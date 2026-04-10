DSQUARED2　2026年春夏コレクションキャンペーンを公開

株式会社スタッフインターナショナルジャパン

素肌を照らす太陽。 潮の香り。

どこまでも続く水平線に映える、ローライズデニム。

DSQUARED2にしか描けない、終わりのない夏の日。

2026年春夏、DSQUARED2はブラジルへと視線を向け、リオ・デジャネイロの熱気、光、本能的なリズムを映し出します。

ブラジル人フォトグラファーRafael Mouraが撮影した本キャンペーンは、エネルギーと感情が途切れることなく流れ続ける一連のムーブメントとして展開されます。没入感があり直感的に迫ってくるその世界は、躍動感が溢れ、すべてのフレームが作られたものではなく、リアルな瞬間のように感じられます。

リオでは、その空気感が物語となる。太陽の暖かさ、砂や石の質感、静けさと動きのあいだに漂う静かな緊張感。これらの要素が、移ろいゆく光と共に展開していく物語を形作ります。水辺のやわらかな朝の光から、灼熱の午後、そして夜が放つ魅惑的な引力へとシルエットは変化し、佇まいは研ぎ澄まされていきます。デニムは身体に密着し、ほつれ、素肌は輝きを放つ。身体は本能のまま、自信に満ちて動き出します。

クリエイティブ・ディレクターのディーン＆ダン・ケイテンが構想した本キャンペーンは、ブラジルを単なる背景としてではなく、鮮やかで、官能的で、感情を強く揺さぶる存在そのものとして捉えています。キャストとスタッフを全てブラジル人で構成し撮影されたビジュアルは、人工的には作り出すことのできないリアリティを宿しています。土地に根ざしたエネルギーがすべての所作を導き、視線は余韻を残し、動きは即興的に感じられ、リオのリズムはビジュアルランゲージそのものと分かちがたく結びついています。Mauria Caetano、Jonas Barros、Marlon Teixeira、Matheus Batistaがキャストの中心となり、荒々しくも惹きつける魅力と、ありのままに生きるエネルギーを体現しています。Haley WollensのスタイリングとMawe Productionsのプロダクションにより、本プロジェクトは土地と文化に根ざした深いコラボレーションから生まれ、内側から紡がれるクリエイティブな対話として展開しています。

2026年春夏コレクションは、ブラジルを描いたポートレートではなく「フィーリング」です。

太陽の光を浴び、本能のままに。荒々しさと洗練が共存し、身体と光、そして“今”という瞬間が放つ電流のようなエネルギーを讃えます。このシーズンは、DSQUARED2の恐れを知らず、官能的で、常に動き続ける、最も純粋な姿を捉えます―その熱がどこへ導こうとも。

CREDITS:

Creative Directors: Dean & Dan Caten

Photos by Rafael Moura

Video by Gabriel Novis @ DearStrangerFilms

Starring: Mauria Caetano, Jonas Barros, Marlon Teixeira, Felipe Bertuol, Matheus Batista

Styling: Haley Wollens

Hair & Make Up Artist: Amanda Schon

Production: Mawe Productions