ドローン授業は、導入後の広がりで選ぶ時代へHDL、CoDrone EDU活用の「複数ドローン授業〈ドローンショー発想〉」を公開

HDL合同会社

HDL合同会社は、CoDrone EDUを活用した「複数ドローン授業〈ドローンショー発想〉」を公開。ドローン授業は“最初にできること”ではなく“導入後にどこまで広げられるか”で選ぶ時代へ、既存導入校にも新規導入校にも新たな選択肢を提案します。

HDL合同会社（本社：兵庫県、代表：吉田 公衛）は、CoDrone EDUを活用し、複数ドローンの動きを

設計・検証・実機活用までつなげる学校向けサービス「複数ドローン授業〈ドローンショー発想〉」を公開しました。

本サービスは、複数のドローンの動きをブロックで設計し、シミュレーターで確認し、その内容をPythonコードとして実機へつなげる一連の流れを、学校現場で扱いやすい形にまとめたものです。

すでにCoDrone EDUを導入している学校には“次の授業”として、これからドローン導入を検討する学校には“導入後の広がりまで見据えて選べる環境”として提案します。

なぜ今、導入後の広がりが問われているのか

学校現場でのドローン活用は広がる一方で、授業が「操作する」「動かす」体験で止まり、その先の発展授業につながりにくいという課題も見えてきています。

もちろん、最初の入口としての操作体験には大きな価値があります。

ただ、その次の段階として求められているのは、どう動かすかを考え、試し、うまくいかない理由を見つけ、改善する学びです。

特に、すでにドローンを導入している学校ほど、次に問われるのは、“何を買ったか”ではなく、“その後どこまで授業を広げられるか”です。

HDLはこの課題に対し、複数ドローンの動きを設計する授業モデルを通じて、授業の継続性と発展性を支援します。

「複数ドローン授業〈ドローンショー発想〉」とは

本サービスは、複数のドローンの動きを設計 → 検証 → 実機活用まで一体で扱える学校向け授業支援サービスです。

1台のドローンを動かす学びでは、主に「命令して動かす」体験が中心になります。

一方、複数ドローン授業では、

・どの順番で動かすか

・どの位置から始めるか

・どの役割を持たせるか

・全体としてどう構成するか

を考える必要があります。

そのため、子どもたちは単なる操作ではなく、順序立てて考える力、全体を構造として捉える力、試行錯誤しながら改善する力を、動きの中で実感しながら身につけていきます。

既存のCoDrone EDU導入校にとっての価値

すでにCoDrone EDUを導入している学校にとって、本サービスの最大の価値は、今ある機体で授業を次の段階へ進められることです。

導入当初は、操作や単体飛行、基本的なプログラミングから始まることが一般的です。

しかし、そこで止まってしまうと、教材の価値は十分に活かしきれません。

本サービスを活用することで、既存のCoDrone EDU導入校は、

単体飛行から複数機の設計へ

体験授業から試行錯誤する授業へ

一回の盛り上がりから継続的な学びへ

と授業を発展させることができます。

つまり、CoDrone EDUは“導入して終わり”ではなく、その先の授業展開まで見据えて活かせる教材であることを具体化します。

これから導入する学校にとっての価値

ドローン教材を選ぶ際、注目されやすいのは「飛ばせるか」「プログラミングできるか」といった入口の機能です。

しかし、学校導入で本当に重要なのは、導入したあとにどこまで授業を広げられるかです。

最初の体験授業だけで終わる教材なのか。

その先に、設計・検証・改善・発表へと発展できる教材なのか。

学校が比較すべきなのは、ここです。

「複数ドローン授業〈ドローンショー発想〉」は、CoDrone EDUが導入後も授業を発展させやすい教材であることを示す具体例です。

これから導入を検討する学校にとっては、「最初にできること」ではなく「導入後に広がること」で選ぶための判断材料になります。

設計・検証・実機展開までをひとつにつなぐ仕組み

本サービスでは、

ブロックで設計

↓

シミュレーターで確認

↓

Pythonコードとして実機へ

という流れをスムーズにつなげています。

これにより、授業は「動いた、楽しかった」で終わらず、

なぜこの動きにしたのか

どこを改善したのか

まで扱えるようになります。

さらに、成果が動きとして可視化されるため、評価や発表にもつなげやすい点も特長です。

学校現場で使いやすい理由

学校向け教材は、機能が多いだけでは定着しません。

授業として回ることが何より重要です。

本サービスでは、システムだけでなく、授業設計から準備、実施、確認、トラブル対応までを整理した教員向けマニュアルも用意しています。

単なる操作手順ではなく、現場での進め方そのものを具体的にイメージできる構成とすることで、準備から実施、振り返りまでをひとつの流れで扱えるようにしています。

HDLが重視しているのは、教材を提供することだけではありません。

学校現場で無理なく授業が回り、継続活用につながることです。

本サービスの特長

・すでにCoDrone EDUを導入している学校でも、今ある機体で授業を次の段階へ発展させやすい

・これから導入する学校にとっても、導入後の広がりまで見据えて教材を選ぶ判断材料になる

・複数機の動きを論理的に設計できる

・シミュレーションで確認しながら改善できる

・ブロックからPythonコードを自動生成し、実機へつなげられる

・成果が動きとして見えるため、評価や発表にもつなげやすい

・教員向けマニュアルにより、学校現場で授業を進めやすい

導入について

HDLでは、学校の導入状況や活用目的に応じて、継続活用を前提とした導入プランと、まず試してみたい学校向けの導入プランを用意しています。

詳細は、学校の授業計画や導入目的に応じて個別にご案内しています。

導入をご検討中の学校・教育関係者の方は、サービス紹介ページよりお気軽にお問い合わせください。

代表コメント

HDL合同会社 代表 吉田 公衛

学校でのドローン活用は広がってきましたが、現場ではまだ“飛ばして終わり”になってしまう場面も少なくありません。

もちろん、最初に興味を引き出す入口として、操作体験には大きな価値があります。

ただ、その先にこそ、本来の学びの広がりがあると考えています。

今回公開した「複数ドローン授業〈ドローンショー発想〉」は、すでにCoDrone EDUを導入している学校にとっては、今ある機体を活かして授業を次の段階へ進めるための具体的な一手になります。

また、これから導入を検討する学校にとっても、ドローンは“最初に何ができるか”だけでなく、“導入後にどこまで授業を広げられるか”で選ぶ時代に入っていると感じています。

HDLはこれからも、導入して終わりではなく、導入後に授業が深まっていく教材・仕組み・授業モデルを整えていきます。

今後の展望

HDLは、ドローンを単なる体験教材としてではなく、導入後に授業が深まっていく教材として学校現場に広げていきます。

これからも、

「飛ばして終わり」にしないこと

「導入して終わり」にしないこと

を軸に、学校で継続的に活用される教材・仕組み・授業モデルの整備を進めてまいります。

サービス紹介ページ

複数ドローン授業〈ドローンショー発想〉

https://www.hdl-edu.com/swarm-lab

会社概要

会社名：HDL合同会社

代表者：吉田 公衛

事業内容：ドローンプログラミング教育事業、学校向け教材開発・販売、教室運営 等

本件に関するお問い合わせ先

HDL合同会社

お問い合わせはサービス紹介ページよりお願いいたします。

https://www.hdl-edu.com/swarm-lab