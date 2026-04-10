【叡啓大学】「叡啓大学PWS月次イベント：社会人キャリアラボ総集編～私たちのキャリア～」を開催しました

広島県公立大学法人



叡啓大学（学長：有信睦弘、所在地：広島市中区）は、2026年3月19日(木)に、PWS月次イベント「叡啓大学PWS月次イベント：社会人キャリアラボ総集編～私たちのキャリア～」を、叡啓大学１階のプロジェクトワークスペース(PWS)で開催しました。

当日の様子についてお知らせします。

概要

自分のキャリアを捉え直すセミナーシリーズ「キャリアラボ」の総集編として、PWSプランナーのキャリアを紹介するとともに、これまでの「キャリアラボ」のテーマを振り返り、参加者の皆さん自身のキャリアについて語っていただく時間となりました。

目的

- ＰＷＳプランナーのキャリア変遷やこれまでの登壇者のキャリア感を振り返り、参加者自身が「次の一歩」となるヒントを得る。- シェアワークを通じて、自分自身のキャリアを客観的に捉え直す。プログラム

19:00-20:30：トークセッションおよび参加者同士のシェアワーク

話題提供者：

PWSプランナー 新家美穂

PWSプランナー 今井仁志

PWSプランナー 今井恭子

ファシリテーター：末宗ひかり（叡啓大学2年生/PWSインターン）

講義の内容/感想

トークセッションでは、PWSプランナーを務める3名がそれぞれのキャリアについて紹介した後、これまでの「キャリアラボ」を振り返りながら、参加者の皆さんにも印象に残ったテーマなどについて会話を進めました。

最後に、グループに分かれて感想を共有し、自分事に置き換えて学びを持ち帰るための振り返りを行いました。

「キャリアラボ」シリーズを通して、参加者の皆様に何か新しい視点や、次につながる出会いが残っていらっしゃれば幸いです。

今後もPWSでは、学びや新たなご縁に繋がるイベント企画を行ってまいります。

また、実践教育プラットフォーム協議会の皆さまには様々なイベント情報を随時ご案内いたしますので、ぜひご参加ください。





【開催報告】3月19日(木) PWS月次イベント：社会人キャリアラボ総集編～私たちのキャリア～ - 【公式サイト】広島県公立大学法人 叡啓大学(https://eikei.ac.jp/news/13950/)







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叡啓大学広報担当（日浦・有馬）

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