株式会社HLM(所在地：大阪府大阪市、代表取締役：村上 直也)が運営する商品開発事業「99PRODUCTS」は、男性の体型悩みに向き合うTシャツブランド「putty(パテ)」を、本日2026年4月10日(金)より応援購入サービス「Makuake」にて発売いたしました。





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近年は気温の高い時期が長期化し、一年の半分が夏ともいえるような気候のなかで、Tシャツ一枚で過ごす時間が増えています。

その一方で、「胸まわりが気になってTシャツ一枚になれない」「お腹や背中のラインが出るのが気になる」といった、男性ならではの体型悩みを抱える人は少なくありません。





しかし、こうした悩みは女性向けの体型カバーほど語られる機会が多くなく、男性にとっては人に相談しづらい“見えにくい悩み”として置き去りにされがちでした。

puttyは、そんな男性の言いづらい体型悩みに向き合うために生まれたTシャツです。









■開発の背景

開発のきっかけとなったのは、開発者自身の原体験でした。

幼少期から、男性でありながら胸が膨らむ「女性化乳房」に悩み、無地のTシャツを一枚で着ることに抵抗を感じてきました。

服を自由に選ぶこと、自分らしく装うことをあきらめたくない。

その想いから、体型を隠すのではなく、自然に整えながら前向きに着られるTシャツとしてputtyの開発が始まりました。









■商品の特徴

今回発売したputtyは、特許技術による独自構造によって、胸・お腹・背中まで自然にシルエットを整える設計を採用しています。

無理に締めつけるのではなく、着るだけで見た目の印象を自然に整えることで、日常着として違和感なく着用できる一枚を目指しました。





また、素材には透けにくい厚手コットン100％を使用し、さらに接触冷感素材を採用。

暑い日でもさらりと快適に着用できるよう、夏場の着心地にもこだわっています。

見た目の変化だけでなく、日常的に手が伸びる着心地まで追求しました。





puttyシリーズはこれまで、関西ローカル番組をはじめとする各種メディアでも紹介され、Makuake、Makuake STORE、自社ECサイトを含む累計売上2,000万円を達成しています。

今回の新プロジェクトでは、その反響を背景に、より多くの男性に向けて夏の装いの新たな選択肢を提案します。





puttyは、体型を隠すためのTシャツではありません。

体型を自然に整え、自信を持って日常を過ごすためのTシャツです。





一年の半分が夏と呼べる時代だからこそ、Tシャツ一枚をあきらめてほしくない。

puttyはこれからも、男性の言いづらい体型悩みに向き合い、服の力でその常識を変えていきます。





構造

スタイル





【プロジェクト概要】

プロジェクト名： 【体型特化】着るだけで見た目が変わる。

男性の体型悩みに向き合った究極のTシャツ

公開予定日 ： 2026年4月10日(金)

公開先 ： Makuake

内容 ： 男性の体型悩みに向き合う、特許技術採用Tシャツの先行公開

特徴 ： 胸・お腹・背中まで自然にシルエットを整える独自構造、

厚手コットン100％、接触冷感素材

URL ： https://www.makuake.com/project/putty18









■商品概要

商品 ：【超早割30％OFF】着るだけで見た目が変わるTシャツ

価格 ：6,900円(税込)

タイプ：レギュラー／ワイド

サイズ：L／XL／XXL／3XL

カラー：ホワイト／ブラック／スモーキーブルー





タイプ

カラー





■会社概要

商号 ： 株式会社HLM

代表者 ： 代表取締役 村上 直也

所在地 ： 大阪府大阪市浪速区難波中3-9-3 RE-020 204号室

設立 ： 2020年8月

事業内容： デザイン事業／選書事業／商品開発事業

URL ： https://hlm-inc.co.jp/