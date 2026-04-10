義務教育９年間における恒久的無償化をいち早く実現させた高槻市で本日から給食開始

高槻市

高槻市は子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年度から中学校、令和5年度から小学校給食費の恒久的無償化を順次実施し、北摂地域で初めて義務教育9年間における給食費の恒久的無償化を実現させています。令和8年4月10日（金曜日）は市立小中学校の給食開始日。子どもたちが笑顔で給食を楽しむ光景が広がりました。

令和8年4月から国による公立小学校を対象とした「学校給食費の抜本的な負担軽減（いわゆる給食無償化）」が実施されますが、高槻市では、子育て支援や生活支援を行うことを目的に、市独自支援策としていち早く給食無償化を実施。令和4年度から市立中学校の給食費について恒久的無償化、令和5年度には市立小学校の給食費についても恒久的無償化に踏み切り、市立小中学校9年間の給食の恒久的無償化を北摂地域で初めて実現するなど、これまで国に先駆けて子育て世帯の家計負担軽減のための取り組みを重点的に進めてきました。

令和8年4月10日（金曜日）は全市立小中学校の令和8年度給食開始日。春休みを挟み、子どもたちが楽しみにしていた久しぶりの給食では、パン、牛乳、豚肉とマカロニのトマト煮、コロコロソテーが並びました。市立第一中学校の教室では、給食の時間になると子どもたちが手際よく配膳を完了させ、「いただきます」と元気よく挨拶し、笑顔で給食を楽しんでいました。

【市独自施策が継続する中学校給食無償化の概要】

・市立中学校生徒数（令和8年4月時点）：7786人

・無償化に伴う生徒1人あたりの負担軽減額

１食単価（360円）×年間給食実施予定回数（196回）＝70560円