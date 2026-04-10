24時間年中無休フィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」の国内マスターフランチャイジーとして、全国で直営店舗の運営及びフランチャイズ展開を行う株式会社Fast Fitness Japan（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山部清明）の公式オンラインストア「A PROP（ア プロップ）」は、世界の信頼あるトップブランドと共同で、24時間の生活を根本からアップデートするプロダクト群「24H LIFE GEAR」プロジェクトを始動しており、公式HP（https://aprop.jp/pages/24lifegear）を本日4月10日（金）にオープンいたしました。

本プロジェクトでは、COVEROSS®を使用したオリジナル商品「ACTIVATE WEAR」や、調理家電ブランド「récolte（レコルト）」と共同開発した、「コードレスブレンダー」および「チキン＆ボイルクッカー」を発売しているほか、第三弾として着るだけで姿勢を補整しパフォーマンスを最適化する「ポスチャーウェア」を、第四弾としてSIDAS から、一般医療機器 × COVEROSS®抗菌仕様の新しいリカバリーサンダルを発売しており、本夏に向け、更にラインアップを拡充していきます。 現代社会において、人々は「動く。休む。聴く。食べる。纏う。」といった日々の行動を通じて未来を形成しています。A PROPは、「習慣が変われば人生は変わり始める」というビジョンのもと、「目覚めた瞬間から眠りにつくその時まで」、挑戦し続ける人の24時間すべての選択肢を豊かにするプロダクト群を展開します。本プロジェクトでは、各ブランドが持つ顧客基盤、信頼性、メディア力を統合し、相互送客により全体のブランド価値を最大化させる「社会的信用ベースの認知導線」を構築してまいります。

プロダクトラインナップ（リリース順）

・Activate Wear（COVEROSS × A PROP） 日常のコンディションを整えるウェア。血行促進や疲労軽減をサポートする高機能設計に加え、保温性・ストレッチ性・撥水性・軽量性を備え、アクティブからビジネス、リラックスまでシームレスに対応。 発売日：2025年12月12日

・BLENDER & COOKER（recolte × A PROP） 「ジムの外でも続く、ヘルシー習慣」をコンセプトに、いつでもどこでも“できたて”のプロテインやスムージーを楽しめる相棒。飲むたんぱく質を、もっと自由に、もっと美味しく。 発売日：2026年1月16日

・Posture Wear（COVEROSS × A PROP） テーピング理論を応用し、筋肉の動きに沿って姿勢と動作をサポート。姿勢が変われば、パフォーマンスが変わる。姿勢を“意識せずに”整えるウェア。 発売日：2026年2月18日

・ReCORA（SIDAS × A PROP） 動く人の、休むためのサンダル。45カ国で展開するSIDAS から、一般医療機器 × COVEROSS®抗菌仕様の新しいリカバリーサンダルが誕生。 発売日：2026年4月1日

・nwm GO（NTT sonority × A PROP） 周囲の音を感じながら自分だけの音に没入できる高音質オープンイヤー設計。A PROP限定のイコライザー・起動音・アプリUIとブラック×パープル／ホワイト×パープルの限定カラーを組み合わせ。 発売日：2026年4月15日予定

・INTONE™ DEEP COOL（TEIJIN × A PROP） 帝人アクシアと共同企画した“睡眠×リカバリー”のスリープギア INTONE™。就寝時の温度環境に配慮し、快適な睡眠環境をサポート。 発売日：2026年6月予定

公式オンラインストア「A PROP（ア プロップ）」について

「A PROP」は、2024年12月18日（水）にオープンしたFast Fitness Japanの公式オンラインストアです 。「毎日をもっと楽しく、そしてアクティブに導く、自分らしさを表現できるアイテムが見つかる」をコンセプトに、アパレル（トレーニングウェアから普段使いのものまで）、サプリメント、プロテイン、雑貨など、機能性や素材にこだわったエニタイムフィットネスオリジナルアイテムやセレクト品などを販売しております 。 今回発売する「ACTIVATE WEAR」をはじめ、暮らしを支える上質なアイテムを多数取り揃え、お客様のライフスタイルに寄り添ってまいります。

Fast Fitness Japan X公式アカウント

株式会社Fast Fitness Japan広報・IR公式アカウントです。 最新ニュースやIR関連情報を中心に、企業情報全般をお届けします。

A PROP（ア プロップ）について

https://x.com/FastFitness_jp

株式会社Fast Fitness Japanの公式オンラインストア。毎日をもっと楽しく、そしてアクティブに導く、自分らしさを表現できるアイテムが見つかる、をコンセプトに、「アパレル」「サプリメント」「雑貨」等、機能や素材にこだわったエニタイムフィットネスオリジナルアイテムや独自のセレクト品などを販売。

Fast Fitness Japanについて

https://aprop.jp/

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。 社 名：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン） 代表者：代表取締役社長 山部 清明 所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F 設 立：2010年5月21日 https://fastfitnessjapan.jp/

https://fastfitnessjapan.jp/