HUD光学部品：CAGR11.0%高成長，2031年3.84億米ドルの市場
HUD 光学部品は HUD システムを構成する重要な要素であり、画像生成ユニット（PGU）が生成した画像を光学的な手段によってドライバーの前方にある透明な媒体（例えばフロントガラス）に投射する役割を担う。HUD は本質的に一つの光学デバイスであり、その動作原理はプロジェクターと基本的に同じであり、表示が必要な情報をドライバーの前方の透明な媒体に投影するのである。
行業特性：技術競争と量産力が市場の優位性を左右する
HUD光学部品産業は、高精度加工と光学設計力で競争が繰り広げられる“技術集約型市場”であり、同時に自動車メーカー向けに安定供給するための“量産体制力”も重視される構造となっている。特に車載HUDでは、温度変化や振動への耐性、長寿命性、蒸着コーティング技術、ゴースト低減のための高次曲面設計などが求められ、参入ハードルは極めて高い。またOEMごとのカスタム設計が多く、サプライヤーには光学解析力と精密成形技術、さらに大規模生産ラインの最適化がセットで求められる。さらにAR-HUDの普及が始まり、投影距離の長距離化、広視野角、透明ディスプレイ技術など新しい競争軸が形成されつつある。このため業界は光学メーカー、車載Tier1、材料メーカーなど多領域の企業が技術連携しながら進化していることが特徴である。
市場規模：2031年に3.84億米ドルへ拡大
LP Information調査チームの最新レポートである「世界HUD光学部品市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/554383/hud-optical-components）によると、HUD光学部品のグローバル市場は2025～2031年にかけて CAGR11.0% の高成長を維持し、2031年には 3.84億米ドル に到達すると予測されている。背景には、自動車メーカーが次世代コックピット戦略を加速させていること、そして高級車に限定されていたHUD搭載が中級車へ急速に普及していることがある。さらに、AR-HUDの搭載比率上昇によって光学部品の単価が上昇傾向にあり、光路設計の高度化や部品点数増加も市場拡大に寄与している。北米・欧州は依然として高付加価値HUDの牽引役である一方、中国市場では量産モデルへの搭載が爆発的に拡大し、供給チェーン全体のスケールメリットが進行している。こうした複数要因が重なり、市場全体は今後も長期的な成長軌道を描く見通しである。
図. HUD光学部品世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346599/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346599/images/bodyimage2】
図. 世界のHUD光学部品市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要製造企業：上位10社で約69%を占有
LP Informationの企業調査センターによると、HUD光学部品の主要製造企業には Flabeg、Sunny Optical Technology、Crystal Optech、Goertek Optical Technology、Fujian Fran Optics、Corning、Nalux、Murakami Corporation、MISSION AND VISION、Dongguan Yutong Optical Technology などが名を連ねている。2024年時点で、世界のトップ10社は売上ベースで 約69.0% の市場シェアを保持しており、技術力と量産化能力を兼ね備えた大手メーカーが市場構造を主導している。欧米勢は高性能コンバイナー技術や特殊ガラスで優位性を持ち、中国・アジア勢はコスト競争力と生産能力で存在感を強める。一方、AR-HUDの台頭により、光学設計・自由曲面成形・高耐久コーティングなどの新領域で再び技術競争が加速しつつあり、既存大手と新興光学企業のパワーバランスにも変化が起きている。
行業特性：技術競争と量産力が市場の優位性を左右する
HUD光学部品産業は、高精度加工と光学設計力で競争が繰り広げられる“技術集約型市場”であり、同時に自動車メーカー向けに安定供給するための“量産体制力”も重視される構造となっている。特に車載HUDでは、温度変化や振動への耐性、長寿命性、蒸着コーティング技術、ゴースト低減のための高次曲面設計などが求められ、参入ハードルは極めて高い。またOEMごとのカスタム設計が多く、サプライヤーには光学解析力と精密成形技術、さらに大規模生産ラインの最適化がセットで求められる。さらにAR-HUDの普及が始まり、投影距離の長距離化、広視野角、透明ディスプレイ技術など新しい競争軸が形成されつつある。このため業界は光学メーカー、車載Tier1、材料メーカーなど多領域の企業が技術連携しながら進化していることが特徴である。
市場規模：2031年に3.84億米ドルへ拡大
LP Information調査チームの最新レポートである「世界HUD光学部品市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/554383/hud-optical-components）によると、HUD光学部品のグローバル市場は2025～2031年にかけて CAGR11.0% の高成長を維持し、2031年には 3.84億米ドル に到達すると予測されている。背景には、自動車メーカーが次世代コックピット戦略を加速させていること、そして高級車に限定されていたHUD搭載が中級車へ急速に普及していることがある。さらに、AR-HUDの搭載比率上昇によって光学部品の単価が上昇傾向にあり、光路設計の高度化や部品点数増加も市場拡大に寄与している。北米・欧州は依然として高付加価値HUDの牽引役である一方、中国市場では量産モデルへの搭載が爆発的に拡大し、供給チェーン全体のスケールメリットが進行している。こうした複数要因が重なり、市場全体は今後も長期的な成長軌道を描く見通しである。
図. HUD光学部品世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346599/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346599/images/bodyimage2】
図. 世界のHUD光学部品市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要製造企業：上位10社で約69%を占有
LP Informationの企業調査センターによると、HUD光学部品の主要製造企業には Flabeg、Sunny Optical Technology、Crystal Optech、Goertek Optical Technology、Fujian Fran Optics、Corning、Nalux、Murakami Corporation、MISSION AND VISION、Dongguan Yutong Optical Technology などが名を連ねている。2024年時点で、世界のトップ10社は売上ベースで 約69.0% の市場シェアを保持しており、技術力と量産化能力を兼ね備えた大手メーカーが市場構造を主導している。欧米勢は高性能コンバイナー技術や特殊ガラスで優位性を持ち、中国・アジア勢はコスト競争力と生産能力で存在感を強める。一方、AR-HUDの台頭により、光学設計・自由曲面成形・高耐久コーティングなどの新領域で再び技術競争が加速しつつあり、既存大手と新興光学企業のパワーバランスにも変化が起きている。