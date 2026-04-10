「マネーキャリア」を運営するWizleapが、株式会社Core Managementへ「MCエキスパートクラウド」の提供を開始

株式会社Wizleap

お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」（https://money-career.com/）を運営する株式会社Wizleap（東京都渋谷区、代表取締役 谷川昌平）は、株式会社Core Management（代表：石田 渉）へ「MCエキスパートクラウド」の提供を開始することをお知らせします。

■「MCエキスパートクラウド」とは

「MCエキスパートクラウド」は、保険代理店に特化した業務品質管理クラウドシステム（CRM）です。生命保険協会の業務品質評価基準をクリアした認定代理店であるWizleapが、自社相談サービス「マネーキャリア」の運用で培った実務ノウハウをすべて反映。現場の募集人が使いやすいUI/UXと、確実な証跡管理を両立し、募集人が顧客と向き合う時間を最大化します。

サービスサイト：https://expertcloud.money-career.com/

【本システムの主な特徴】

・ Googleカレンダーとの双方向連携による、スケジュール管理の一元化

・ フェーズ制御による証跡の自動蓄積（意向把握・面談レポートが成約報告の前提条件として設定）

・ 現場の声を反映したUI/UXにより、入力工数を最小化

・ クラウド型システムによる迅速な機能アップデートと法改正対応

■「MCエキスパートクラウド」導入の背景と課題

株式会社Core Managementは、未経験からスタートした若く活力のあるメンバーが集い、急速に組織を拡大している保険代理店です。組織成長に伴い、以下の課題を抱えていました。

1. コンプライアンス体制の強化が急務

人数増加に伴い、面談記録や意向把握の体制整備が社内課題となっていました。業務管理責任者が保険会社各社と管理体制について協議する中で、さらなる改善の余地があると痛感。「このままでは安心して組織を拡大できない」という強い危機感を持っていました。

2. コンプライアンス強化と現場負担増加のジレンマ

既存のシステムも活用していたものの、事務作業に時間を取られたくない営業メンバーからは操作性に関する声が上がっていました。コンプライアンスを強化しようとすると現場の負担が増えてしまうという構造的な課題を抱えていました。

■「MCエキスパートクラウド」導入の決め手

最終的な導入判断の際、現場の募集人代表を交えたヒアリングを実施。その場で募集人から「圧倒的にこっちの方が使いやすい、入力工数がかからない」という力強い評価を得たことが、導入の決定打となりました。

管理側が「やれ」と押し付けるのではなく、現場が自ら「これならいい」と認めたことで、組織全体での円滑な移行を実現。また、共に急成長を続けるWizleapとのパートナーシップへの期待感も、導入を後押しする重要な要素となりました。

【導入後に得られた主な効果】

・ Googleカレンダー連携により、日時管理・入力のストレスが劇的に改善

・ フェーズ制御によるシステムがコンプライアンス体制構築を自動サポート。管理者のチェック・催促コストを最小限に抑制

・ 現場のリクエストに対する迅速な開発対応（翌朝には実装という事例も）

【今後期待する展開】

・ 給与計算機能の統合による、さらなる事務作業の効率化

・ 改正保険業法に対応した「ロ方式」機能のアップデート

・ スマートフォン最適化による、さらなる現場利便性の向上

■株式会社Core Management

社名：株式会社Core Management

代表者：石田 渉

事業内容：保険代理店業

＜Wizleapの取り組み＞

当社事業を記載します

【マネーキャリア】

お金を考えるきっかけを作る、人生100年時代のお金の不安を解消する、お金の相談プラットフォーム。資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談が可能です。オンラインマネーセミナーも開催しており、スマホ1つでお金の勉強ができるようになります。

URL：https://money-career.com/

【マネーキャリア保険ランキング】

マネーキャリアの保険ランキングは、各保険会社が提供する多彩な保険商品をジャンルごとに比較できるサービスです。

価格や保障内容、特徴をわかりやすく整理しているので、自身に合った保険がすぐにわかります。（一部、保険会社や商品が表示されないものもございます）。

マネーキャリア保険ランキング：https://money-career.com/ranking

【MCマーケットクラウド】

MCマーケットクラウドは、保険共同募集の効率化と成約率改善を実現する、アポ配信企業向けの案件配信システムです。これまで100社以上の保険代理店と共同募集をしてきたマネーキャリアのノウハウをもとにした、圧倒的な使いやすさと独自の専門家スコア機能・分析機能が備わっており、業務効率と成約率の課題を同時に解決します。

URL：https://marketcloud.money-career.com/



【MCエキスパートクラウド】

募集人の業務品質向上とAI業務効率化を実現。

マネーキャリアとして業務品質評価基準をクリアした核となっているのが、自社の募集人・エンジニア・管理部門が連携して開発した顧客管理システムです。有料版では、業務品質評価基準に対応したレポート機能を搭載し、AIによる自動化機能を加えることで、募集人がよりスムーズに業務を進め、顧客に向き合う時間の最大化を実現しています。

【金融事業者向けコンサルティング事業】

金融事業者の業務効率化と新規事業立ち上げ支援。

マネーキャリアとして保険代理店の現場で培った実践知をもとに、金融事業者向けに最適化したコンサルティングを提供。保険代理店の業務プロセスの見直しや属人化の解消、品質向上・業務効率化を支援します。既存顧客（会員基盤など）を活用した新たな保険代理店事業の立ち上げも、戦略策定からオペレーション・システム構築まで一気通貫で伴走します。

【会社概要】

社 名 株式会社Wizleap

所在地 東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F

代表者 代表取締役 谷川昌平

設立年月 2017年2月10日

資本金 3億5,000万

事業内容 お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」

アポ配信企業向けの案件配信システム「MCマーケットクラウド」

従業員数 70名※2025年4月時点

URL：https://wizleap.co.jp/