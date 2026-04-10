大阪・関西万博のレガシーを次世代へつなぐ舞台・舞洲で1万発の花火と1,500機のドローンが躍動。フューチャーナイトエンターテインメント『OSAKA BAY SKYLUMINA』2026年6月開催決定。

OSAKA BAY SKYLUMINA 実行委員会

「鑑賞」から「体験」へ。夜空を高度に彩る夢の饗宴。未体験の没入ライブ ！

2025年大阪・関西万博を経て、世界が注目するエリアとなった大阪ベイエリア。そのレガシーを継承し、次世代へとつなぐ舞台として「舞洲」を選定しました 。海と空がひらける圧倒的なロケーションを

活かし、都市部では不可能なスケールで描く「夜空のエンターテインメント」が誕生します。

空と光の饗宴：葛城煙火率いる選抜花火師チームによるコラボレーションが生み出す、これまでにない空間演出。

大阪・関西万博を支えた最強タッグが再結集。最新技術と伝統が融合する、唯一無二の輝きを舞洲で目撃してください。

花火ショーのここが凄い！体験価値ポイント

花火｜世界に誇る「大阪打ち」と究極のシンクロ

1/100秒の同期：

音楽と完全に重なる、究極のシンクロ体験。

規格外の8号玉：

大阪市内では異例。特大の衝撃が舞洲に降臨。

全長500mワイド：

大阪・関西万博と同規模。夜空の隙間さえ許さない光の猛攻。

日本最高峰の花火職人：

大阪・関西万博 請負人・100年の老舗など、葛城煙火率いる選抜花火師チームが集結。

ドローンショーのここが凄い！体験価値ポイント

ドローン｜国内No.1の実績を持つ「REDCLIFF」が贈る光のアート

圧巻の1,500機：

国内最大級のスケールで、夜空に「あのキャラクター」が浮かび上がる。

大阪・関西万博でのドローンショー運営実績：

約半年間の長期公演を完遂した世界基準の技術力で、圧倒的なアニメーションを演出。

※国内ドローンショー市場シェアNo.1（株式会社富士キメラ総研『映像DX市場総調査 2024』｜2023年実績）

株式会社レッドクリフについて

「夜空に、驚きと感動を。」をミッションに、高品質なドローンショーを企画・運営する“空のクリエイティブ集団”。国内ドローンショー市場でシェアNo.1（株式会社富士キメラ総研『映像DX市場総調査 2024』｜2023年実績）を誇るリーディングカンパニーであり、特に1,000機以上の大規模ショーに強みを持つ。ベテランアニメーターによる精緻なアニメーションと、業界最先端のドローン技術を融合し、安全かつ唯一無二のドローンショーを実現。2024年8月には、国内初となる花火搭載ドローンによるショーを成功させた。2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）では、協会企画催事「One World, One Planet.」のプラチナパートナーとして参画。会期中は連夜にわたり1,000機規模のドローンショーを実施し、閉幕日には国内最大規模となる3,000機のドローン飛行を成功させた。また、日本各地の伝統的な祭りや地域イベントとの融合を通じて、地域社会の活性化にも積極的に取り組んでいる。

VIP専用設定をご用意!

特別待遇「VIPホスピタリティ」

会場にVIP専用エリアを設け、来場退場のストレスをなくすVIP専用の待遇設定で快適な鑑賞環境をご用意。

1,000席限定のVIPエリア：

専用ゲート、専用エリア、限定鑑賞席、VIP駐車場、プライオリティパスなど、高付加価値なサービスを完備。

VIP限定席：

VIPシート席(2名様～)、VIPソファ席(最大5名 10名対応)など、特別な鑑賞席を用意。

4月11日(土)12時～から『tabiwaトラベル』で 先行抽選申込開始！

全席有料制。舞洲の特性上、「観覧チケット」と「交通チケット」の取得が必要となります。

※無料観覧エリアはございません。

※席種により交通チケットの取得の必要があります。

1. VIPエリア・カメラマンシートエリア

以下の席種については、

専用駐車場をご利用いただくか、シャトルバス、アクセスバスをご利用可能。

※シャトルバス、アクセスバス乗車時は、観覧席チケット掲示で乗車優先レーンよりご乗車いただけます。

●VIPシート：57,000円～（1名） ※2名より購入可

●VIPソファシート：250,000円（最大5名） / 500,000円（最大10名）

●カメラマンシート：18,000円（三脚撮影可）

2. 空の広場

以下の席種については、

パーク&ライドのご利用または、シャトルバス、アクセスバスをご利用可能。

※シャトルバス、アクセスバス乗車時は、観覧席チケット掲示で乗車優先レーンよりご乗車いただけます。

●プラチナ指定席：20,000円

以下の席種は、

シャトルバス・アクセスバスを利用される場合は、別途購入が必要となります。

●SS指定席：12,000円

●S指定席：大人 9,900円 / 子ども 6,600円

●A自由席：大人 8,800円 / 子ども 6,600円

チケットはイベントWEBをCHECK！ :https://skylumina.jp/#ticket

チケットに関する注意事項

●表示価格は全て税込価格です。

●席種により「車来場（専用駐車場）」「シャトルバス」「アクセスバス」「パーク&ライド」など利用可能な来場方法が異なります。

●車いす席（SS指定席 24,000円 / S指定席 19,800円）は付添者1名分を含みます。

●チケット販売サイトにより取り扱い券種が異なる場合がございます。

※詳細は、チケットサイトまたは、公式サイトをご確認ください。

開催概要

開催名称：OSAKA BAY SKYLUMINA FIREWORKS & DRONES

開催日時：2026年6月6日(土) OPEN 13:00 / START 19:00（予定）

会場：舞洲スポーツアイランド 空の広場（大阪市此花区）

内容：音楽連動型花火10,000発、ドローン1,500機によるショー

主催：OSAKA BAY SKYLUMINA実行委員会

チケット：4月11日(土)より先行抽選申込開始

公式サイト：https://skylumina.jp/

※雨天決行・荒天中止

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イベント公式WEB :https://skylumina.jp/

追加の演出情報や、チケット販売に関する詳細、当日の交通情報など、イベントをより楽しむための情報を随時更新してまいります。ぜひフォローをお願いいたします。

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OSAKA BAY SKYLUMINA実行委員会

(OSAKA BAY SKYLUMINA実行委員会 事務局内）

メールアドレス： info@skylumina.jp

公式サイト： https://skylumina.jp/

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メディア取材のご案内

取材・掲載をご希望の場合は、公式サイト コンタクトページよりご連絡をお願いいたします。

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本プロジェクトへのご協賛・参画に関するお知らせ

『OSAKA BAY SKYLUMINA』は、

大阪・関西万博の熱気とレガシーを次世代へ引き継ぐための挑戦的なプロジェクトです。

このビジョンにご賛同いただき、舞洲の夜空を舞台に、新たな文化・観光の形を共に創造してくださる企業・団体様を募集しております。



私たちと共に、2026年夏の象徴となる瞬間を作り上げましょう。