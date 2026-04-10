【A|X アルマーニ エクスチェンジ】春夏新作バッグ

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社

A|X アルマーニ エクスチェンジより、新たなシグネチャーバッグが登場。あらゆるシーンをシームレスにつなぐデザインで、軽やかさとエッジを効かせたスタイルを提案します。フレッシュでありながらも洗練されたムードが、日常のスタイリングに自然な存在感をプラスします。

キャンバス素材をベースに、エコレザーのディテールを掛け合わせることで、A|X ロゴを大胆に表現。ナチュラルな風合いとクリーンな質感のコントラストが、カジュアルさの中にさりげない洗練をもたらします。

夏のライフスタイルに寄り添う2つのモデルを展開。フレアシルエットが特徴のショッパーは、収納力と使い勝手を兼ね備え、デイリーからレジャーまで幅広く活躍。ドローストリング仕様により、軽快さと機能性を両立しています。

バケットタイプは、コンパクトでスタイリングに取り入れやすいフォルムが魅力。トレンド感のあるシルエットに、立体的にあしらわれたロゴディテールが印象的なアクセントを添えます。間口はドローストリング仕様で、丸みのあるフォルムがやわらかな印象を演出。ショルダーストラップは長さ調整が可能で、肩掛けやクロスボディなどシーンに応じたアレンジも楽しめます。

軽やかなキャンバスとエコレザーのコントラストが、クリーンでモダンな表情を演出。カジュアルなスタイルにはもちろん、エレガントな装いのアクセントとしても活躍し、シーズンを問わず幅広いシーンにフィットします。

この夏、より自由に、より自分らしく。A|X アルマーニ エクスチェンジ新作は、日常のスタイルを軽やかにアップデートするバッグコレクションです。

【A|X ARMANI EXCHANGE】

1991 年に誕生した A|X アルマーニ エクスチェンジは、ジョルジオ アルマーニのスピリットを受け継ぐ 革新的でポジティブなイタリアンカジュアルを提案します。 ファッションに敏感で時代とともに自分自身も進化する人々へ発信するブランドとして、ウェアからアクセサリーまで幅広いアイテムを展開。 アーバンライフスタイルやストリートカルチャーからのヒントを得て生み出されるコレクションは、常に新しいドレスコードを発信しています。

お問い合わせ先：

ジョルジオ アルマーニ ジャパン

03-6274-7070