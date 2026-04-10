WEBアニメ累計再生数3億回超え！SNS発の人気キャラが限定プライズに 『お文具といっしょ』からエンジェル姿のぬいぐるみがナムコに登場　2026年4月17日(金)より全国のナムコ限定で順次展開！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、『お文具といっしょ』のぬいぐるみを、2026年4月17日(金) より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)限定で順次展開します。

“なんだか疲れたこころの中を、ほんのり満たしてくれる” そんなキャラクターシリーズとしてSNSを中心に若者からの支持を集め、2025年にはWEBアニメの累計再生数が3億回を超えた『お文具といっしょ』。一緒にすごせば優しい気持ちになれる、エンジェル姿のぬいぐるみが登場します。

お文具といっしょ エンジェルぬいぐるみ

■ラインアップ(全6種)

お文具さん ／ プリンさん ／ ゼリーさん ／ 名も無き者 ／ 猫さん ／ 子猫さん

■サイズ：最大サイズ17cm(猫さん)

SNSで人気の“お文具さん”たちが、天使の輪をつけたエンジェル姿のぬいぐるみになりました。背中についたカラフルな天使の羽も注目のポイント。見ていると思わず笑顔になってしまいそうな、ゆる～い表情が魅力です。

■取り扱い店舗

・取扱店舗一覧：https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P14899

・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/obungu202604R



◆「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」とは◆

バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。

本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。

▼「ナムクレ」 詳細はこちら

・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/obungu202604R

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※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

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