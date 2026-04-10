JLL、「プリンス スマート イン 大阪淀屋橋」の売却を支援

ジョーンズ ラング ラサール株式会社

東京 2026年4月10日 - 総合不動産サービス大手JLL（本社: 米国シカゴ、CEO & プレジデント: クリスチャン・ウルブリック、NYSE: JLL）のホテルズ＆ホスピタリティグループは、「プリンス スマート イン 大阪淀屋橋」について、クリアル株式会社が組成したファンドへの売却を支援したことをお知らせいたします。

「プリンス スマート イン 大阪淀屋橋」は、地下3階・地上16階建て、全312室を備える宿泊特化型ホテルで、大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋駅」より徒歩約1分に位置します。予約からチェックアウトまでスマートフォン一台で完結するシームレスなサービスを提供しており、株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドが運営を担っています。

JLLホテルズ＆ホスピタリティグループ インベストメントセールス エグゼクティブ ヴァイス プレジデント 木暮直樹は次のように述べています。

「本取引は、大阪の主要ビジネスエリアにおける優良ホテル資産に対する投資家の強い関心を示す事例です。淀屋橋という立地の優位性と、デジタルネイティブ世代をターゲットとした革新的なオペレーションモデルを備えるホテルの価値が評価されました。今後、プリンスホテルブランドの信頼性と、スマートフォン完結型サービスの組み合わせは、日本のホスピタリティ市場において重要な差別化要因となるでしょう。JLLとして、買主・売主双方にとって最適な条件での取引成立に貢献できたことを光栄に思います」

JLLについて

JLL（ニューヨーク証券取引所：JLL）は、世界80ヵ国以上で事業を展開し、約113,000名の従業員を擁する総合不動産サービス会社です。200年以上にわたり、オフィス、リテール、インダストリアル、ホテル、レジデンシャル、データセンターなどのセクターにおいて、お客様が保有する不動産の賃貸借、売買、投資、建設プロジェクトマネジメント、管理を支援しています。2025年の売上高は261億米ドルで、フォーチュン500(R)にも選出されています。

JLLは、「不動産の未来を拓き、より良い世界へ（Shape the future of real estate for a better world）」という企業目標（Purpose）のもと、お客様、従業員、地域社会とともに「明るい未来」への実現を目指しています。また、JLLは豊富なデータと最先端のテクノロジーを活用し、幅広い業界のお客様に包括的な不動産サービスを提供しています。グループ会社のラサール インベストメント マネージメントは、世界の投資家ニーズに応じた不動産投資運用サービスを提供しています。

JLLは、ジョーンズ ラング ラサール インコーポレイテッドの企業呼称及び登録商標です。詳細は jll.com をご覧ください。