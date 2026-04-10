建築現場をアニメで届ける「TATETA」オープンハウス・アーキテクトより新体験アプリ誕生

株式会社オープンハウス・アーキテクト

株式会社オープンハウス・アーキテクト（本社：東京都中野区、代表取締役 長井 光夫、以下「オープンハウス・アーキテクト」）は、注文住宅の建築工程をアニメーションで可視化し、施主へ届ける革新的な新サービス「TATETA（タテタ）」をリリースいたしました。

本サービスは、自社開発の施工管理アプリ「Architect Jump」で培った高いIT技術を、初めて一般のお客様（施主様）向けへと転換したものです 。建築状況をリアルタイムに反映し、我が家が育つ様子をSNS感覚のアニメーションで楽しめる、業界初のユーザー体験(※1)を提供いたします 。

(※1)自社調べ（2026年3月時点、主要ハウスメーカーの施主向けアプリを対象に調査）

現場のDXでお客様の「不安」を「安心とワクワク」へ



従来の家づくりでは、設計完了から引渡しまでの間、お客様が進行状況を知るためには、自ら現場へ足を運ぶか、送られてくる工事写真を確認するしかありませんでした。しかし、共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化が進む現代において、頻繁に現場を訪問することは容易ではなく、「家づくりの状況が見えない不安」は大きな課題となっています 。



オープンハウス・アーキテクトでは、施工現場のDXを推進する自社開発の施工管理アプリ「Architect Jump」シリーズにおいてリアルタイムに進捗状況が反映されることにより、工期13％削減、出戻りコスト(※2)80％削減といった生産性向上を実現してきました。今回、現場管理で培ったリアルタイムなデータ連携技術を、初めて施主様向けのコミュニケーションツールへと活用します。現場のデジタル化によって生成される正確な進捗データを、親しみやすいアニメーションで可視化することで、建築プロセスにおける透明性を高め、多忙なお客様にも「安心」と「楽しさ」を提供いたします 。

(※2)作業日程の再調整に伴う追加費用

「TATETA」紹介動画：https://youtu.be/MciRXh7VEcE

「TATETA」の特徴

・イラストで、わが家の成長を再現：



屋根やお家の形状、カラー、階数、バルコニーのあり・なしなど、お客様の住宅の特徴に沿ったイラストで建築過程をシミュレーションします。



また、着工前からお引渡しまで、全9工程の進捗に合わせてミニチュア風のイラストや背景が変化。現場で働く大工や業者のイラストがかわいらしく動き、家を造る方々へ親近感を醸成します。

・現場の今を届ける「おうちアルバム」：



現場監督からリアルタイムに共有される現場写真により、現地に行けなくても最新の状況を確認できます。



・建築知識がなくてもわかる「工程詳細解説」：



アニメーション内の「？」マークをタップすると、専門的な工事内容を写真付きで分かりやすく解説します。建築知識がない方でも「今、何をしているのか」を正しく理解でき、不安を納得と安心に変えることができます。



・手続きに必要な物件資料をまとめて管理：



オープンハウス・アーキテクトから共有された物件資料の一覧が表示され、アプリを通していつでも必要な資料がダウンロード可能です。



・喜びをシェアする「SNS共有機能」：



進捗画面をSNSでシェアし、ご家族やご友人へ建築中の家の状況を簡単に共有することができます。

今後は、オープンハウス・アーキテクトへ建築請負をいただく不動産事業者様へ向けて、「建売物件」の進捗状況についても同様に「TATETA」の展開を予定しております。これにより、事業者様だけでなく、その先にいらっしゃるエンドユーザー様へも建築過程の透明性を高め、さらなる安心をお届けしてまいります。



オープンハウス・アーキテクトは、これまで現場の効率化に貢献してきたIT技術を、今後は「お客様の体験価値」の向上に最大限活用し、すべてのお客様に家づくりの感動をお届けできるよう、さらなるサービス向上に努めてまいります。

※ 「Architect Jump」の説明動画：https://youtu.be/XHsfiyrlntE

※ 参考：過去の主なプレスリリース

2025年10月16日：工期13%短縮を支えた施工管理プラットフォーム「Architect Jump」建築依頼をいただいた不動産事業者様への無償提供を開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000823.000024241.html)

2022年10月7日：現場施工管理アプリ「Architect Jump」が「2022年度グッドデザイン賞」を受賞(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000238.000024241.html)



株式会社オープンハウス・アーキテクトについて

首都圏・東海・関西・九州の広範囲に事業を展開している、オープンハウスグループの総合建築企業です。法人向け木造建築、RC造マンション・総合建築、個人向け注文住宅まで、あらゆる建築ニーズに対応し、高度な専門技術と強固な管理体制を備えています。徹底したコスト管理とデジタル化で、高品質な住宅を好価格で建築可能に。アパート、二世帯住宅や併用住宅、共働きやテレワーク対応住宅など、お客様のご要望とライフスタイルにあわせた、オンリーワンな家を提供しています。「建築に、革新を。」をミッションに掲げ、家をつくり、まちをつくり、社会をつくる総合建築企業を目指してまいります。

株式会社オープンハウス・アーキテクト Web サイト URL ：https://oha.openhouse-group.com/



＜ 企業概要 ＞

商号 株式会社オープンハウス・アーキテクト

本社所在地 〒164-0001 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパーク サウス 15F

代表者 代表取締役 長井 光夫

資本金 1億100万円

事業内容 建設請負並びに設計・施工

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com/

＜ 企業概要 ＞

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年9月

代表者 代表取締役社長 福岡 良介

資本金 202億3,549万円

従業員数（連結） 6,620名（2025年9月末時点）



