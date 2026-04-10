優勝賞金100万ドル「CAPCOM CUP 13」の予選大会「CAPCOM Pro Tour 2026」の公式サイトがアップデート！　大会エントリーも順次開始！

株式会社カプコン

『ストリートファイター6』世界最強を決定する、優勝賞金100万ドルの世界大会「CAPCOM CUP 13」。その出場権をかけて世界各地で開催される予選大会「CAPCOM Pro Tour 2026」が開幕となります。

「CAPCOM Pro Tour 2026」開催にあたり、公式サイトがアップデートされました。

大会概要や今シーズンのルールなど各種情報が公開されておりますのでぜひご覧ください。

「CAPCOM Pro Tour 2026」公式サイト

https://sf.esports.capcom.com/cpt/jp/

「CAPCOM Pro Tour 2026」Premier大会に「BAM16」が追加！

「CAPCOM Pro Tour 2026 Premier」は世界各地でオフラインで開催される大会でコミュニティ大会を含めたイベントが対象となっております。各大会の優勝者が「CAPCOM CUP 13」への出場権を獲得します。

そんな「Premier」大会に新たに「BAM16」が追加となりました。

今シーズンは最大9大会を対象として「CAPCOM Pro Tour 2026 Premier」が行われます。

「CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior」エントリー開始！

「CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior」は世界各地域のトーナメントオーガナイザーによって数か月にわたり複数回開催されます。

本大会は順位に応じてポイントが獲得できる5回の通常大会と、ポイント順位上位選手8名による決勝大会の全6回で構成されています。

そして、上位入賞選手は「CAPCOM CUP 13」の出場権を獲得します。

そんな本大会のエントリーが開始となりました。

日本地域を対象とした日本大会のエントリーも開始しておりますので、皆さま奮ってご参加ください。

エントリーページ

https://www.start.gg/tournament/world-warrior-2026-japan-1/details

第1回大会日程

2026年5月10日（日）

※第2回大会以降の日程につきましては、後日公開予定となります。

「CAPCOM Pro Tour 2026 ワールドウォリアー 日本大会」は大会協賛施設esports Style UENOより配信をお届け！ さらに、全日程でパブリックビューイングを実施！

「CAPCOM Pro Tour 2026 ワールドウォリアー 日本大会」は本大会にご協賛いただいたesports Style UENOを収録会場として開催いたします。決勝大会は選手が同会場で試合を実施するオフライン開催になります。

さらに、全日程でパブリックビューイングを実施しますので、公開収録ならではの生実況を現地で楽しむ事が出来ます。

会場

esports Style UENO（https://esports.au.com/）

イベント内容

・パブリックビューイング

ワールドウォリアー予選大会の各回上位8名のトーナメントの模様をesports Style UENOから生配信。ゲストと一緒に大会を見届けることが出来ます。

・対戦会

大会にチャレンジするのはハードルが高いけれど対戦を楽しみたいという方向けに、パブリックビューイング前に施設でのオリジナル対戦会を実施。各回並びに予選期間全体での成績優秀者には賞品を贈呈する予定です。

・チャレンジブース(大会現地参加)

「大会に参加したいけど家のネットワーク環境が心配」「いつもと違う環境で大会を楽しんでみたい」そんな方に向けてesports Style UENOより大会に参加できるスペースをご用意。帯域確保型10Gbpsのインターネット回線と施設ゲーミングPCを用いて大会参加が可能です。勝ち進めば大勢の応援を受けながら決勝トーナメントに参加できます。

※大会へのエントリーは別途必要です。

・来場者特典

イベント参加者には来場者特典「オリジナルステッカー」をお渡しいたします。各回異なるデザインの来場者特典をお渡し予定です。

開催日程

１.地域予選大会日程

#1 2026年5月10日（日）

※#2～5については、後日日程公開予定

２.地域決勝大会日程

後日日程公開予定

チケット申込

「CAPCOM Pro Tour 2026 ワールドウォリアー 日本大会 オフィシャルパブリックビューイング」のチケットサイトは4月中旬に公開予定です。詳細はesports Style UENOの公式ホームページ（https://esports.au.com/）、ならびに公式X（@au_esports_UENO）にて公表いたします。

チケット枚数

90枚/回

※上記のチケット種別/チケット枚数は2026年5月10日（日）開催の地域予選大会#1の内容となります。

※枚数は予定です。

※記載のイベントの内容等は変更される場合がございます。詳細ならびに購入方法・販売期間などは、チケットサイトにてご連絡いたします。

Pontaパスイベント連動キャンペーン実施について

パブリックビューイングのイベント実施を記念し、Pontaパスの会員向けにパブリックビューイングのチケットやオリジナルグッズが当たるキャンペーンを4月中旬から実施いたします。詳細はエンタメぽんぽんＢＯＸ（http://kddi-l.jp/yaV）やPontaパス公式X（@smartpass_au）にて公開予定です。

「esports Style UENO」について

2024年2月1日、人々をつなぐ新たなeスポーツコミュニティ施設として東京・上野に誕生。

帯域確保型の高速10Gbps固定回線を施設専用回線として導入しているほか、ハイスペックなゲーミングPC、イベント用配信設備を完備した本格的なeスポーツ施設です。個人でのゲームプレイをはじめ、グループ対戦やイベントの実施といった幅広いニーズに対応いたします。

https://esports.au.com/

公式X（@au_esports_UENO）