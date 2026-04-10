【DigKnow】AIによる技術ドキュメント自動生成サービス「Codeledge」のSaaSモデル（β版）の提供開始。「新規事業大会議 2026」のトークセッションに代表　伊藤が登壇いたします。

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DigKnow株式会社

「Codeledge」が解決する課題

「ITシステム開発の現場では、「コードは残るが、仕様は誰も知らない」という状況が慢性的な課題となっています。AIコーディングツールの普及により開発スピードが加速する一方、ドキュメントの整備が追いつかず、技術的負債や属人化が深刻化しています。
こうした現場課題を解決するため、DigKnowはCodeledgeの開発・検証を重ねてまいりました。このたび、より多くの開発チームにお使いいただけるよう、SaaSモデルとしての提供を開始いたします。





「Codeledge」のSaaSモデル（β版）の提供開始

「Codeledge（コードレッジ）」は、技術ドキュメントの自動生成に特化したサービスです。GitHubなどのリポジトリを連携するだけで、AIがソースコードを自動解析し、詳細仕様書やフローチャート図、シーケンス図のような技術ドキュメントを自動生成・自動更新します。
リポジトリが更新されると、ドキュメントも自動で最新の状態に保たれるため、「書く」ではなく「使う」ドキュメント文化を実現します。




■β版でご利用いただける主な機能


・リポジトリ連携　　　　　　GitHubリポジトリとの連携・コード自動解析
・ドキュメント自動生成　　　詳細仕様書・フローチャート図の自動生成
・自動更新　　　　　　　　　コードの変更検知・ドキュメントへの自動反映
・ドキュメント管理画面　　　生成ドキュメントの閲覧・管理
・チーム共有・メンバー管理　ドキュメントのチーム共有とメンバーの招待・権限管理　　　　


※β版では一部機能に制限がございます。機能の詳細は[製品サイト](https://codeledge.co)にて確認ください。
　対応言語や出力ドキュメントの種別も随時追加予定です。



Codeledgeのサービス画面（参考イメージ）

■β版提供概要


・提供開始日　2026年04月07日
・提供形態　　SaaS（クラウド型）
・対象　　　　ITシステム開発に携わる企業・チーム・個人

▼SaaSモデルの製品サイト


https://codeledge.co/


▼ユーザーマニュアル


https://digknow.notion.site/codeledge-user-manual
▼料金表
https://digknow.notion.site/codeledge-price


「新規事業大会議 2026」のトークセッションに代表　伊藤が登壇

新規事業・事業開発の壁を突破する、実践型ワークアウトイベント「新規事業大会議 2026」のイントレプレナーコースのトークセッションに代表　伊藤が登壇いたします。



イントレプレナーコースでは、ゼロからイチを生み出し、事業として形にするための具体的なステップが学べ、孤立しがちな社内起業家のためのマインドセットも得られます。
　OUTCOMES
・事業企画の作成法


・新規事業創出事例


・発想の転換法・新規事業マインドセット



■登壇内容


2026年4月15日（水）16：30ー17：20
テーマ：「なぜ彼らは大企業を飛び出したのか ～カーブアウト起業家の決断～ 」


（以下、転載）


大企業の中には優れた技術や事業の種が数多く存在します。
しかし、それらが必ずしも社内で事業化されるとは限りません。
近年注目されているのが、事業を独立したスタートアップとして立ち上げる「カーブアウト」です。
新規事業を考えるうえで、この選択肢を持つかどうかで事業の可能性は大きく変わります。
本セッションでは、実際にカーブアウトを経験した起業家を迎え、その決断と挑戦のリアルに迫ります。


▼参加申込はこちら
https://eight-event.8card.net/climbers/startup-japan/2026/timetable/?_modal_=s-106#04-15


「Startup JAPAN 2026」に展示ブースを出展

「新規事業大会議 2026」と同時開催している日本最大級のスタートアップイベント「Startup JAPAN 2026」に展示ブースを出展いたします。展示ブースでは、提供を開始したCodeledge（β版）の紹介をいたします。ご来場の際は、ぜひ弊社ブースにお立ち寄りください。

▼参加申込はこちら


https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/2026/



【開催概要】


日時：2026年4月15日（水）～ 4月16日（木）10:00～17:00


会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール7・8


小間番号：【 18-3 】


皆さまのご来場お待ちしております。




【本件に関するお問合せ先】

DigKnow株式会社　広報担当：川井　郷史
メールアドレス：info@digknow.co.jp


企業URL：https://digknow.co.jp