桜・グランピングブッフェがパワーアップ！北欧のアウトドアブランド「ノルディスク」と初のコラボ＆「4種のカレーメニュー」が新登場

株式会社ホライズン・ホテルズ

大阪ベイエリアに位置するアーバンリゾートホテル、グランドプリンスホテル大阪ベイ（所在地：大阪市住之江区南港北1-13-11 総支配人：田口 真也）は、ブッフェレストラン「The Cafe」（1階）にて、現在開催中の「桜・グランピングブッフェ」にて2026年4月18日（土）より、北欧発の人気アウトドアブランド「Nordisk（ノルディスク）」とのコラボレーション展示の実施と、アウトドア料理の定番であるカレーメニュー4種類の提供を開始いたします。

ノルディスクとコラボによってブッフェ会場にアウトドア商品の商品展示がスタート

春の美食とともにアウトドアの空気感をよりお楽しみいただけるように、メニューのアップデートとNordiskとのコラボが実現しました。桜とスパイス、そして上質なアウトドアギアが織りなす特別な時間をお過ごしください。

■お花見シーズンを盛り上げる「食」と「空間」のアップデート

「Nordisk（ノルディスク）」× 桜グランピングの特別空間

期間中、会場内には北欧発の世界的アウトドアブランド「Nordisk（ノルディスク）」のテントとタープを設置。桜とともに、より本格的なグランピングの世界観を体験いただけます。

テント：Asgard Tech Mini Tent

同ブランドの象徴となる人気大型テントAsgardのミニバージョン。小型モデルながら2人で入って荷物を置いても寛げるほどの広さが特徴。

タープ：KARI 12

ノスタルジックなラインとナチュラル素材で快適性とレトロ感を求める同ブランドのレガシーシリーズのコットンタープ。

開放感あふれる空間を作り出し、心地よい春風を感じながらお食事を楽しめます。

Asgard Tech Mini Tentの設置イメージ

KARI 12の設置イメージ

KARI 12

■ 新メニュー：彩り豊かな「至福の4種類カレー」

暖かな陽気に包まれる季節、より一層グランピングの世界観を深く味わっていただくため、メインメニューをアップデート。キャンプ飯の王道でありながら、シェフのこだわりが詰まった4種の本格カレーをラインナップしました。

アウトドア料理の人気のカレーが4種類追加！

シュリンプレッドカレー

海老の旨味と野菜の甘みが溶け込んだ、程よい辛みのレッドカレー。

バターチキンカレー

ゴロゴロとしたチキンと野菜を、バターのコクでマイルドに仕上げた逸品。

グリーンカレー

茄子、筍、ヤングコーンなど具だくさん。エスニックな香りが特徴。

黒ビーフカレー

じっくり煮込んだビーフと野菜の深いコク。見た目にもインパクトのある黒色。

桜・グランピングブッフェ ノルディスクとのコラボ＆4種カレーメニュー追加の概要

【場所】

１F ブッフェレストラン The Cafe

【期間・時間】

2026年4月18日(土) ～ 2026年6月4日(木)

ランチ 12:00NOON～2:30P.M.(L.O. 2:00P.M.)

ディナー 5:30P.M.～9:00P.M.( L.O. 8:30P.M.)

【追加するメニュー一例】

・シュリンプレッドカレー（海老&野菜）

・バターチキンカレー（チキン&野菜）

・グリーンカレー（野菜/ナス 筍 ヤングコーン 厚揚げ)

・黒ビーフカレー（ビーフ&野菜）

【料金】

ランチ 平日 おとな\4,200 こども\2,100 /土日祝 おとな\5,200 こども\2,600

ディナー 平日 おとな\5,400 ことも\2,700 / 土日祝 おとな\6,400 こども\3,200

フリーフローオプション：

アルコール飲料込み（ビール、ワイン、ソフトドリンクなど）\2,600 ソフトドリンクのみ\800

※こども：6～12才 ※アラカルトドリンクのご用意もございます。

【詳細・ご予約】

ホテル公式Webサイトより

https://www.princehotels.co.jp/osakabay/plan/the_cafe/sakura-glamping-buffet

【お問合せ】

TEL: 06-6612-1234(ホテル代表)

※写真はイメージです。※料金には消費税・サービス料13％が含まれております。

※仕入れの状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

【Nordisk（ノルディスク）】

1901年創業のデンマーク発のアウトドアブランド。「Nature is Luxury.」を掲げ、長年にわたり優れた機能性、品質、そして北欧デンマークらしい「ヒュッゲ」な要素を組み込んだアウトドア・ライフスタイル用品を生み出しています。

株式会社ノルディスクジャパン

http://nordisk.co.jp/(http://nordisk.co.jp/)

デンマーク発のアウトドアブランド「ノルディスク」

グランドプリンスホテル大阪ベイ

グランドプリンスホテル大阪ベイは、2023年7月にリブランドオープンした地上28階の高層アーバンリゾートホテル。大阪ベイエリアに位置し、お部屋からは大阪湾の彼方に沈む夕陽や、幻想的な大阪や兵庫の街灯りを臨むことができる。海遊館や人気テーマパーク、また夢洲にも近接するロケーションで観光やイベントへのお出かけにも好アクセス。

・所在地:大阪市住之江区南港北1-13-11

・電話: 06-6612-1234 (ホテル代表)

・客室数: 432室

・チェックイン: 3:00P.M. / チェックアウト: 12:00NOON

・アクセス：

ホテルシャトルバス：JR大阪駅から片道約25分

関西空港エアポートリムジンバス：約50分

電車でのアクセス：ニュートラム南港ポートタウン線「中ふ頭」駅下車、徒歩約3分

公式Webサイト

https://www.princehotels.co.jp/osakabay/

グランドプリンスホテル大阪ベイ：外観