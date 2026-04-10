【オープン2週間で100名突破】蒲郡で話題の暗闇ピラティスBeat Pilatesが最大＼34,300→＼0｜今だけ限定キャンペーン開始!!

株式会社kotoriri薄暗いスタジオで周りの目を気にせずピラティスに取り組めるのが人気

BEAT PILATES蒲郡店は、「運動が苦手でも続けられる」をコンセプトにした、女性専用のマシンピラティススタジオです。

特徴は、暗闇×音楽×マシンピラティスという新しい体験設計。

スタジオ内は薄暗く設計されており、周囲の視線を気にせず、自分の身体と向き合うことができます。

さらに、音楽に合わせて動くことで「楽しいから続く」運動習慣を実現。

従来の「つらい・続かない」といったフィットネスの課題を解消します。

主な特徴：

運動初心者が約9割。年齢層も10～70代と幅広い

初めてでも安心 少人数制（1レッスン45分）で丁寧なサポート

マシンピラティスにより効率的に体幹強化・姿勢改善 ダイエット・腰痛対策にも効果的

商業施設内で「買い物ついで」に通える好立地

実際に、

「これなら続けられる」

「ジムより気軽に通える」

といった声が多く寄せられています。

■春のスタートキャンペーンをスタート！（期間限定～5/初旬）

入会者100名突破御礼として、3つの入会パターン別に特典をご用意しています。

詳しくは、公式HP(https://beat-pilates.com/gamagori/)、公式Instagram(https://www.instagram.com/beatpilates_gamagori/?hl=ja)をご覧ください。

【1. 体験なしで即入会】最大\34,300→\0

「今すぐ始めたい方」におすすめの最もお得なプラン

特典１. 入会金：0円（通常11,000円）

特典２. 事務手数料：0円（通常3,300円）

特典３. 最大2か月分の(\20,000分)の追加レッスンチケット付与

＊継続プランでの入会が条件となります

【2. 体験してから入会】最大\11,100相当がお得

「まずは試してから決めたい方」におすすめ

特典１. 体験料：1,000円（通常3,300円）

特典２. 入会金：50%OFF（通常11,000円）

特典３. 事務手数料：0円（通常3,300円）

【3. 友達・親子でグループ入会】最大\22,100相当がお得

「一緒に楽しく続けたい方」におすすめ

特典１. 体験料：1,000円（通常3,300円）

特典２. 入会金：50%OFF（通常11,000円）

特典３. 事務手数料：0円（通常3,300円）

特典４. 最大1か月分の(\10,000分)の追加レッスンチケット付与

■こんな方におすすめ

運動したいけどジムは続かなそうな方

初心者で人目が気になる方

楽しく運動を始めたい方

近場で通えるスタジオを探している方

→BEAT PILATESは、「運動＝つらい」を変えるスタジオです。

店舗概要 (蒲郡店)

蒲郡店外観

オープン日: 2026年3月22日(日)

所在地:

愛知県蒲郡市鹿島町浅井新田1-26

クラスポ蒲郡2F

営業時間:

9：00～21：00（平日）

9：00～18：00（土日祝日）

アクセス:

三河鹿島駅徒歩6分

クラスポ蒲郡バス停徒歩1分 (くるりんバス)

1レッスン最大10人インストラクターが丁寧にサポート清潔感のあるスタジオ

通いやすい料金プランマシンピラティスのグループレッスンスタジオとして、通いやすい料金プランを提供

詳しくは、公式HPをご確認ください。公式HP：https://beat-pilates.com/gamagori/

ユニークなSNSも話題のBeat Pilates蒲郡

蒲郡店では公式InstagramなどCM風のユニークな演出も話題です。

詳しくはリンクよりご確認ください。

BEAT PILATES蒲郡店 公式Instagram(https://www.instagram.com/beatpilates_gamagori/?hl=ja)

BEAT PILATES蒲郡店 公式LINE(https://lin.ee/yifMQjZ)