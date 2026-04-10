配管・配線固定アクセサリ2種と電線保護アクセサリの新製品発売について



配管・配線固定アクセサリ、電線保護アクセサリ同時新発売 「マルチチューブクリップ」 「アルミパイプフレーム用固定具」 「ヘララップ（ポリエチレン製白色）」 の発売開始について

「インシュロック（R）*¹」でおなじみの、結束バンドをはじめとする配線資材の総合メーカー、ヘラマンタイトン株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：関 智見）は、配管・配線固定アクセサリ「マルチチューブクリップ」、「アルミパイプフレーム用固定具」と、電線保護アクセサリ「ヘララップ（ポリエチレン製白色）」の3点を4月10日（金）より発売いたします。

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【マルチチューブクリップ】の特長

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チューブやホース、ケーブルなどの固定に適したクリップです。ヘラマンタイトン独自のファーツリー形状で、ビス止め不要でタップ穴に取り付けできる「MTC46FT4-V0」と中間連結用の「MTC46-V0」があります。

チューブの本数に合わせて連結できるため、複数の被結束物を等間隔で固定することができます。クリップ上部が開いており、チューブの脱着が容易で、Φ4～6mmの被結束物を固定することができます。

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【アルミパイプフレーム用固定具】の特長

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生産現場の設備ユニットのアルミパイプフレームへ取り付けて、インシュロックタイを併用して簡単に配線固定が可能な固定具です。SUS社製グリーンフレーム*² GF-N外寸28mmタイプに対応しており、フレームにカチッとはめ込むだけで、片手で簡単に取り付けできます。縦・横いずれの方向からもインシュロックタイを挿入できるため、配線マネジメントの自由度が拡大します。また、インシュロックタイ脱落防止機能付きで作業性に優れます。

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【ヘララップ（ポリエチレン製白色）】の特長

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ヘララップは、簡単に、素早く取り付けが可能なケーブル保護用チューブです。専用の取り付け工具を付属しており、スパイラルチューブのように電線に巻き付ける必要がありません。商業施設や店舗内装で多用される白色の壁面・天井に自然に溶け込む非透明な白色を採用しており、配線が透けて見えにくく、美観を損ないません。また、清潔感が求められる箇所での使用にも適しています。

*1 「インシュロック」は、ヘラマンタイトン株式会社の登録商標です。

*2 SUS株式会社の商標あるいは商号です。

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【製品詳細（弊社Webサイト）】

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【マルチチューブクリップ】

https://www.hellermanntyton.co.jp/product/mount/snap/mtc46.html

【アルミパイプフレーム用固定具】

https://www.hellermanntyton.co.jp/product/mount/others/apfm.html

【ヘララップ（ポリエチレン白色）】

https://www.hellermanntyton.co.jp/product/protection/helawrap/pewht.html

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【製品仕様】

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製品名・型番

【マルチチューブクリップ】 ファーツリー付き：MTC46FT4-V0 中間連結用：MTC46-V0

【アルミパイプフレーム用固定具】 標準グレード：APFM28 耐候グレード：APFM28-W

【ヘララップ（ポリエチレン製白色）】

Φ16mmタイプ：HWPE16-WHT Φ20mmタイプ：HWPE20-WHT

Φ25mmタイプ：HWPE25-WHT Φ30mmタイプ：HWPE30-WHT

材質

【マルチチューブクリップ、アルミパイプフレーム用固定具】 66ナイロン

【ヘララップ（ポリエチレン製白色）】 ポリエチレン

価格

オープン

■ヘラマンタイトンについて

HellermannTyton（ヘラマンタイトン）グループは、1935年にドイツで創業されて以来90年以上にわたり、インシュロックをはじめとした、結束、固定、識別、絶縁、保護、管理、接続商品の製造・販売会社として世界各国で活躍してきました。現在グループの商品は電気・電子機器、自動車、通信を中心に世界中の幅広い業界で使用されています。

日本法人は1970年に設立され、研究開発部門から金型製造、品質保証部門まで同一敷地内に配置した国内工場で、高品質な製品を生産し続け、お客様からのご支持を長年にわたりいただいております。

以上