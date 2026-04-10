桜とローカル文化を楽しむGW限定イベント「Karuizawa Sakura Time」開催

TC ホテルズ&リゾーツ株式会社

心に灯るゆらめく炎と別荘時間が象徴的なライフスタイル・ブティックホテル、ホテルインディゴ軽井沢（長野県北佐久郡軽井沢町）は、2026年4月29日（水・祝）から5月6日（水・祝）までの期間、ゴールデンウィーク限定イベント「Karuizawa Sakura time」を開催します。

ゆっくりと春が訪れる軽井沢は、例年ゴールデンウィーク頃に桜が満開となります。当ホテルは、

軽井沢ならではの春に着目し、“もうひとつの桜シーズン”をお楽しみいただけるイベントを開催。当ホテルが大切にしている「ネイバーフッドストーリー」のコンセプトのもと「Karuizawa Sakura Time」をテーマに、“軽井沢らしい春”を表現した、桜と地域文化を掛け合わせた体験をお届けします。桜にちなんだワークショップや、桜色のクッキーやドリンクの提供、軽井沢彫りの桜モチーフを施したウクレレ演奏などを通じ、軽井沢ならではの春の魅力をご体感いただけます。都内の桜シーズンが過ぎた後に楽しめる、軽井沢の春。“もうひとつの桜シーズン”をぜひお楽しみください。

・桜色ウェルカムスイーツ＆ドリンクセット

桜色ウェルカムスイーツ＆ドリンクセット

チェックイン時には、桜色のホテル特製オリジナルクッキーとドリンクをご提供いたします。軽井沢でよく見かけるリスをモチーフにした桜色のクッキーと、ミクソロジスト監修の春らしい味わいのドリンクで、春の訪れを感じていただけます。春の訪れを感じるやさしい色合いと味わいで、ゲストをお迎えいたします。

提供期間：2026年5月2日（土）～5月6日（水・祝）

時間：15:00～19:00

場所：ロビーラウンジ

・軽井沢彫りウクレレ演奏

Deviser SUS-軽井沢彫 HAZUKI

軽井沢の伝統工芸「軽井沢彫り」による桜の意匠が施されたウクレレ「Deviser SUS-軽井沢彫 HAZUKI」を使用し、繊細な彫刻の美しさとやわらかな音色をお楽しみいただけます。明治時代より受け継がれてきた軽井沢彫りの技とともに、ローカルアーティストによる生演奏を通じて、軽井沢の文化を感じるひとときをお過ごしください。

日時：2026年5月1日（金） 16:30～17:00／19:30～20:00

場所：ロビーラウンジ

・「植物スタンプでつくるオリジナルトートバッグづくり」ワークショップ

植物スタンプでつくるオリジナルトートバッグイメージ

「ロスフラワー(R)」に新たな価値を生み出す株式会社RINによるワークショップ。長野県産のロスフラワーを使い、植物の形や色合いを活かしたトートバッグを制作します。旅の思い出として持ち帰れるほか、日常でも使える実用的なアイテムです。

日程：5月2日（土）16:00～19:00（16:00～／17:00～／18:00～）

5月3日（日）10:00～12:00（10:00～／11:00～）

所要時間：約１時間

定員：各回8名

会場：スパ棟1階

参加料：無料

※当日、会場にて先着順で受付します。

各回定員8名。満員の場合はご希望の時間にご参加いただけない場合がございます。

・「桜の木のカトラリーづくり」ワークショップ

木工スプーンイメージ「あそび堂」木育インストラクター福原未来さん

中軽井沢の「あそび堂」の木育インストラクター福原未来さんによる、木工ワークショップ。軽井沢近郊・御代田町の街路樹として使われていた桜材を活用し、お箸またはスプーンを制作します。日常に気軽に桜を取り入れられるクラフト体験。

日程：2026年5月3日（日） 16:00～／17:00～／18:00～

2026年5月4日（月・祝） 10:00～／11:00～

所要時間：約１時間

定員：各回8名

会場：スパ棟1階

参加料：無料

※当日、会場にて先着順で受付します。

各回定員8名。満員の場合はご希望の時間にご参加いただけない場合がございます。

・「桜のウォールデコ・オブジェづくり」ワークショップ

桜のウォールデコ・オブジェづくり

廃材再生師・加治聖哉氏監修のワークショップ。軽井沢の工務店や木工工房から出た木材の端材や削りカスを活用し、桜モチーフのアート作品を制作します。桜のシルエットのベースに素材を組み合わせ、壁掛けやオブジェとして仕上げます。

日程：5月4日（月・祝）16:00～19:00（１.16:00～２.17:00～３.18:00～）

5月5日（火・祝）10:00～12:00（４.10:00～５.11:00～）

所要時間：30分～60分

定員：各回8名

場所：スパ棟1階

参加費：無料

※当日、会場にて先着順で受付します。

各回定員8名。満員の場合はご希望の時間にご参加いただけない場合がございます。

・りすをさがすゲーム ～ネイバーフッドホストからの挑戦状～

ホテル敷地内5カ所に潜む“りす”を探し出し、各地点で出題されるクイズに挑戦する、親子参加型アクティビティ。クイズにチャレンジした方には、ネイバーフッドホスト（＝ホテルスタッフ）より、ここでしか手に入らない「ホテルインディゴ軽井沢オリジナル缶バッジ」をプレゼント！今回は、“桜”や軽井沢にまつわる豆知識を、遊びながら楽しく学べるクイズを出題します。春の軽井沢を感じながら、ホテル探検へ出かけてみませんか。

期間: 2026年4月29日（水・祝）～5月6日（水・祝）

時間：11:00～17:00

受付：フロント

対象：ご宿泊のお子さま

参加費：無料

景品：ホテルインディゴ軽井沢オリジナル缶バッジ

りすをさがすゲームホテルインディゴ軽井沢オリジナル缶バッジイメージ

【ホテルインディゴ軽井沢HP ゴールデンウィーク特設ページ】

ゴールデンウィーク特設ページでは、軽井沢のおすすめ桜スポットをご紹介しています。イベント概要と併せてご覧ください。

URL：https://karuizawa.hotelindigo.com/special-offers/gw_sakura-events_2026/

お問い合わせ： TEL 0267-42-1100

■ホテル概要

・名称 : ホテルインディゴ軽井沢

Website : https://karuizawa.hotelindigo.com/

Facebook : https://www.facebook.com/HotelIndigoKaruizawa/

Instagram : https://www.instagram.com/hotelindigokaruizawa/

X(旧Twitter) : https://twitter.com/HotelIndigoKrzw

・総支配人 : 浅沼源太郎

・開業日 : 2022年2月17日（木）

・所在地 : 〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字屋敷添18番地39

・電話番号 : 0267-42-1100

・アクセス ：（電車・バス）JR北陸新幹線・しなの鉄道「軽井沢駅」より2.6km、所要時間車で約5分

軽井沢町内循環バス 東・南廻り線にて「軽井沢駅」より「南軽井沢交差点」下車後、徒歩約5分

（車）上信越自動車道「碓氷軽井沢IC」より南軽井沢方面へ9.5km、約17分

※冬季の軽井沢エリアの道路は、冬用タイヤ、チェーン規制が出る場合があります。



・客室数： 全155室（スタンダードルーム147室、スイートルーム 8室）

・レストラン＆バー： オールデイダイニング「KAGARIBI」102席（内テラス16席）

・プライベートダイニング（ KAGARIBI 2F）： 120平米

・大浴場： 内風呂、炭酸泉露天風呂、サウナ

・スパ ： ザ・スパ by HARNN

・ご予約： TEL: 0120-056-658（IHG・ANA・ホテルズ予約センター）

E-mail: reservations.hotelindigokaruizawa@ihg.com



ホテルインディゴ(R)について：

世界中どこにあっても、その街の個性と地元の魅力を映し出すライフスタイルブティックホテル、それがホテルインディゴです。ローカルカルチャーやコミュニティ、フードカルチャー、土地に根付くデザイン、隠れたトレンドなどからインスピレーションを受け創り出されたクリエイティブで温かい空間は、訪れるゲストの好奇心をくすぐります。ホテルインディゴは、刺激的なストーリーで溢れるネイバーフッドへの扉を開き、その世界と繋がっていきます。

詳細は、ブランド公式サイトwww.hotelindigo.com

公式SNSアカウント www.facebook.com/Hotel.Indigo, www.instagram.com/hotelindigo. をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツについて

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,963軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

- ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ- プレミアム: ノーテッドコレクション, vocoホテルズ, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ- エッセンシャルズ: ホリデイ・イン エクスプレス, ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ガーナーホテル, avid ホテルズ- スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ- エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約400,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

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