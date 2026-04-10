24時間”頑張らないセルフケア”を提案するリカバリーウェア「HOGUSU（ホグス）」が４月10日（金）より発売

クロスプラス株式会社

公式サイト：https://www.crossplus.jp/Page/feature/crossfunction/260410_HOGUSU/(https://www.crossplus.jp/Page/feature/crossfunction/260410_HOGUSU/)

クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）が展開する「CROSS FUNCTION（クロスファンクション）」は、一般医療機器届出済（届出番号：11B1X10025097501）のリカバリーウェアの新ライン「HOGUSU（ホグス）」を2026年4月10日（金）より発売いたします。HOGUSUは、独自に開発された特殊繊維により、血行を促進し、筋肉のコリの緩和や疲労回復をサポートする、忙しい現代人に向けたリカバリーウェアです。ブランドサイトでは、企業の健康経営や人材パフォーマンス向上支援にも携わる角谷リョウ氏のインタビューを公開し、リカバリーウェアの使い方や、ご自身の考えについて発信してまいります。

また、母の日や父の日、誕生日・記念日などの機会に、大切な人の身体を気づかうギフトとしても最適なHOGUSUの発売を記念し、4月10日（金）よりオリジナルギフトラッピングキャンペーンを実施いたします。

■CROSS FUNCTIONについて

「毎日着たい」が詰まった暮らしにやさしいベーシックウェアを展開。季節・気温に左右されることなくおしゃれを楽しめるしっかりとした高機能アイテムは、着る人のあらゆるシーンと共に過ごす「味方服」を目指しています。いつでも「ちょうどいい」と思える服が「ちょうどいいプライス」で見つかるアパレルブランドです。

■HOGUSUについて

HOGUSUは、クロスファンクションが展開する、一般医療機器届出済（届け出番号：11B1X10025097501）のリカバリーウェアブランドです。

長時間のデスクワークやリモートワークで同じ姿勢が続く方、仕事や家事・育児で忙しく、意識的に休息を取ることが難しい方、運動習慣をつくりたくても時間が限られる方など、日常の中で無理なくセルフケアを取り入れたい人に向けたアイテムです。朝のブレイクタイム、日中の在宅ワーク時、夜のくつろぎ時間など、24時間のさまざまなシーンに寄り添います。また、デザイン性にも優れ、日常的に着用していただくことができます。

また、クロスプラスが実施した調査によると3割以上の方が両親に、次いで自分へのご褒美や、夫や妻へのプレゼントとしてリカバリーウェアを贈りたいと回答しています。（※）

HOGUSUは、自分自身へのケアはもちろん、大切な方への想いを込めたギフトとしてもぴったりのアイテムで、着用者に羽を伸ばすような心地よさをお届けいたします。

※2026年3月4日～3月6日 全国30代～70代の男女を対象にオンライン調査を実施（クロスプラス調べ）



■HOGUS商品情報

POINT1：独自配合の特殊機能繊維が、24時間頑張らずに、心地よいリラックスタイムを演出

HOGUSUのリカバリーウエアは、疲労回復をサポートする一般医療機器です。独自に開発した機能糸を織り込み、着ることで血行促進・疲労回復をサポートします。リモートワークや寝起き、家でのくつろぎ時間に、頑張らずとも着ているだけで血行促進・疲労回復のサポートを実現します。

POINT2：創業約70年のアパレルデータを活用した快適デザイン

長年培ってきた日本人特有の体型データや着心地へのこだわりを設計に反映。締め付け感を抑えつつ、動きやすさと美しさを両立したデザインは、ルームウェアとしてはもちろん、ワンマイルウェアとしても活躍します。

POINT3：洗濯機での丸洗いが可能で、日常使いしやすい設計

洗濯機対応で特別なお手入れを必要としないため、忙しい毎日でも無理なく取り入れられます。速乾性にも優れているため、出張や旅先でのお手入れもお手軽です。イージーケア仕様で継続的なセルフケア習慣をサポートします。

■デザイン展開

HOGUSU長袖上下セット \17,600（税込） HOGUSU半袖上下セット \15,400（税込）

HOGUSU 長袖Tシャツ \8,800（税込） HOGUSU 半袖Tシャツ \7,700（税込）

HOGUSU ロングパンツ \8,800（税込） HOGUSU ハーフパンツ \7,700（税込）

■商品概要

・商品名：HOGUSU

・サイズ：S／M／L

■販売先

4月上旬より全国のバラエティショップ・ドラッグストアにて順次販売開始

販売先：クロス ファンクション公式通販サイト（https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/）

特集ページ：https://www.crossplus.jp/Page/feature/crossfunction/260410_HOGUSU/

ギフトラッピングキャンペーンを4月10日（金）12時から5月8日（金）11時59分の間で開催。

詳細はこちら：

https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=CF260410_HOGUSU&sort=99&bid=crossfunction(https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=CF260410_HOGUSU&sort=99&bid=crossfunction)

■角谷リョウ

日本睡眠学会学会員、日本認知療法・認知行動療法学会会員、日本サウナ学会学会員。 神戸市役所を退職後、トレーナーとして独立。フィットネス業界で最も権威ある雑誌で年間最優秀賞を受賞する。現在は、企業の健康経営・人材パフォーマンス向上を支援。自身のテーマをもとに、科学的かつ実践的なアプローチで成果を上げ続けている。Lifree株式会社 共同創業 開発責任者。

■クロスプラス 会社概要

会社名：クロスプラス株式会社

代表者：山本大寛

所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13

URL ：https://www.crossplus.co.jp

クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。