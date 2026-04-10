結婚式を「消費イベント」から「人生の感動資産」へ

ディライト株式会社

少子高齢化や物価高騰を背景に、結婚式を「コスパ/タイパが悪い」と敬遠する「ナシ婚」層が増加しています。結婚式場「une osaka（ユヌ大阪、大阪府大阪市、以下：une）」は、2026年4月3日より、結婚式を単なる一日のパーティではなく、ふたりの将来を支える「感動資産」と定義し直すプロジェクトを開始します。本プロジェクトでは、ショートドラマの公開を皮切りに、結婚式を諦めていたカップルへの挙式プレゼントキャンペーン、夫婦や家族の関係性をテーマにしたリアルイベントを展開し、「式を挙げる意味」を社会に問い直します。

結婚式は「無駄」なのか。データからひも解く夫婦の絆の境界線

かつての調査では、離婚した夫婦の約8割が結婚式を挙げていなかったという衝撃的なデータも示されています*。これは、結婚式という儀式が単なる見せ物ではなく、困難に直面した際にふたりをつなぎ止める「原体験」として機能していることを示唆しています。しかし、現代ではタイパ（タイムパフォーマンス）やコスパ（コストパフォーマンス）が最優先され、その精神的価値が見落とされがちです。

uneが提唱するのは、結婚式イコール「数百万円かかる1日限りのイベント」ではなく、将来のふたりの関係性を豊かにするための「感動資産の蓄積」だという意識変革です。私たちは、意味付けがなされていない形式的な式をやめました。ふたりのこれまでの人生を深く掘り下げ、なぜ今ふたりで歩むのかを定義するカウンセリングを通じて、人生の基盤となる挙式をつくり上げます。

*参考 https://www.anniversaire.co.jp/brand/pr/soken1/report30/

否定派の本音を映すショートドラマを公開

une osaka チャペル

プロジェクトの象徴として、3話連続のショートドラマ『「50年後のふたりへ」人生で最も美しい結婚式』を公開します。公開は4月10日(金)、une公式InstagramとTikTokにて。

物語は、結婚式に冷笑的な考えを持つ新郎が、準備の過程で彼女の想いや自分たちの根源に触れ、式を終えるまでの心の機微と50年後に残る感情を描きます。SNSでの拡散を目指すとともに、視聴者の声が「一組の挙式プレゼント」へと繋がる循環型の仕組みを導入。視聴後のコメント投稿が、様々な理由で式を諦めていたカップルの支援となるキャンペーンを同時開催します。

ショートドラマ『「50年後のふたりへ」人生で最も美しい結婚式』

●第一話 https://www.instagram.com/reel/DW73IdZD-Fl/

●第二話 https://www.instagram.com/reel/DW73Zc9D8bY/

●第三話 https://www.instagram.com/reel/DW73oLoD605/

プロジェクト概要と今後の展望

4月3日のキャンペーン開始に続き、4月25日(土)、26日(日)にはuneにて、夫婦や家族の関係性を再確認し、日常に埋もれた「気づき」を解き放つリアルイベントを予定しています。結婚式がゴールではなく、そこから始まる長い人生がいかに豊かなものになるか。私たちは、一過性のブームではなく、日本の結婚文化そのものをアップデートする挑戦を続けます。

プロジェクト名

今後必要となる「感動資産」

開催期間

2026年4月10日(金)～6月4日(木)

特設サイト

https://show.une-osaka.com/

スケジュール

●4月10日(金)

ショートドラマ『「50年後のふたりへ」人生で最も美しい結婚式』公開

プレゼントキャンペーン（2種）開始

●4月25日(土)・26日(日)

リアルイベント『50年後のふたりへ ～ふたりの関係性を問いかける日～』開催

●4月30日(木)

プレゼントキャンペーン(1) 終了

●6月4日(木)

プレゼントキャンペーン(2) 終了

キャンペーン(1)「コメントキャンペーン」詳細

Instagram、TikTokにアップされたドラマの動画にコメントをすることで参加。「この時代、結婚式ってアリ？ナシ？」に関する意見を聞かせてください。

4月30日(木)までにコメントしてくれた方の中から、抽選で計25名様にAmazonギフト券（2,000円分）をプレゼントします！

※動画へのコメントに加え、各SNSアカウントフォローが参加条件です

キャンペーン(2)「結婚式プレゼントキャンペーン」詳細

結婚式を挙げてない人に結婚式*をプレゼントするキャンペーンです。 *披露宴は含まない

●対象

結婚式を挙げたいけど挙げられていない、ふたりで生きていく誓いを残したい、感動資産のコンセプトに共感してくれる夫婦やカップル 1組

●プレゼント内容

挙式に必要なもの一式（プランニング料金、衣装各1着、音響、司会、ゲストのウェルカムドリンク、着付けヘアメイク）

●応募

https://preview.studio.site/live/rROnmZZ2WA/form

●資格

日本国内在住、選定後大阪で挙式が可能、挙式の様子をコンテンツとして紹介することに同意していただける夫婦やカップル。（オンライン打合せ可）

●選定基準

フォームのご入力内容から「人の人生に向き合う姿勢」を重視して選定

●応募期間

2026年4月3日(金)～ 2026年6月5日(金)

※挙式の内容や条件については、選定後カップルと相談の上決定します

▼応援のコメントも募集します！

「迷ったけれど、挙げてよかった！」「当日の記憶が今のふたりにとってこんな資産になっている」など、結婚式を後押しするコメントを募集します。（応援の文言はSNSなどの発信に利用させていただきます）

https://preview.studio.site/live/rROnmZZ2WA

une osaka チャペル

リアルイベント詳細

●イベント名

50年後のふたりへ ～ふたりの関係性を問いかける日～

●開催日時

4月25日(土) 11:30～21:30

4月26日(日) 11:00～21:00

●開催場所

une osaka（ユヌ大阪）

大阪府大阪市中央区北浜3-6-22淀屋橋ステーションワン30階

●内容

1. ふたりの関係性を問いかける展示（無料、予約不要）

2. イベント特別ランチ/ディナー（25日限定）

『大切な人と味わう時間―詩と食で、ふたりの関係に触れるー』

【ランチ】11:30～15:00 【ディナー】17:30～21:30

5,500円(税込)

※予約優先 ※先着順当日ご案内も可能

3. ボーリングアート体験（26日限定）

『自由に描く、色の体験』

11:00～/15:00～

3,300円（税込）～

※予約優先 ※先着順当日ご案内も可能

●対象者

どなた様でも来場可能です

●お申込み

https://show.une-osaka.com/

施設概要

店舗名 une osaka（ユヌ大阪）

住所 大阪市中央区北浜3丁目６番22号 淀屋橋ステーションワン30階

（京阪電車・Osaka Metro御堂筋線「淀屋橋」駅直結）

営業時間 （平日）12:00～18:30 （土日祝）10:00～19:00

定休日 火・水（祝日の場合は営業）

TEL 06-6210-5775

公式HP https://une-osaka.com/

une osaka 披露宴会場

会社概要

社名 ディライト株式会社

代表取締役 出口 哲也

住所 奈良県奈良市春日野町98

電話番号 0742-27-0680

HP http://dlight.jp/

設立 1953（昭和28）年3月16日

資本金 3,000万円