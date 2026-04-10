スペースデータ、豪州開催の Australian Space Cyber Forum に登壇

株式会社スペースデータ

株式会社スペースデータ（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤航陽、以下 スペースデータ）は、2026年6月11日・12日にオーストラリア・アデレードで開催される第4回 Australian Space Cyber Forum に登壇することをお知らせいたします。Australian Space Cyber Forum は、宇宙とサイバーセキュリティ領域をテーマとする国際フォーラムであり、これまでの開催を通じて国内外の多数の登壇者と参加者を集めてきたイベントです。

登壇の背景

宇宙システムの高度化、自律化、分散化が進む中で、衛星、地上局、通信リンク、関連インフラを含むシステム全体のサイバーセキュリティ確保は、これまで以上に重要な課題となっています。Australian Space Cyber Forum の Day 2 セッションでは、デジタルツインやシミュレーション技術を活用し、実環境に依存せずに脆弱性や攻撃シナリオを検証できるアプローチが主要論点の一つとして位置づけられています。

スペースデータは、衛星データ、高精細デジタルツイン、フィジカルAI、シミュレーション技術を融合した統合技術基盤の開発を進めており、防災、インフラ、安全保障、レジリエンス領域における社会実装を推進しています。今回の登壇では、こうした知見をもとに、デジタルツインとシミュレーションを活用したセキュリティ検証や、複雑化する宇宙・サイバー領域における次世代オペレーションのあり方についてお話しする予定です。

登壇概要

イベント名：The 4th Australian Space Cyber Forum

開催日程：2026年6月11日（木）～12日（金）

開催地：アデレード、オーストラリア

登壇日：Day 2 2026年6月12日（金）

登壇セッション：Digital Twin & Simulation-Enhanced Security Testing for Autonomous and Human-Centric Cyber Defence Systems

登壇者：執行役員 アライアンス戦略室 高田敦

Australian Space Cyber Forum について

Australian Space Cyber Forum は、宇宙とサイバーセキュリティ領域に関する国際的な議論の場として開催されているフォーラムです。第4回となる2026年開催では、Day 1 に技術ワークショップとネットワーキングディナー、Day 2 にシンポジウムが予定されています。シンポジウムでは、新しい宇宙アーキテクチャの保護、デジタルツインとシミュレーションを活用したセキュリティ検証、政策・標準・マルチステークホルダー連携が主要テーマとして設定されています。

株式会社スペースデータについて

詳細はこちら :https://spacecyber.au/

株式会社スペースデータは、「宇宙を誰もが活用できる社会へ」という思いのもと、宇宙とデジタル技術の融合によって新たな産業や社会基盤を創造するテクノロジースタートアップです。

地球・宇宙環境を精密に再現するデジタルツイン技術を活用して、宇宙から都市開発、防災、安全保障まで、次の未来を支えるデジタルプラットフォームの構築を目指しています。さらに、宇宙ロボット・宇宙ステーションの運用基盤開発を通じて、宇宙社会の実現に向けて取り組んでいます。

スペースデータの公式サイトでは、「NEWS」にて最新の取り組みや発表をご紹介しています。

詳細は https://spacedata.jp/news をご覧ください。

社名:株式会社スペースデータ

代表:佐藤航陽

所在地:東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

資本金:15億1300万円

事業内容:宇宙開発に関わる投資と研究

HP:https://spacedata.jp

NEWS:https://spacedata.jp/news

X:https://x.com/spacedatainc

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/spacedatajp/

採用情報:https://www.wantedly.com/companies/spacedata/projects

本件に関するお問い合わせ

下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。

https://spacedata.jp/contact