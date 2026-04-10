4月29日は「フォニックスの日」！先着100名限定のプレゼントキャンペーンやオンラインイベントを開催！
英語教育のパイオニアである株式会社mpi松香フォニックス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：竹村千栄子）は 、「4月29日：フォニックスの日」を記念し 、2026年4月10日(金)から5月17日(日)まで、各種キャンペーンやオンラインイベントを開催いたします 。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346602/images/bodyimage1】
1979年の設立以来、日本の子どもたちに最適な英語学習法を追求してきた弊社は、2017年に、英語の「文字」と「音」の関係を学び、正しい発音や読む力を身につける「フォニックス学習法」の記念日として、4月29日を「フォニックスの日」に制定いたしました（一般社団法人日本記念日協会認定）。
記念日制定以来、多くの方々に支えられてきた感謝を込め、本年は英語の「音と文字のルール」を学ぶ楽しさを広くお届けする多彩な企画をご用意しました。オリジナル教材「フォニックス・ルールカード」のプレゼント企画をはじめ、初心者から指導者まで楽しめる体験型オンラインイベント、YouTubeでの特別動画配信などを順次開催いたします。
mpiは「フォニックスの日」を契機に、今後も日本の子どもたちに適したフォニックス学習法の普及を目指し、日本の子どもたちの英語教育にさらなる貢献をしてまいります 。
「4月29日はフォニックスの日」特設サイト https://www.mpi-j.co.jp/phonics_campaign/
■ キャンペーン・イベント詳細
1. 【先着100名様】「フォニックス・ルールカード」プレゼント
https://www.mpi-j.co.jp/news/2160/
期間中、mpiオンラインストアにて合計33,000円（税込）以上お買い上げいただいた先着100名様に 、指導や家庭学習に最適な「フォニックス・ルールカード 普及版」（1,650円相当）をプレゼントいたします 。
期間：2026年4月10日(金) ～ 5月17日(日)
内容：「フォニックス・ルールカード 」の製品版（印刷物/非売品）とダウンロードデータの2種類をセットで贈呈
2. YouTube録画配信（期間限定）
https://www.youtube.com/@1979mpi/streams
フォニックスの基礎から実践的な活用法まで、mpi公式YouTubeにて2つのテーマで動画を配信します。
テーマ1：フォニックス習得に最適！mpi教材を徹底紹介！
昨年好評を博したフォニックス教材紹介ライブを、キャンペーン期間限定で配信いたします 。
テーマ2：フォニックスで「読める」に変わる！BBL活用法
子どもがフォニックスの知識を活かして自力で「読める！」ようになる多読教材「BBL」の活用法を解説 。動画の最後には視聴者限定特典をご用意しています 。
3. 【無料】オンラインイベント・ワークショップ詳細
Zoomを使用した、どなたでも参加いただける無料イベントです 。
● 指導者・保護者向け：レッスンで楽しくフォニックス！『またやりたい！』が止まらないフォニックス・アクティビティ 10選
https://ws.formzu.net/fgen/S90694422/
日時：4月23日(木) 11:00～11:40
内容：子どもが集中でき、レッスンで繰り返し使える「フォニックス・ルールカード」を使った、mpiおすすめのアクティビティ10選をご紹介します 。
● 小学生～大人向け：みんなでフォニックスを楽しもう！『読めた！』の自信がつくフォニックス体験会
https://ws.formzu.net/fgen/S82488610/
日時：4月29日(水・祝) 11:00～12:00
内容：毎年好評のイベントも第6回目となりました。フォニックスを学んでいる・いないに関わらず、子どもから大人、先生、保護者まで誰でも参加可能です 。mpi式フォニックスを通じて、音と文字の関係を楽しく体験できます 。
【参考資料】
■ フォニックスとは 英語の「文字」と「音」のルールです 。アルファベットの「名前（エイ、ビー、シー）」だけでなく、文字が持つ「音（Bの名前はビー、音はブッなど）」を学び 、それらを組み合わせることで単語や文が読めるようになります 。mpiはフォニックスを英語学習の基礎と考えています 。
■ 株式会社 mpi松香フォニックス 会社概要
1979年、日本で初めてフォニックス（つづりと音の規則性）学習法を導入した松香洋子により創設。「15歳で世界の同世代と英語でコミュニケーションができる子ども」の育成をミッションに掲げ、45年以上にわたり日本の児童英語教育をリードしてきました。
現在は、長年の教室現場での実践から生まれた独自の「mpiメソッド」に基づき、教材開発、英語教室の運営、指導者養成の3軸で事業を展開。2023年には、考える力を養うライティング教材『TAGAKI(R)』が「語学学習ノート」として特許（第7399450号）を取得し、教育現場の課題解決に寄与する革新的な学習ツールとして注目を集めています。2018年にKDDIグループへ参画。長年培ってきた教育の知見と最先端のICT基盤を掛け合わせ、デジタル時代のニーズに即した次世代の英語教育ソリューションを展開しています。
設立：1979年7月1日
代表者：代表取締役社長 竹村千栄子
所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-16-2 第二甲田ビル2F
資本金：5,000万円
URL：https://www.mpi-j.co.jp/
配信元企業：株式会社mpi松香フォニックス
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346602/images/bodyimage1】
記念日制定以来、多くの方々に支えられてきた感謝を込め、本年は英語の「音と文字のルール」を学ぶ楽しさを広くお届けする多彩な企画をご用意しました。オリジナル教材「フォニックス・ルールカード」のプレゼント企画をはじめ、初心者から指導者まで楽しめる体験型オンラインイベント、YouTubeでの特別動画配信などを順次開催いたします。
mpiは「フォニックスの日」を契機に、今後も日本の子どもたちに適したフォニックス学習法の普及を目指し、日本の子どもたちの英語教育にさらなる貢献をしてまいります 。
「4月29日はフォニックスの日」特設サイト https://www.mpi-j.co.jp/phonics_campaign/
■ キャンペーン・イベント詳細
1. 【先着100名様】「フォニックス・ルールカード」プレゼント
https://www.mpi-j.co.jp/news/2160/
期間中、mpiオンラインストアにて合計33,000円（税込）以上お買い上げいただいた先着100名様に 、指導や家庭学習に最適な「フォニックス・ルールカード 普及版」（1,650円相当）をプレゼントいたします 。
期間：2026年4月10日(金) ～ 5月17日(日)
内容：「フォニックス・ルールカード 」の製品版（印刷物/非売品）とダウンロードデータの2種類をセットで贈呈
2. YouTube録画配信（期間限定）
https://www.youtube.com/@1979mpi/streams
フォニックスの基礎から実践的な活用法まで、mpi公式YouTubeにて2つのテーマで動画を配信します。
テーマ1：フォニックス習得に最適！mpi教材を徹底紹介！
昨年好評を博したフォニックス教材紹介ライブを、キャンペーン期間限定で配信いたします 。
テーマ2：フォニックスで「読める」に変わる！BBL活用法
子どもがフォニックスの知識を活かして自力で「読める！」ようになる多読教材「BBL」の活用法を解説 。動画の最後には視聴者限定特典をご用意しています 。
3. 【無料】オンラインイベント・ワークショップ詳細
Zoomを使用した、どなたでも参加いただける無料イベントです 。
● 指導者・保護者向け：レッスンで楽しくフォニックス！『またやりたい！』が止まらないフォニックス・アクティビティ 10選
https://ws.formzu.net/fgen/S90694422/
日時：4月23日(木) 11:00～11:40
内容：子どもが集中でき、レッスンで繰り返し使える「フォニックス・ルールカード」を使った、mpiおすすめのアクティビティ10選をご紹介します 。
● 小学生～大人向け：みんなでフォニックスを楽しもう！『読めた！』の自信がつくフォニックス体験会
https://ws.formzu.net/fgen/S82488610/
日時：4月29日(水・祝) 11:00～12:00
内容：毎年好評のイベントも第6回目となりました。フォニックスを学んでいる・いないに関わらず、子どもから大人、先生、保護者まで誰でも参加可能です 。mpi式フォニックスを通じて、音と文字の関係を楽しく体験できます 。
【参考資料】
■ フォニックスとは 英語の「文字」と「音」のルールです 。アルファベットの「名前（エイ、ビー、シー）」だけでなく、文字が持つ「音（Bの名前はビー、音はブッなど）」を学び 、それらを組み合わせることで単語や文が読めるようになります 。mpiはフォニックスを英語学習の基礎と考えています 。
■ 株式会社 mpi松香フォニックス 会社概要
1979年、日本で初めてフォニックス（つづりと音の規則性）学習法を導入した松香洋子により創設。「15歳で世界の同世代と英語でコミュニケーションができる子ども」の育成をミッションに掲げ、45年以上にわたり日本の児童英語教育をリードしてきました。
現在は、長年の教室現場での実践から生まれた独自の「mpiメソッド」に基づき、教材開発、英語教室の運営、指導者養成の3軸で事業を展開。2023年には、考える力を養うライティング教材『TAGAKI(R)』が「語学学習ノート」として特許（第7399450号）を取得し、教育現場の課題解決に寄与する革新的な学習ツールとして注目を集めています。2018年にKDDIグループへ参画。長年培ってきた教育の知見と最先端のICT基盤を掛け合わせ、デジタル時代のニーズに即した次世代の英語教育ソリューションを展開しています。
設立：1979年7月1日
代表者：代表取締役社長 竹村千栄子
所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-16-2 第二甲田ビル2F
資本金：5,000万円
URL：https://www.mpi-j.co.jp/
配信元企業：株式会社mpi松香フォニックス
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