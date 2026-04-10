親子ともに学び成長しあう「パパ学校」：　中学硬式野球で戸村智憲がBFJ公認野球指導員の資格取得・USAB審判サーティフィケートを取得しパパコーチ・パパ審判に備える【日本マネジメント総合研究所合同会社】

日本マネジメント総合研究所合同会社

報道関係者各位

2026年4月10日

日本マネジメント総合研究所合同会社

国内外各地での震災・風水害・各種災害・戦禍・性暴力をはじめとする各種被害などに際し、各地各位のみなさまのご安全・ご健康・ご快癒とともに、ご無念ながらに天上に召されました尊い御霊・御仏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。



この度、「パパ学校」の提唱者である弊社理事長の戸村智憲が、スポーツにおける学びあい・成長しあいに向けて、下記の資格を取得・申請・登録を完了致しました。

USAB Umpire Certification 取得： 日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲

【今回の取得資格・申請/登録完了したもの】

・「BFJ公認野球指導者（U-15）」： 硬式/軟式の区別なく特定の団体に所属していることを条件としないオープンな資格でアンダー15対象のもの（一般社団法人 全日本野球協会（BFJ）によるもの）

・USAB Umpire Certification： アメリカでのマイナー野球向け資格

・取得/登録者： 日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲 （とむらとものり： https://www.jmri.co.jp/tomura.html ）

日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲

【背景】

無事に中学校に入学し、自由参加だった中学硬式野球チームに本格的に参加をスタートした息子に、野球のコーチやチーム審判などとして、息子の関心・興味にあわせて親が寄り添いともに学び成長し合う上でも、また、チームに関わる際に主役となる中学生選手に失礼のないよう、最新の学びを得て接することができるように努めたかったため取得しました。

親が過去の経験を是として「教える」のではなく、親も今、そして、これから必要となるスキルや知見を得て成長・多様に適応しながら、親子ともに同じ方向を向いて歩めればと思います。

以上でございます。

本リリースに関するお問い合わせ先：

日本マネジメント総合研究所合同会社

理事長 戸村 智憲

日本郵便ビジネスデジタルアドレス（住所情報の7桁）： 3G4-6860

電話：050-3196-4513 (弊社コールセンター：音声自動応答システム+オペレータ)

ウェブサイト： https://www.jmri.co.jp/

※お仕事のご依頼・取材ご依頼などの専用ウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact2.html

※一般的なお問合せ用ウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact.html

※DX推進・業務効率化・自殺防止のメンタルサポート活動等も含めた業務支障などの観点から、また、非常勤理事でもある戸村智憲の妻（戸村妃美）の仕事と心身の療養の両立支援などの観点からも、基本的に上記のウェブフォームよりご連絡下さいませ。メディアさまからのお急ぎのご依頼や、公益性の高い緊急のご用件の場は、架電ご連絡での対応も承っております。

※クレームに関しましては、カスタマーハラスメント防止に関する条例等に沿って、下記の指定ウェブフォームのみにて、必ず、(1)対象事案、(2)「クレームの申し立て」、(3)ご返信・ご連絡がとれるメールアドレスと正式なご住所(建物名や部屋番号なども含めて略さずご記載下さい)・お電話番号を明記、(4)クレームの根拠および根拠法令等、の4点は最低限必須事項としてご記載・ご送信下さいませ。弊社の顧問弁護士（事案が簡易裁判所での取り扱い範囲の場合などでは簡裁代理権のある顧問司法書士等の場合もあり得ます）などにも相談の上で対応を検討致します（返信・対応等をお約束するものではございません。また、状況により、心苦しくも裁判所からの特別送達という形での返答・対応となる可能性もあり得ることを予めお知りおき下さい）。それ以外のご来訪・架電ご連絡・FAXご送信・郵送物等のご配送等でのクレームに関しましては、業務上の支障になりかねませんので、お承り致しかねますことを予めご了承下さいませ。

・弊社指定のクレームに関するウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact.html