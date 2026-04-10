世界中で大人気の『恋と深空』が4/13（月）よりシン誕生日イベント「雨夜を走る輝き」を開催！シンの新限定星5思念が登場！

INFOLD PTE. LTD.

INFOLD PTE. LTD.は、全世界ユーザー数が8000万人を突破した恋愛シミュレーションゲーム『恋と深空』において、4月13日（月）6時より、シン誕生日イベント「雨夜を走る輝き」を開催することをお知らせいたします。

本イベントでは、シンの2026年誕生日を記念した限定ストーリーおよび新限定星5思念が登場いたします。さらに、過去のシン誕生日限定星5思念の限定復刻開催も決定しました。

また、シンの誕生日を祝うため、渋谷・新宿エリアにて誕生日記念広告を掲出予定です。ぜひお楽しみください。

▼「シン・夜照らす長雨」PV

限定願う「夜照らす長雨」開催

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ASLeA-JSnr8 ]

■イベント期間：2026年4月13日（月）06:00AM～2026年4月20日（月）05:59AM

■イベント説明：新限定星5思念【シン・夜照らす長雨】が期間限定で登場します。イベント期間中、【シン・夜照らす長雨】の獲得確率が大幅にアップします。

※イベント終了後、当イベント限定思念は常設ガチャ「極空の反響」には追加されません。一時的に獲得方法がなくなります。

※ガチャ確率など詳細についてはゲーム内で確認してください。

シン誕生日イベント「雨夜を走る輝き」開催

■イベント期間：2026年4月13日（月）06:00AM～2026年4月20日（月）05:59AM

■イベント説明：限定ストーリーを体験し、アキラ&カゲトとN109区で誕生日をお祝いする演出装置を設置しましょう。誕生日限定星3思念【シン・風と駆けるまで】、撮影ポーズ【シン・風と駆けるまで】、普段着【夜雨の旋律】、【深空願い券・限定×20】などの豪華報酬を獲得できます。

復刻願う「心寄せる住処へ」開催

■イベント期間：2026年4月13日（月） 06:00AM～2026年4月20日（月） 05:59AM

■イベント説明：星5思念【シン・心寄せる住処へ】が期間限定で復刻登場し、獲得確率が大幅にアップします。さらに、【深夜に語る秘め事】思念＆衣装も復刻登場！あわせて、2025年誕生日限定星3思念【シン・約束に応えて】および普段着【シン・自然の贈り物】も同時復刻いたします。

※イベント終了後、当イベント限定思念は常設ガチャ「極空の反響」には追加されません。一時的に獲得方法がなくなります。

シンお誕生日広告掲出

ゲーム内イベントに加え、シンのお誕生日をお祝いして、渋谷・新宿にて広告を掲出いたします。詳細は近日中に公式Xにて公開予定です。ぜひご期待ください！

『恋と深空』とは

『恋と深空』は、全世界ユーザー数が8000万人を突破した恋愛シミュレーションゲームです。没入感のある一人称視点の演出、リアリティ溢れる恋愛交流システム、多種多様なコンテンツを通じて現実よりも美しい恋愛を体感していただけます。



Infold Gamesについて

Infold Gamesは、ゲームの共感性と没入感を重視し、「豊かな精神世界の構築」と「全ての人にポジティブな力を与える」ことを目指して設立されました。この理念を基に、グローバル戦略の下で視野をさらに広げ、創意工夫によって世界にエネルギーを与えていきます。

Infoldが手がける恋シリーズの新作『恋と深空』は、2024年1月18日にリリースされて以来、多くの国と地域で目覚ましい成果を挙げました。ハイクオリティな3D没入型恋愛シミュレーション体験が多くのユーザーを惹きつけ、各国の無料ゲームランキングとセールスランキングでトップを飾りました。

本社をシンガポールに構えるInfoldは、現在ロサンゼルス、東京、ソウルなどの主要都市に支社を設立しています。各拠点では「自社作品で全ての人にポジティブな力を与える」という使命を共有し、創造力を核とした原動力によって、継続的に良質な作品を提供し続けていきます。同時に、Infoldは積極的に世界の優秀な企業や人材と協力し、共にエンターテインメント業界の繁栄と発展を推進してまいります。



ダウンロードURL

・App Store

https://apps.apple.com/us/app/%E6%81%8B%E3%81%A8%E6%B7%B1%E7%A9%BA/id6443467980

・Google Play ストア

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.papegames.lysk.jp

『恋と深空』最新情報は公式X＆公式サイトをチェック！

イベント・キャンペーン等の最新情報は公式Xでお知らせいたします。ぜひご覧ください！

公式X ：https://x.com/lovedeepspacejp

公式サイト ：https://loveanddeepspace.infoldgames.com/ja-JP

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@LoveDeepspaceJP

公式TikTok ： https://www.tiktok.com/@lovedeepspacejp



製品概要

タイトル ：恋と深空

公式サイト ：https://loveanddeepspace.infoldgames.com/ja-JP

公式X ：@LoveDeepspaceJP

ジャンル ：君のリアルに届ける恋愛シミュレーションゲーム

プラットフォーム ：App Store／Google Play ストア

権利表記 ：(C) 2023 Infoldgames, ALL RIGHTS RESERVED.