丸岡文化財団の田中典夫理事長はこのテーマにした理由について「実は、過去にもテーマ候補に挙がっていたが、見送ってきた。このタイミングで決めるのがいいと思った。世界で紛争が起きたり、環境の変化も激しい時代。みんなそれぞれ違う、いろんな幸せがあると思う。忙しい時に感じる幸せ、おいしいものを食べた時の幸せ、生活の中の一瞬一瞬で感じる幸せを、手紙にしてほしい」と述べた。

また、今回の第34回が、坂井市制20年の記念年に当たることから、池田禎孝市長も「市制20周年を迎える中、市の施策も「幸せを実感できるまちづくり」を目指している。少しでも温かい気持ちになれるような、幸せのカタチを手紙で表現していただきたい」とたくさんの応募を呼び掛けていた。

2026年のテーマ「幸せ」のイメージデザインチラシ

発表には、坂井市公式キャラクター「坂井ほや丸」も同席し、PRをお手伝い。テーマ発表の際、池田市長や特別後援する住友グループ広報委員会一筆啓上部会幹事の鈴木朋文氏ら4人とともに、四葉のクローバーが描かれた一筆啓上賞イメージデザインのロールスクリーンを下げて、発表する役を担った。「ほや丸も応募するのかな？」との市長の問いかけに、仕草で可愛く、うなづいていた。

同賞への応募は、所定用紙などに、40文字以内の手紙形式で書いて送る。1人で何通でも応募できる。応募用紙か便せんに、手紙の宛先や自分の氏名などを書き、〒910-0298、福井県坂井市丸岡町霞町3-10-1、一筆啓上賞「幸せ」係に送付すればよい。応募の締め切りは10月16日まで。入賞者は来年1月下旬に発表する。問い合わせ先は丸岡文化財団＝☎0776（67）5100。

小室等さん名誉選考委員に

丸岡文化財団はこの日、一筆啓上賞の選考委員について、「第9回から昨年の33回まで長年に渡って選考委員を務めていただいたシンガーソングライターの小室等さんが、選考委員を勇退し、今回から名誉選考委員になる」と発表した。小室さんは第9回以降25回にわたって審査に関わってきた歴代最長の選考委員で、80代と高齢なこともあり勇退となる。これにより、選考委員は、詩人の佐々木幹郎さん、作家の宮下奈都さん（福井市在住）、俳人でエッセイストの夏井いつきさん、タレントのパトリック・ハーランさん、住友グループ広報委員会事務局長の阿部剛嗣さんの5名となる。