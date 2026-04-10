川西特産の早生桃の花 今年も開花 / 兵庫県川西市

川西市

兵庫県川西市の加茂地区は、県内有数の早生桃（わせもも）の産地です。

４月を迎えて鮮やかな桃の花が畑一面を鮮やかなピンク色に染め、春の訪れを告げています。

桃の収穫は例年６月中旬～下旬の予定です。

桃の花

加茂地区の畑で「日川白鳳（ひかわはくほう）」や「はなよめ」を育てている農家の大田雅之さん（おおた まさゆき、66歳）は約1000平方メートルの敷地で桃の木を約50本栽培しています。

今年は３月中旬頃から花が咲き始め、４月初旬に開花のピークを迎えました。

桃の花は直径４～５センチほどで、桃の木の高さは２メートルほど。

春を迎え、この時期になると桃の花が見事に咲き誇ります。

花が落ちた後、５月頃から枝の実を間引く「摘果作業」が行われ、５月中旬頃には「袋かけ」が行われます。「袋かけ」は実を害虫から守り、日が当たり過ぎて赤黒くなるのを防ぐためのもので、数センチほどの大きさに成長した桃の実一つひとつに袋を被せていきます。

「袋かけ」の後、本格的な収穫作業は６月頃から始まります。

大田さんは「これから収穫まで忙しくなりますが、今年もおいしい桃を届けられるよう頑張ります」などと話していました。

川西特産の桃 加茂・久代地区全体では約40戸の農家が約４ヘクタールの畑で、早生品種の「日川白鳳」などを栽培。京阪神を中心に、年間約60トンを出荷しています。

桃の花昨年収穫された桃