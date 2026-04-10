大切な家族を必ず守り抜いてみせる！「美男子お兄ちゃんが危なっかしいので私が守ります」

株式会社カカオピッコマ

・大切な家族を必ず守り抜いてみせる！

・信じていた仲間に裏切れてから始まる転生ファンタジー

・「美男子お兄ちゃんが危なっかしいので私が守ります」作品ページ：

https://piccoma.com/web/product/182339

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金 在⿓）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、SMARTOON(R)︎新作『美男子お兄ちゃんが危なっかしいので私が守ります』（原作：Dalseul／画屋：Bami／出版社：Studio1pic（共同制作））の独占配信を2026年4月10日（金）より開始いたします。

数世紀に一人と名高い天才呪術師ロジエッティ。

彼女は、信じていた仲間に裏切られ無念の死を遂げた――。

その後、孤児のロシエンに生まれ変わった彼女だったが、いつものように路地でゴミを漁っていた時、眩しいほどの美男子カリアン・ウィニャークと出会う。

彼に誘われるままウィニャーク家に行くことを決めた、ロシエン。

体も弱く危なっかしいカリアンを「お兄ちゃん」と慕い、平和な日々を過ごしていた彼女だったが、大陸会談に行った先でウィニャーク家の失われた星遺物を見つける。

美男子好きの星遺物のもとに、カリアンを連れていくのだが…。

(C)Dalseul / studio1pic「美男子お兄ちゃんが危なっかしいので私が守ります」

原作：Dalseul

数世紀に一人と名高い天才呪術師ロジエッティ。

彼女は、信じていた仲間に裏切られ無念の死を遂げた――。

その後、孤児のロシエンに生まれ変わった彼女だったが、いつものように路地でゴミを漁っていた時、眩しいほどの美男子カリアン・ウィニャークと出会う。

彼に誘われるままウィニャーク家に行くことを決めた、ロシエン。

体も弱く危なっかしいカリアンを「お兄ちゃん」と慕い、平和な日々を過ごしていた彼女だったが、大陸会談に行った先でウィニャーク家の失われた星遺物を見つける。

美男子好きの星遺物のもとに、カリアンを連れていくのだが…

「初回20話一挙公開／毎週金曜日更新」で配信。

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/182339

Studio1picについて

社名：株式会社Studio1pic（Studio1pic Corp.）代表者：キムヒョンジュ所在地：ソウル特別市江南区鶴洞路335、タルンタワー5階Studio1picはカカオピッコマの完全子会社であり、初のSMARTOONコンテンツ制作スタジオです。 Studio1picのコンテンツは、カカオピッコマが運営する日本No.1のマンガ・小説プラットフォーム「ピッコマ」の連載を皮切りに、韓国国内のプラットフォーム、さらにはグローバル展開を目指しています。 Studio1picは皆が共生できる創作環境を作るため最善を尽くしています。Studio1picは、読者の方々にはイチオシになれる最高の作品を提供し、クリエイターの方々には一緒に働きたいNo.1のスタジオとなれるよう邁進して参ります。

ピッコマについて

話題の人気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎日待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電子マンガ・ノベルサービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4月20日のサービスリリース以来、累計5,000万ダウンロードを突破しております。※累計ダウンロード数は 2025年3月時点の iOS/Android の合算です。



●「ピッコマ」サービス概要

サービス名:ピッコマ

プラットホーム:iOS / Android / Web

利用料金:無料(一部サービス内課金あり)

アプリダウンロード:http://piccoma.com/web/redir/853

公式サイト:https://piccoma.com/web

公式 X（旧Twitter）:https://twitter.com/piccoma_jp

運営:株式会社カカオピッコマ