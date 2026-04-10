全4回で展開する「教えて！江森さん」シリーズ、第2回「D2CのCRM F2リピート施策の実践」を開催

株式会社ファブリカホールディングス

株式会社ファブリカホールディングスの完全子会社である株式会社ファブリカコミュニケーションズ（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長CEO：谷口政人）は、セミナーシリーズ「教えて！江森さん」の第2回「D2CのCRM F2リピート施策の実践」を2026年4月16日(木)に開催します。同シリーズは、第1回開催時にご好評をいただきました。全4回にわたって開催予定です。

セミナー詳細・申込はこちら :https://actionlink.jp/seminar/20260416/

セミナー開催の背景

EC市場では新規顧客の獲得競争が激化し、広告コストの上昇が続いています。その中で、既存顧客のリピート購入をいかに促進するかが、事業成長の重要な鍵となっています。

特にF2（2回目購入）への転換は、LTV（顧客生涯価値）の向上に直結する重要な指標です。一方で、F2に至らない原因の特定や、適切なコミュニケーション設計に課題を抱えるEC事業者も少なくありません。

本セミナーでは、こうした課題を持つEC事業者に向けて、F2リピート施策の考え方と実践方法について解説します。

セミナー内容

本セミナーでは、F2（2回目購入）における課題の整理方法や、2回目購入へと引き上げるための設計の考え方、具体的なリピート施策について解説します。あわせて、自社の現状を踏まえ、明日から実行できる施策の整理までを行います。

開催概要

- セミナー名：教えて！江森さん D2CのCRM F2リピート施策の実践- 開催日時：2026年4月16日（木）16:00-16:45- 参加費：無料（事前登録制）- 開催場所：オンライン（Zoomウェビナー）- 主催：株式会社ファブリカコミュニケーションズ（アクションリンク）- 詳細・申込URL：https://actionlink.jp/seminar/20260416/

※本セミナーにお申し込みいただいた方には、第1回「教えて！江森さん D2CのCRM 基礎の基礎」のアーカイブ動画を提供します。第1回を見逃した方でも、基礎から理解を深めた上でご参加いただけます。

「アクションリンク」について

「アクションリンク」は、EC事業者向けに特化したCRMサービスです。顧客の購入履歴や閲覧履歴などのデータをもとに、一人ひとりに最適なコミュニケーションを自動化し、リピート購入の促進とLTV（顧客生涯価値）の向上を支援します。

サービスURL：https://actionlink.jp/

会社概要

株式会社ファブリカホールディングス- 代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人- 本社所在地：東京都港区赤坂1－11-30 赤坂1丁目センタービル 9F- 設立：1994年11月- 上場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：4193）- コーポレートサイト：https://www.fabrica-hd.co.jp/株式会社ファブリカコミュニケーションズ- 代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人- 本社所在地：愛知県名古屋市中区錦3-5-30 三晃錦ビル8F- 事業内容：- - 自動車販売支援システム開発・販売事業- - インターネットメディア事業- - WEBマーケティング支援事業- - 自動車修理・レンタカー事業- 出資比率：株式会社ファブリカホールディングス100％- コーポレートサイト：https://www.fabrica-com.co.jp/＜お問い合わせ先＞

株式会社ファブリカコミュニケーションズ

ビジネスコミュニケーション事業本部 アクションリンク事業部

TEL：0120-063-851

E-mail： actionlink@fabrica-com.co.jp