現役の上場企業経営者の前で事業をプレゼンできる、NBCのピッチイベント『第24回 スタートアップ・メンタリング・プログラム（SMP）』 2026年6月17日（水）開催に向け、登壇企業の募集を開始！
一般社団法人東京ニュービジネス協議会（以下、NBC）は、2026年6月17日（水）に開催する
『第24回 スタートアップ・メンタリング・プログラム（SMP）予選大会(1)』の登壇企業募集を開始いたしました。
本イベントは、スタートアップ・中小企業の振興と成長を目的に、
現役の上場企業経営者から、事業成長に直結する実践的なフィードバックを受けられるピッチイベントです。
7分間のピッチに対し、審査員から直接講評を受けられるほか、
過去には資金調達・業務提携・営業支援などにつながった実績も多数あります。
出場をご希望の企業様は、下記【イベント概要】をご確認のうえ、
エントリーフォームより期限内にご応募ください。
【イベント概要】
■ イベント名
第24回 スタートアップ・メンタリング・プログラム（2026年度予選大会(1)）
■ 開催日時
2026年6月17日（水）18:00～20:00
（出場企業は17:10頃 現地集合）
■ 開催場所
オルクドールサロンAOYAMA
〒107-0062 東京都港区南青山3丁目1-34 12階
【出場企業 募集要項】
■ 応募資格
エグジット（IPO・M&A等）を視野に入れた成長志向の企業
※NBC会員・非会員いずれも応募可能
例：
(1) 創業5年以内で、資金調達や成長拡大を志向するスタートアップ
(2) 創業年数を問わず、新規事業に挑む既存企業
■ 募集期間
2026年5月22日（金）12:00まで
※募集を早期終了する場合があります。お早めにエントリーください。
■エントリーフォーム
https://forms.gle/61tJGEHrUBK3Le466
【当日までのスケジュール】
- 5月22日（金）12:00：応募締切／書類審査
- 5月下旬：出場企業決定・プレスリリース発表・ピッチ資料提出依頼
- 6月17日（水）18:00～20:00：イベント本番
1. 出場企業によるピッチ（6社程度）
2. 結果発表・審査員による講評
3. フォトセッション
※スケジュール・内容は予告なく変更となる場合があります。
【得られるチャンス】
- 上場企業経営者・VC・金融機関・観覧企業との事業連携・資本提携の機会
- 上位2社には、2026年度 決勝大会（2027年3月開催予定）への出場権を授与
- 決勝大会の入賞企業には、副賞あり（詳細は後日発表）
【審査員・メンター】
- 有本 隆浩 氏（株式会社MS-Japan 代表取締役会長CEO／NBC副会長／アントレプレナー創出委員会 委員長）
- 青木 正之 氏（株式会社Ubicomホールディングス 代表取締役社長／NBC会長）
- 大石 崇徳 氏（株式会社エアトリ 取締役会長・グループ創業者／NBC副会長）
- 清水 祐孝 氏（株式会社鎌倉新書 代表取締役会長CEO／NBC理事）
- 中村 悟 氏（M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 代表取締役社長／NBC副会長）
- 山本 拓真 氏（株式会社カナミックネットワーク 代表取締役社長／NBC理事）
- 安藤 広大 氏（株式会社識学 代表取締役社長／NBC理事）
- 河野 貴輝 氏（株式会社ティーケーピー 代表取締役社長／NBC副会長）
- 冨田 和成 氏（株式会社ZUU 代表取締役／NBC理事）
- 金谷 智浩 氏（株式会社ヴィス 代表取締役社長）
- 山粼 大輔 氏（株式会社レントラックス 代表取締役社長／NBC理事）
《特別コメンテーター》
- 那珂 通雅 氏（ボードウォーク・キャピタル株式会社 代表取締役社長／NBC副会長）
【協賛】※2025年度
野村證券／東海東京証券／岡三証券／香川証券／三菱UFJモルガン・スタンレー証券／三井住友信託銀行
【備考】
- 登壇企業の様子はNBC公式HP、Facebook、YouTube、会報誌等に掲載される場合があります（ピッチ内容の詳細は非掲載）。
- 応募多数の場合は次回大会等でのご案内となる場合があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346612/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346612/images/bodyimage2】
配信元企業：一般社団法人 東京ニュービジネス協議会
『第24回 スタートアップ・メンタリング・プログラム（SMP）予選大会(1)』の登壇企業募集を開始いたしました。
本イベントは、スタートアップ・中小企業の振興と成長を目的に、
現役の上場企業経営者から、事業成長に直結する実践的なフィードバックを受けられるピッチイベントです。
7分間のピッチに対し、審査員から直接講評を受けられるほか、
過去には資金調達・業務提携・営業支援などにつながった実績も多数あります。
出場をご希望の企業様は、下記【イベント概要】をご確認のうえ、
エントリーフォームより期限内にご応募ください。
【イベント概要】
■ イベント名
第24回 スタートアップ・メンタリング・プログラム（2026年度予選大会(1)）
■ 開催日時
2026年6月17日（水）18:00～20:00
（出場企業は17:10頃 現地集合）
■ 開催場所
オルクドールサロンAOYAMA
〒107-0062 東京都港区南青山3丁目1-34 12階
【出場企業 募集要項】
■ 応募資格
エグジット（IPO・M&A等）を視野に入れた成長志向の企業
※NBC会員・非会員いずれも応募可能
例：
(1) 創業5年以内で、資金調達や成長拡大を志向するスタートアップ
(2) 創業年数を問わず、新規事業に挑む既存企業
■ 募集期間
2026年5月22日（金）12:00まで
※募集を早期終了する場合があります。お早めにエントリーください。
■エントリーフォーム
https://forms.gle/61tJGEHrUBK3Le466
【当日までのスケジュール】
- 5月22日（金）12:00：応募締切／書類審査
- 5月下旬：出場企業決定・プレスリリース発表・ピッチ資料提出依頼
- 6月17日（水）18:00～20:00：イベント本番
1. 出場企業によるピッチ（6社程度）
2. 結果発表・審査員による講評
3. フォトセッション
※スケジュール・内容は予告なく変更となる場合があります。
【得られるチャンス】
- 上場企業経営者・VC・金融機関・観覧企業との事業連携・資本提携の機会
- 上位2社には、2026年度 決勝大会（2027年3月開催予定）への出場権を授与
- 決勝大会の入賞企業には、副賞あり（詳細は後日発表）
【審査員・メンター】
- 有本 隆浩 氏（株式会社MS-Japan 代表取締役会長CEO／NBC副会長／アントレプレナー創出委員会 委員長）
- 青木 正之 氏（株式会社Ubicomホールディングス 代表取締役社長／NBC会長）
- 大石 崇徳 氏（株式会社エアトリ 取締役会長・グループ創業者／NBC副会長）
- 清水 祐孝 氏（株式会社鎌倉新書 代表取締役会長CEO／NBC理事）
- 中村 悟 氏（M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 代表取締役社長／NBC副会長）
- 山本 拓真 氏（株式会社カナミックネットワーク 代表取締役社長／NBC理事）
- 安藤 広大 氏（株式会社識学 代表取締役社長／NBC理事）
- 河野 貴輝 氏（株式会社ティーケーピー 代表取締役社長／NBC副会長）
- 冨田 和成 氏（株式会社ZUU 代表取締役／NBC理事）
- 金谷 智浩 氏（株式会社ヴィス 代表取締役社長）
- 山粼 大輔 氏（株式会社レントラックス 代表取締役社長／NBC理事）
《特別コメンテーター》
- 那珂 通雅 氏（ボードウォーク・キャピタル株式会社 代表取締役社長／NBC副会長）
【協賛】※2025年度
野村證券／東海東京証券／岡三証券／香川証券／三菱UFJモルガン・スタンレー証券／三井住友信託銀行
【備考】
- 登壇企業の様子はNBC公式HP、Facebook、YouTube、会報誌等に掲載される場合があります（ピッチ内容の詳細は非掲載）。
- 応募多数の場合は次回大会等でのご案内となる場合があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346612/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346612/images/bodyimage2】
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