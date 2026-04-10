ジャパン・トゥエンティワン株式会社（本社：愛知県豊橋市、以下：J21）は、海外パートナーであるネットイント社（NETINT Technologies, Inc.、本社：カナダ）が、オンライン映像技術対談シリーズ「Voices of Video」の最新エピソードとして、「8Kをリアルタイムで伝送するために必要なもの／WebRTCとハードウェアが直面する現実（原題：What It Takes to Move 8K in Real Time｜WebRTC Meets Hardware Reality）」を4月14日に公開することをお知らせいたします。

本エピソードでは、有限会社ミサオネットワーク（本社：埼玉県川口市）の代表取締役・板倉 康裕氏とQIKENCシリーズリードエンジニア・源 拓洋氏を迎え、J21のCTO・違 真樹がホストとして進行します。

8K配信に立ちはだかる現実的な壁と解決アプローチ

8Kは単なる高解像度ではなく、入力量、処理負荷、ネットワーク変動、遅延制御などの点で、従来方式が通用しない領域です。対談では、WebRTCとNETINTスマートVPUを組み合わせることで、以下を実現した実例を紹介します。 ・8K60fpsのリアルタイム伝送 ・約300msの超低遅延 ・標準Webブラウザでの直接視聴 理論や実験レベルに留まらず、「実際に現場で動かした構成」をもとに解説する点が本エピソードの特長です。

8Kは「高画質」ではなく「別次元の問題」

4Kから8Kへの進化は、単なる解像度向上ではありません。入力量、エンコード負荷、ネットワーク変動、遅延制御など、すべてが従来の延長では成立しなくなります。 本対談では、 ・4本の12G-SDIリンクによる8K入力 ・リアルタイム圧縮と遅延のトレードオフ ・汎用CPU／GPUベース構成が破綻する理由 といった、8K配信の現場で直面する現実的な課題について、率直に語ります。

開催概要

日時：2026年4月14日（火）9:00 形式：ライブ配信＆アーカイブ視聴 登録URL：https://voicesofvideo.netint.com/move-8k-in-real-time-with-webrtc 費用：無料 言語：日本語（英語字幕付き）

こんな方におすすめ

・8K／高精細映像のリアルタイム配信を検討している技術者 ・放送・ライブ配信・リモートプロダクション関係者 ・WebRTCの適用限界と可能性を知りたい方 ・GPU／CPU負荷に課題を感じているインフラ設計者

8K時代の映像配信に向き合うすべての方に。J21とNETINTが提案する現実的なアプローチをぜひご視聴ください。

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=HIxcGBBKBIg

ネットイント社（NETINT Technologies, Inc.）について

カナダ・バンクーバーに本社を置くネットイント社は、VPU（ビデオ処理ユニット）という新たなカテゴリを創出した企業であり、ASICベースのビデオ処理ソリューションにおけるイノベーターです。比類なきエンコード性能、高密度、そしてエネルギー効率を実現する技術を提供しています。ネットイント社のVPUは、映像分野におけるグリーンコンピューティングの先駆者として、エネルギー消費と運用コストを20～40倍削減しながら、10倍の処理密度を達成します。AV1、8K、HDRなどの高度なコーデック対応に加え、オンチップAIエンジンを搭載することで、ハイパースケールなメディアエンコードと処理の未来を切り拓いています。 Web：https://netint.com/ 会社概要：https://www.japan21.co.jp/products/downloads/NETINT-Company-OverviewJP.pdf

有限会社ミサオネットワークについて

有限会社ミサオネットワークは、コンピュータソフトウェアおよびハードウェアの企画・設計・開発・販売を行う開発事業部をはじめ、IT事業部、メディア事業部、リサイクル事業部など、多様な分野に事業を展開する技術企業です。開発・IT・映像音響の各分野で培った現場志向の技術力を強みに、顧客のニーズに合わせて、開発・運用・企画・制作からサポート・提案までをトータルに提供しています。また、8K60p対応 AV1 WebRTCリアルタイムエンコーダー「QIKENC8K MAX」の開発を行うなど、高精細・低遅延が求められる映像配信分野において、実運用を見据えたシステム構築を通じて新しい価値創出に取り組んでいます。 Web：https://www.misao.co.jp/

ジャパン・トゥエンティワン株式会社について

世界中からワクワクする製品やサービスを発見、提供し、人が共に成長することで、​世の中の新しい価値を創造します​。 私たちジャパン・トゥエンティワンでは「モビリティ事業」「スマートインフラ事業」「 EC・ソフトウェア事業」「ヘルスケア事業」4つの事業領域をもとに国内外の企業とパートナーシップを結び、日本市場でのビジネス開発及び販売を行っています。 海外ハイテクベンチャーの製品を日本国内に普及させることで、みなさまの生活を豊かにし、世の中の新しい価値を創造します。 Web：https://www.japan21.co.jp/

※ 製品名、サービス名などは一般に各社の商標または登録商標です。 ※ 内容は発表日現在のものです。予告なしに変更されることがあります。

お問い合わせ先

ジャパン・トゥエンティワン株式会社 東京本社：東京都渋谷区神宮前6-19-13 J-6ビル4F Tel：03-6775-7450 E-mail：netint@japan21.co.jp Web：https://www.japan21.co.jp/products/netint/