日本発売10周年を迎えたボズレーのブラックプラスから「GREYVERSE TM*」シリーズ最高濃度配合の頭皮エッセンスとサプリメントが新登場

株式会社ネイチャーラボ

株式会社ネイチャーラボ（本社:東京都渋谷区）が展開するヘアケアブランド「BOSLEY（ボズレー）」は、ブラックプラスシリーズから頭皮エッセンスとサプリメントを、ボリュームアップ&リペアシリーズよりシャンプー・トリートメントを4月15日(水)より発売開始いたします。

ボズレーは、50年以上の研究実績をもとに髪悩みと向き合ってきた毛髪科学のボズレー社と共同開発。特に、日本をはじめとするアジア圏の女性に向けた頭皮環境を整えるヘアケアブランドとして2016年に日本で誕生し、おかげさまで10年目を迎えることとなりました。発売以来、髪にも頭皮にもやさしく、こだわりの仕上がりに導くヘアケアシリーズとして多くの女性の髪の悩みに真摯に取り組んでまいりました。

年齢とともに低下する女性ホルモンや酸化ストレス、慢性的な炎症などが毛包の老化要因に関係していると言われています。ボズレーは、外側からのヘアケアと内側からのインナーケアを組み合わせることで、頭皮環境を整えます。

新シリーズは、加齢による「ヘアカラー」「ハリ・コシ不足」「ボリューム不足」といった大人の髪悩みに、最新の毛髪科学で立ち向かいます。ブラックプラスの高濃度エッセンスにより、頭皮へのダイレクトなアプローチとサプリメントによる内側からの栄養補給。そして、ボリュームアップ&リペアシャンプー・トリートメントによる日常的なケアを。この「外側」と「内側」からの多角的なケアにより、一時的に「隠す」のではなく、頭皮環境そのものを「整え」、髪本来の美しさへ導きます。未来の自分のために、今から始めるトータルヘアケアの新習慣をご提案します。

■商品概要

ブラックプラス エッセンス プレミアム ＜頭皮用美容液＞

「GREYVERSE TM*」を、シリーズ史上最高濃度で配合したプレミアムな高濃度スカルプエッセンスです。地肌の潤いと頭皮環境を整え大人の髪悩みケアへ導きます。

* パルミトイルテトラペプチド-20（保湿成分）

60mL / 3,960円

ブラックプラス コンプレックス サプリメント

「5つの黒成分と独自成分配合。内側から育む、未来のハリ・コシ・黒髪」 50年以上の研究実績をもとに、栄養学の観点から厳選した成分を独自配合した美容サプリメントです。

黒ゴマ、黒ショウガ、黒酢、黒ニンニク、黒高麗人参という「5つの黒成分」に加え、抗酸化・抗炎症をサポートするワサビスルフィニルやツルドクダミを配合。さらに9種類のビタミンと亜鉛などのミネラルが、不足しがちな栄養を補い、未来の美容と健康を内側からサポート。

60粒入り（30日分） / 3,218円

ボリュームアップ&リペア シャンプー&トリートメント

・濃密泡で頭皮をやさしく洗い上げ、根元からふんわりボリュームアップ

アミノ酸系洗浄成分を使用し、心地よい濃密な泡で頭皮をマッサージするようにやさしく洗い上げるノンシリコンシャンプーです。パンテノール※1やケラチン※2、ペプチド※3、リンゴ幹細胞※4などの成分を配合。細くボリュームダウンした髪にアプローチし、ふんわりと仕上げます。



・年齢髪をしっかり保湿＆補修。重くならずに、ふんわりうるおうツヤ髪へ

年齢によるパサつきやうねりが気になる髪を、しっかり保湿・補修するノンシリコントリートメントです。ケラチン※2、ツバキオイル※5、セラミド※6といった保湿成分を配合し、重くなりすぎない仕上がりを実現。ふんわりと軽やかで、うるおいのあるツヤ髪へと仕上げます。

※1 保湿成分、※2 加水分解ケラチン（羊毛）（保湿成分）、※3 アセチルテトラペプチドー３（保湿成分）、※4 リンゴ果実培養細胞エキス（保湿成分）、※5 ツバキ種子油（保湿成分）、※6 セラミドNP、セラミドAP、セラミドNG（保湿成分）

本体 400mL / 2,090円

詰替 320mL / 1,518円



※全て4月15日発売、税込表記

■商品ラインナップ

ブラックプラス

水素トリートメント

ドライシャンプー

ダメージリペア

ボリュームアップ&リペア

【薬用】スカルプケア

（医薬部外品）

販売名

ボズレー シャンプー SC

ボズレー トリートメント SC

ボズレー エッセンス B

クリームシャンプー

■ボズレーとは

BOSLEY（ボズレー）は日本をはじめとするアジア圏の女性に向けて、毛髪科学のボズレー社と共同開発した、頭皮環境を整えるヘアケアブランドです。頭皮と毛髪にもやさしく、こだわった成分を配合した「スキンケア発想」で頭皮環境を整え、ハリやコシのある美しいうるおい髪へと導きます。

https://www.bosleypro.jp











