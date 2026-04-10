新社名に関するお知らせ

住友電設株式会社

住友電設株式会社は、2026年10月１日付で、新社名を「セムリンクス」に変更することにいたしましたので、お知らせいたします。

※定時株主総会において定款の一部変更の決議が前提

新社名 セムリンクス株式会社 （英語表記：SEMLINKS CO., LTD.）

当社はこれまで「住友電設株式会社」として電気設備工事を中心に、さまざまな社会インフラの構築に関わる事業を展開してまいりましたが、2026年3月、大和ハウスグループの一員となったことを機に、今後の事業領域の拡大および企業ビジョンをより明確に発信していくため、社名を変更することといたしました。

新社名の「セムリンクス」には、『電気工事、機械工事をはじめとした技術と人の力で、「つなぐ」という価値を生み出しつづける。』との想いを込めており、新社名のもと、大和ハウスグループの一員として、これまで培ってきた強みを活かしながら、より一層のサービス向上と新たな価値創造に努めてまいります。

あわせて本日、新社名に込めた想いをお伝えする新聞広告を掲載しております(下記画像をご参照ください)。なお、ロゴマークについては現在検討中で、後日改めて発表させていただく予定です。

新社名について2026年4月10日 新聞広告へ寄せた想い