石丸伸二、ミス東大と“タイタニックハグ”＆“愛してるゲーム”に挑戦「人として良いなと思った」心境に変化も！？／真木よう子が離婚理由を告白「後悔しています」スタジオトークも反響｜『恋愛病院』#2

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月9日（木）夜10時より、“本気の恋を忘れた大人たち”が本音で向き合う新作オリジナル恋愛番組『恋愛病院』（全6回）の#2を「ABEMA SPECIALチャンネル」にて放送いたしました。

『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり恋を忘れた大人たちが、2泊3日の共同生活を通して恋と向き合う恋愛番組です。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が集結し、不器用な大人たちの恋愛ドキュメントが繰り広げられます。

参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）をはじめ、『ごくせん』『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）ら男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、経営者で元自動車整備士のはるか（池田陽花/30歳）ら女性メンバー5名。スタジオ見届け人はアレン様、ひろゆき、真木よう子、玉城ティナが務めます。

■“タイタニックハグ”に“愛してるゲーム”…石丸伸二がミス東大と急接近！？ しんじの意外な一面にミス東大も好印象「印象がガラッと変わった」

#2では、元政治家のしんじ（石丸伸二）と、現役東京大学大学院生のあさのカヤックデートの模様を放送。カヤックという共同作業の中で、互いの価値観を語り合い、距離を縮めていきます。するとそんな2人に早速“恋のおくすり”が。「カヤックの上でタイタニックハグ」というミッションが明かされ、照れ笑いを浮かべるしんじ。戸惑うなか、あさに「腹くくりましょう！」と引っ張られる形で実行します。しかし、2人はバランスを崩し仲良く海に落下。「気持ち近づけたかな」と笑い合う姿も見られ、スタジオからは「こんなに無邪気に笑うんだ！」と驚きの声が上がりました。

【動画】石丸伸二がカヤックの上でタイタニック・ハグに挑戦！？(https://x.com/i/web/status/2042411585612730479)

その後、海から上がった2人はジャグジーへ。ここでさらなる“恋のおくすり”が処方され、2人は「体を密着させながら“愛してるゲーム”」に挑戦します。手を握り見つめ合いながら照れくさそうに「愛してる」を言い合う2人。すぐに吹き出してしまったあさにしんじが「まだまだ人生経験が足らないんじゃないですか？」と煽ったり、あさも「負けたらハブ酒ですよ。本気で行きます」と応戦したりと、無邪気なやり取りが続きます。そんな2人の姿に、スタジオは「楽しそう！」「仲良さそうに見えてきた！」と大興奮。再び大きな盛り上がりを見せました。

また恋愛観についてのトークも展開。あさからの「ここで恋愛する気あります？」という質問に対し、しんじは「半信半疑。僕はめっちゃ考えるタイプなので」と率直に回答。また「家族を作りたいと思う？」と聞かれた際には、「自分の子供が欲しいとは思わないが、子育てはしてみたい。家族の良さも満喫したいという願いはある」と本音を打ち明けるなど、これまでのイメージとは異なる一面も明かしました。

そうして、踏み込んだところまでお互いの恋愛観や本音を明かした2人。デート後のインタビューでは、あさが「石丸さんって意外と明るい方なんですね。SNSで“石丸構文”って言われているイメージとは違って、ただただ会話を楽しむことができた。印象がガラッと変わりました」と印象の変化を告白。一方のしんじも、「すごく面白かったですし、魅力的な方だと思います。普通に考えてモテるでしょう。これに異論がある人はほぼいないはず」とあさを高く評価し、「あの“おくすり”を迷うことなく受け入れる姿勢がすごい。人として良いなと思いました」と語るなど、互いに好印象を抱いている様子を見せます。

これにアレン様は、「結構距離が近い感じがした！ちょっとあさちゃんに心を開いてる感じがするよね」とコメント。玉城も「心からときめいてる感じがした」「あささんに対して気持ちがあるんじゃないかな」と語り、今後の展開への期待を寄せました。

【動画】石丸伸二がジャグジーの魔法に…！？(https://x.com/i/web/status/2042413361384583619)

■真木よう子、前夫との離婚理由を告白「今思うと後悔しています」スタジオトークも話題に

さらにスタジオでは、あさの「自分より上の男性しか好きになれない」という恋愛観をきっかけにトークが展開。

これに対し真木は、自身の離婚経験に言及。離婚の理由の一つとして、「夫婦の役割が逆転していたことに違和感を感じてしまった」と明かし、「私が働きに行って、夫が家事や育児をするという形だったんですけど、当時はどうしても“母親として子どもを見たい”という気持ちが強くて」と当時の心境を振り返ります。さらに、「今だったら、それぞれが得意なことをやって成立する夫婦の形もあると思える」と語りつつも、「当時はそこまで考えられなかった」と葛藤を吐露。「今考えると、あそこまで責めなくてもよかったと後悔しています」と率直な思いを明かし、スタジオには深い共感の声が広がりました。

また、玉城も「“自分より上の人でないと納得できない”という考え方は、少し歪んでいるのかもしれない」とコメント。スタジオメンバーそれぞれの視点から、本音のトークが繰り広げられました。

それぞれの価値観がぶつかり合う中で、今後どのような関係が生まれていくのか――。“恋を忘れた大人たち”の関係が動き出した#2は、ABEMAで無料見逃し配信中。ぜひご覧ください。

（#2URL：https://abema.go.link/7Hh72）

■新番組『恋愛病院』放送概要

放送日時： 2026年4月2日（木）から毎週木曜日夜10時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

出演：アレン様、ひろゆき、真木よう子、玉城ティナ

#2URL：https://abema.go.link/7Hh72

事前インタビュー：https://abema.go.link/fDo6J

告知映像：https://www.youtube.com/watch?v=PgQTZ3IQPDE

▼『恋愛病院』参加者10名（※50音順）

＜男性参加者＞

しんじ（石丸伸二/43歳）

ひでお（石黒英雄/37歳）

まさかつ（雫石将克/32歳）

ゆうと（小泉勇人/30歳）

りゅうせい（桑田龍征/40歳）

＜女性参加者＞

あさ（神谷明采/25歳）

いずみ（千間泉実/33歳）

エリナ（平川愛里菜/33歳）

なつこ（辰巳奈都子/38歳）

はるか（池田陽花/30歳）

※OA時の年齢となります。

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/